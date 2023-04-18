В полку инфоцыган прибыло: специалисты за деньги помогут вам расстаться и избавят от "кармических долгов"

Ещё одна новая профессия в интернете — родолог. Родология предполагает, что жизнь человека, его детей, внуков и далее определяет «родовая генетическая память», которая состоит из поступков предков. Родологи помогают выстроить отношения с этими предками и избавиться от текущих проблем.

Вот примерное описание родолоогии из сообщества:

Каждый человек осознанно и неосознанно несет в свои отношения опыт предыдущих поколений, заложенных в вашем ДНК. Все события, хотите вы этого или нет остаются в роду как источник накопленного опыта. И мы в любом случае к этому опыту подключаемся. Вопрос только в том, управляем ли мы этим подключением или нет. Фильтруем ли мы, какой опыт хотим повторять в своей жизни, а какой лучше оставить предкам, а что передать по наследству.

Судя по описанию, опыт предыдущих поколений в нашем ДНК. Эти самые родологи помогают решить почти все проблемы, миря вас с предками.