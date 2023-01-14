Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв

Генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс (литовский оператор газотранспортной системы) заявил, что взрыв повредил один из двух параллельных газопроводов, идущих из Литвы в Латвию. На трубопроводе, построенном в 1978 году недавно проводились ремонтные работы, но по заверениям гендира признаков внешнего воздействия обнаружено не было.