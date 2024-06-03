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Кому Аллах, кому налоги: окружной глава Ставропольского края пожаловался, что денег на дороги не хватает

Кому Аллах, кому налоги: окружной глава Ставропольского края пожаловался, что денег на дороги не хватает

Автор:
03 июня 2024 18:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ставропольский край   деньги   дороги   интересное   налоги   фото   
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В отличие от Чечни, где деньги "Аллах подаёт".

Глава Кировского округа Ставропольского края Николай Новопашин провёл прямую линию с жителями своего округа. Как и следовало ожидать, посыпались "неудобные" вопросы. Один из них был про дороги в округе. Новопашин рассказал, почему в муниципалитете затягивается благоустройство улиц, и привёл в пример Чечню. Как и следовало ожидать, вся проблема в деньгах.

«Люди думают, может, что на нас деньги как-то с неба падают. У нас соседская есть республика - Чечня. Рамзан Ахматович сказал, что ему Аллах подаёт. Мы бы тоже так хотели, но у нас - через налоги», - заявил глава округа.

Также Новопашин обратился к местным жителям и попросил их расплачиваться безналом и получать белую зарплату, чтобы налоги поступали в бюджет.

Информация о том, что Аллах спонсирует Чечню, появилась в 2011 году. Тогда на вопрос корреспондента "Русской службы новостей" об источниках финансирования республики Кадыров ответил: "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги".

Позже, в 2015 году Кадыров снова заявил, что деньги к нему идут от Аллаха.

Когда журналистка заметила, что о чём не спроси Кадырова - ему всё Аллах даёт. Тогда Кадыров выдал гениальную фразу: "А ты докажи, что Аллах!".

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Метки: Видео   Ставропольский край   деньги   дороги   интересное   налоги   фото   
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2  комментария
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4k
poбт Час назад
ставропольский край такой же дотационный как и чечня, о каких налогах он 3.14здит?
разница только в том, что все что дает аллах идет реальный сектор, а все что дает иисус прое*бывается вчистую
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19k
GROMOZEKA Час назад
Хорошая отмазка.
Спихнул на Дона и типа ответил на вопрос.
Не сомневаюсь что дотируется Ставрополье нормально.
Просто надо * ПОИСКАТЬ»
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PokemonKa
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