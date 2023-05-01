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Девять домов в Забайкалье загорелись из-за степного пожара

Девять домов в Забайкалье загорелись из-за степного пожара

Автор:
01 мая 2023 11:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Борзе   Забайкалье   ЧП   видео   пожар   пожарные   
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В настоящее время местное МЧС пытается локализовать пожар.

Из-за сильного ветра пламя очень быстро охватило десять домов, модульную котельную и магазин.
Пострадал гаражи и запасы угля.


Котельную пытаются спасти своими силами сотрудники АО «ЗабТЭК», пожарные пока заняты на тушении жилых домов. На месте работают 48 человек и шесть единиц техники.

Работы осложняет шквалистый ветер в порывами до 22 м/с.



Полиция начала эвакуацию жителей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пострадавших нет. На месте работает пожарный поезд, в готовность приведен вертолет Ми-8 для переброски личного состава пожарных.


Уголовное дело по признакам халатности возбуждено по факту возгорания жилых домов в Борзе - об этом сообщили в Следственном комитете Забайкалья.

Источник:

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Метки: Борзе   Забайкалье   ЧП   видео   пожар   пожарные   
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2  комментария
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Борис Карабанов 36 минут назад
Блин, и так нищета удручающая, а теперь и того хуже.
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Sanar Полчаса назад
В какое "настоящее время" автор п.и.з.д.а.б.о.л всё уже потушили давно, директор лесопилки с которой всё началось в бегах.
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