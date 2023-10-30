Шёл 2023 год: на бизнес-встрече посетители выстроились в очередь к финансовому тарологу

За последний год термин "инфоцыгане" приобрёл новую значимость и популярностью. Многие представители сомнительных видов заработка в этом году подверглись проверкам и арестам. В то же время самый знаменитый банк России устроил бизнес-встречу, на которой таролог делал предсказания.