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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 178 постов • 18 подписчиков подписаться
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Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв

Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв

Автор:
14 января 2023 08:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Литва Латвия   ЧП   взрыв   видео   газопровод   пожар   ремонт   
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Газопровод решил отметить Старый Новый год эффектным фаер-шоу. Пламя поднималось на высоту 50 метров, а увидеть его можно было на расстоянии не менее 17 километров.

Инцидент произошел в эту пятницу в Пасвальском районе, на территории Литвы. В районе 17:00 прогремел мощный взрыв и практически сразу начался сильный пожар. Участок шоссе Шяуляй – Пасвалис перекрыли. Проводится эвакуация села Валакеле, расположенного примерно в четырёх километрах от города Пасвалис, где проживает около 250 человек. Пожар удалось потушить через несколько часов.

Генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс (литовский оператор газотранспортной системы) заявил, что взрыв повредил один из двух параллельных газопроводов, идущих из Литвы в Латвию. На трубопроводе, построенном в 1978 году недавно проводились ремонтные работы, но по заверениям гендира признаков внешнего воздействия обнаружено не было.


Компания AS Conexus Baltic Grid сообщила, что инцидент не сказался на обеспечении газом Латвии. Они оперативно перешли на резервы подземного газохранилища.



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Метки: Литва Латвия   ЧП   взрыв   видео   газопровод   пожар   ремонт   
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15  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
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27k
Ваня Полчаса назад
та-а-а-ак, запасаемся попкорном...

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7k
Том Сойер 39 минут назад

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941
Шурман 45 минут назад
2 недели пробыл в Латвии , народ так ценами на газ или электрику закошмарили что они теперь стирки включают по расписанию в 4 утра :) . Сейчас найдутся те кто скажет что я вру но увы :) Я кстати начал сравнивать цены в магазинах в Рими или Максиме и просмотрел цены на топливо , Бельгия и так самая дорогая страна Европы но у нас цены в Бельгии ниже чем в Латвии . Едим по Юрмале и вот нас с женой просто приспичило зайти в кондитерскую и выпить кофе и чай :) чашка чая и кофе и 2 кусочка пирога 20 евро :) бюджетно так :)
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1k
Александр Потёмкин 48 минут назад
Так это ж "звоночек"!
Газ то откуда? Во! Непорядок! Надо брать "сжижку", сами знаете, откуда... Неначто? Кредит дадут

Короче, "трещит" Европа, ну а виноват, конечно, кто?
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851
ilukste 49 минут назад
Газопроводу лет 50-60, наверное. За ним был должный уход? Это труба в земле под давлением вообще-то
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9k
GROMOZEKA 57 минут назад
А теперь смотрим внимательно, с какой скоростью найдут виновных.
Явно не в пример ситуации с Северными потоками
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48
Oblomingo88 Час назад
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