Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги

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Как известно, спрос рождает предложение. Если эти вещи появились, значит кому-то они нужны и кто-то их покупает. Интересно посмотреть на тех, кто тратит на эти штуки свои кровные деньги!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор вещи глепые вещи деньги интересное прикол фото
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Глупее и бесполезнее сразу так на вскидку и не вспомнишь: