Кому Аллах, кому налоги: окружной глава Ставропольского края пожаловался, что денег на дороги не хватает

Информация о том, что Аллах спонсирует Чечню, появилась в 2011 году. Тогда на вопрос корреспондента "Русской службы новостей" об источниках финансирования республики Кадыров ответил: "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги".

Позже, в 2015 году Кадыров снова заявил, что деньги к нему идут от Аллаха.