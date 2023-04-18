В полку инфоцыган прибыло: специалисты за деньги помогут вам расстаться и избавят от "кармических долгов"

В рунете куча инфоцыган, которые нам уже знакомы: различные коучи, фитнес-тренеры, консультанты по личностному росту и джины, исполняющие желания. Но рынок услуг не стоит на месте, появляются новые "специалисты", которые готовы на всё, лишь бы получить ваши деньги. Даже помочь расстаться и покопаться в вашей генеалогии.
В той самой соцсети, которую нельзя назвать, появились "специалисты по расставанию". За отдельную плату они помогут вам расстаться с человеком, примут на себя негатив, объяснят причины разрыва и даже поддержат. Если у вас нет причины для расставания, или вы не можете придумать, как это сделать красиво — обращайтесь.
Многие скажут, что это просто не прилично — просить кого-то закончить отношения вместо него. Но кого это волнует? "Специалисты по расставанию" вряд ли улучшат вашу жизнь, зато заработают для себя денег.
Ещё одна новая профессия в интернете — родолог. Родология предполагает, что жизнь человека, его детей, внуков и далее определяет «родовая генетическая память», которая состоит из поступков предков. Родологи помогают выстроить отношения с этими предками и избавиться от текущих проблем.
Вот примерное описание родолоогии из сообщества:
Каждый человек осознанно и неосознанно несет в свои отношения опыт предыдущих поколений, заложенных в вашем ДНК. Все события, хотите вы этого или нет остаются в роду как источник накопленного опыта. И мы в любом случае к этому опыту подключаемся. Вопрос только в том, управляем ли мы этим подключением или нет. Фильтруем ли мы, какой опыт хотим повторять в своей жизни, а какой лучше оставить предкам, а что передать по наследству.
Судя по описанию, опыт предыдущих поколений в нашем ДНК. Эти самые родологи помогают решить почти все проблемы, миря вас с предками.
На самом деле родология — не новая профессия. Основоположникам были Валерий и Лариса Докучаевы, которые разбирались с родовыми проблемами ещё в 90-х годах. У них даже есть своя Академия. Так как супруги всё же кандидаты физико-математических и философских наук, изучением родолгии они занимаются с точки зрения профессоров. Например, на их сайте даже есть описание понятия родологии.
Родология [Род + logos] – междисциплинарная область знаний, предметом исследования в которой являются законы развития рода, наследственные и средовые детерминанты в вариативности родовых программ… Родологический метод, разработанный в родологии, позволяет выявлять и корректировать существующие психологические напряжения как в подсистемах рода, так и в системе в целом, а также их влияние на большие социальные системы
Родологи в запрещённой соцсети не имеют никакого отношения к "научным деятелям" Докучаевым, но смысл один и тот же. За отдельную плату они каким-то мистическим образом узнают ошибки ваших предков и помогут их устранить.
Судя по всему, главная ошибка наших предков — эволюция и создание Инстаграма
Источник:
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Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!