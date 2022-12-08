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Момент взрыва в ТЦ Назрани попал на видео

Момент взрыва в ТЦ Назрани попал на видео

Автор:
08 декабря 2022 09:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Назрань   ЧП   взрыв газа   видео   ингушетия   пожар   пожарные   
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Вчера, 7 декабря, в торговом доме "Таргим" в Назрани прогремел взрыв, после чего начался пожар. Известно о четырех пострадавших, среди них есть и ребенок.


По предварительной информации, причиной взрыва стал газ. Пожар распространился по площади 400 квадратных метров. Взрыв также вызвал обрушение части здания.

Момент взрыва попал на видео.


Пострадавшие (среди них есть четырехлетний ребенок) доставлены в республиканскую клиническую больницу с ожогами и травмами разной степени тяжести.

Источник:

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Метки: МЧС   Назрань   ЧП   взрыв газа   видео   ингушетия   пожар   пожарные   
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7  комментариев
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lekha-fil Час назад
Газ в торговом центре?
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Борис Карабанов 59 минут назад
Сильный, однако, хлопОк.
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