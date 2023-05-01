Девять домов в Забайкалье загорелись из-за степного пожара

В настоящее время местное МЧС пытается локализовать пожар.
Из-за сильного ветра пламя очень быстро охватило десять домов, модульную котельную и магазин.
Пострадал гаражи и запасы угля.
Котельную пытаются спасти своими силами сотрудники АО «ЗабТЭК», пожарные пока заняты на тушении жилых домов. На месте работают 48 человек и шесть единиц техники.
Работы осложняет шквалистый ветер в порывами до 22 м/с.
Полиция начала эвакуацию жителей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пострадавших нет. На месте работает пожарный поезд, в готовность приведен вертолет Ми-8 для переброски личного состава пожарных.
Уголовное дело по признакам халатности возбуждено по факту возгорания жилых домов в Борзе - об этом сообщили в Следственном комитете Забайкалья.
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