В налоговой службе создали специальный отдел для проверки блогеров

Информация появилась в Telegram-канале Baza. На волне информации о задержании Блиновской, сообщается, что создательница "Марафона желаний" далеко не последняя, кто ответит перед законом.

Сотрудники налоговой проверяют россиян, которые зарабатывают более 50 млн рублей в год через социальные сети. Отдел будет отслеживать, какой доход получили блогеры, а потом сверять его с суммой налога.

По словам источника "Базы", «налоги не платил никто», поэтому в скором времени количество уголовных дел на блогеров может увеличиться.