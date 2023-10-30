FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 49 постов • 4 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
Шёл 2023 год: на бизнес-встрече посетители выстроились в очередь к финансовому тарологу

Шёл 2023 год: на бизнес-встрече посетители выстроились в очередь к финансовому тарологу

Автор:
30 октября 2023 11:24
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: бизнес   деньги   интересное   инфоцыгане   предсказание   тарогол   финансы   фото   
928
4
1

За последний год термин "инфоцыгане" приобрёл новую значимость и популярностью. Многие представители сомнительных видов заработка в этом году подверглись проверкам и арестам. В то же время самый знаменитый банк России устроил бизнес-встречу, на которой таролог делал предсказания.

В рамках Бизнес Феста Сбер устроил встречу, куда пригласил бизнес-таролога. Женщина сидела за столом с магическим шаром, картами и на полном серьёзе делала какие-то предсказания. Интересно и то, что к тарологу выстроилась очередь из десятка человек, желающих получить предсказание.

Ролик с бизнес-встречи разлетелся по сети. Пользователи посмеялись над инициативой банка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: бизнес   деньги   интересное   инфоцыгане   предсказание   тарогол   финансы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Гомерчик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
pinbalist 15 минут назад
Может сбер таким образом вычисляет идиотов у себя в компании?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аркадий 19 минут назад
А говорят высшее образование это фигня ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Игорь Час назад
... на дурака не нужен нож... (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi Час назад
сбер пробил очередное дно своих "достижений".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Доктор Джонс Час назад
Какое днище...
Одним словом - смутные времена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский Час назад
Да ладно, это уже некой нормой стало. По федеральным каналам показывают шоу про экстрасенсов, по другому про пришельцев и рептилоидов. В новостях на полном серьезе транслируют предсказания Ванги и какого-то афганца. Чему удивляться?
Чем глупее человек, тем больше он верит в сверхъестественное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
338318



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
Семейные фотографии известных людей
Семейные фотографии известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
Котики, которые оказались в нужное время в нужном месте
Котики, которые оказались в нужное время в нужном месте
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото)
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#забавно#позитив#знаменитости#Мемы#дети#соцсети#юмор из соцсетей
#животные#факты#интересно#люди#Реакция#искусство#милота#мигранты#США#подборка
#Юмор#Прикол#история#кино#собака#Китай#конфликт#ржака#удивительно#Жизнь
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за... Инфоцыганка Инна Тлиашинова вмиг обеднела Инфоцыганка Инна Тлиашинова вмиг обеднела Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским Старшая дочь Урганта зарабатывает в Америке на продаже старых вещей и чужих эмоциях Старшая дочь Урганта зарабатывает в Америке на продаже старых вещей и чужих эмоциях

На что жалуетесь?

Вернуться