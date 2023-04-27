В налоговой службе создали специальный отдел для проверки блогеров

В Федеральной налоговой службе (ФНС) создали специальный отдел, сотрудники которого будут проверять блогеров, зарабатывающих деньги в соцсетях.
Информация появилась в Telegram-канале Baza. На волне информации о задержании Блиновской, сообщается, что создательница "Марафона желаний" далеко не последняя, кто ответит перед законом.
Сотрудники налоговой проверяют россиян, которые зарабатывают более 50 млн рублей в год через социальные сети. Отдел будет отслеживать, какой доход получили блогеры, а потом сверять его с суммой налога.
По словам источника "Базы", «налоги не платил никто», поэтому в скором времени количество уголовных дел на блогеров может увеличиться.
Напомним, что уже были заведены уголовные дела на трёх блогеров. Среди них автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, блогерша Александра Митрошина и супруги Чекалины.
Источник:
- Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин
- Компания Johnson & Johnson выплатит почти $9 млрд пострадавшим из-за присыпки, якобы вызывающей рак
- ФНС проверит самых знаменитых инфоцыган
- "Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей
- Блогершу Лерчек обвинили в отмывании 133 миллионов рублей и запретили пользоваться интернетом
Сплошные "подаяния" на бэзвозмэздной так сказать основе!
(С).
Тут сильно от налогов не побегаешь.
Я так понимаю хотят обложить налогом "донаты" с ютюба и прочих соцсетей?