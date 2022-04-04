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Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги

Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги (16 фото)

Автор:
04 апреля 2022 07:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   глепые вещи   деньги   интересное   прикол   фото   
2378
16

Как известно, спрос рождает предложение. Если эти вещи появились, значит кому-то они нужны и кто-то их покупает. Интересно посмотреть на тех, кто тратит на эти штуки свои кровные деньги!

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Источник:

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Метки: Юмор   вещи   глепые вещи   деньги   интересное   прикол   фото   
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6  комментариев
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
кому то сюрстрёминг вкусняшка, а борщ фуфуфу ужас.
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arthes69 14 минут назад
Хочу такую:

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866
Dimon Полчаса назад
Да бросьте вы! Раз производят подобное, значит есть спрос! Для большинства людей в мире холодец - жуткая отрава. Туда же добавьте окрошку, пироги с капустой и те же щи! С другой стороны есть блюда, которые для нас неприемлемы: та же приведенная выше в пример тухлая селёдка в Швеции, салака в молоке в Эстонии, не говоря уже о всяких змеях, пауках и собаках в Юго - Восточной Азии.
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29k
Игорь Полчаса назад
Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги
============
Глупее и бесполезнее сразу так на вскидку и не вспомнишь:
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8k
Александр Час назад
Как-то фу...
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