Кому Аллах, кому налоги: окружной глава Ставропольского края пожаловался, что денег на дороги не хватает

В отличие от Чечни, где деньги "Аллах подаёт".
Глава Кировского округа Ставропольского края Николай Новопашин провёл прямую линию с жителями своего округа. Как и следовало ожидать, посыпались "неудобные" вопросы. Один из них был про дороги в округе. Новопашин рассказал, почему в муниципалитете затягивается благоустройство улиц, и привёл в пример Чечню. Как и следовало ожидать, вся проблема в деньгах.
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«Люди думают, может, что на нас деньги как-то с неба падают. У нас соседская есть республика - Чечня. Рамзан Ахматович сказал, что ему Аллах подаёт. Мы бы тоже так хотели, но у нас - через налоги», - заявил глава округа.
Также Новопашин обратился к местным жителям и попросил их расплачиваться безналом и получать белую зарплату, чтобы налоги поступали в бюджет.
Информация о том, что Аллах спонсирует Чечню, появилась в 2011 году. Тогда на вопрос корреспондента "Русской службы новостей" об источниках финансирования республики Кадыров ответил: "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги".
Позже, в 2015 году Кадыров снова заявил, что деньги к нему идут от Аллаха.
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Когда журналистка заметила, что о чём не спроси Кадырова - ему всё Аллах даёт. Тогда Кадыров выдал гениальную фразу: "А ты докажи, что Аллах!".
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разница только в том, что все что дает аллах идет реальный сектор, а все что дает иисус прое*бывается вчистую
Спихнул на Дона и типа ответил на вопрос.
Не сомневаюсь что дотируется Ставрополье нормально.
Просто надо * ПОИСКАТЬ»