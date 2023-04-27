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В налоговой службе создали специальный отдел для проверки блогеров

В налоговой службе создали специальный отдел для проверки блогеров

Автор:
27 апреля 2023 13:08
Сообщество : Жить в России
Метки: ФНС   блогеры   деньги   интересное   налоговая служба   соцсети   фото   
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) создали специальный отдел, сотрудники которого будут проверять блогеров, зарабатывающих деньги в соцсетях.

Информация появилась в Telegram-канале Baza. На волне информации о задержании Блиновской, сообщается, что создательница "Марафона желаний" далеко не последняя, кто ответит перед законом.

Сотрудники налоговой проверяют россиян, которые зарабатывают более 50 млн рублей в год через социальные сети. Отдел будет отслеживать, какой доход получили блогеры, а потом сверять его с суммой налога.

По словам источника "Базы", «налоги не платил никто», поэтому в скором времени количество уголовных дел на блогеров может увеличиться.

Напомним, что уже были заведены уголовные дела на трёх блогеров. Среди них автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, блогерша Александра Митрошина и супруги Чекалины.


Источник:

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Метки: ФНС   блогеры   деньги   интересное   налоговая служба   соцсети   фото   
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11  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
покемонка пилить пост не смотреть заголовок
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
1 блогер минуснул ? :)
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13k
Женя 54 минуты назад
Какие "заработки"?
Сплошные "подаяния" на бэзвозмэздной так сказать основе!
(С).
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3k
Anatoly Tananykhin 58 минут назад
Все новостные каналы ссылаются на Telegram-канал Baza, так что фиг знает создали такой отдел или нет.
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6k
perekrestok 59 минут назад
Долго чухались! Наконец то сообразили что миллиарды плывут мимо государства! По мне лучше с блогеров собирать законные налоги чем поднимать цены для народа! а вообще то планка 50 млн в год - это 4 млн в месяц! Это больше чем в 200 раз больше МРОТа. Широкое сито у налоговой!
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6k
Сергей Час назад
Ни одно государство, не любит, когда его нае...вают. Заплати налоги и спи спокойно.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блог с тематикой: "Как правильно заговором и очисткой кармы отводить от себя налоговую проверку"
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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