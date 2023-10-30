Шёл 2023 год: на бизнес-встрече посетители выстроились в очередь к финансовому тарологу

За последний год термин "инфоцыгане" приобрёл новую значимость и популярностью. Многие представители сомнительных видов заработка в этом году подверглись проверкам и арестам. В то же время самый знаменитый банк России устроил бизнес-встречу, на которой таролог делал предсказания.
В рамках Бизнес Феста Сбер устроил встречу, куда пригласил бизнес-таролога. Женщина сидела за столом с магическим шаром, картами и на полном серьёзе делала какие-то предсказания. Интересно и то, что к тарологу выстроилась очередь из десятка человек, желающих получить предсказание.
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Ролик с бизнес-встречи разлетелся по сети. Пользователи посмеялись над инициативой банка.
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Одним словом - смутные времена...
Чем глупее человек, тем больше он верит в сверхъестественное.