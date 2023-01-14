Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв

Газопровод решил отметить Старый Новый год эффектным фаер-шоу. Пламя поднималось на высоту 50 метров, а увидеть его можно было на расстоянии не менее 17 километров.
Инцидент произошел в эту пятницу в Пасвальском районе, на территории Литвы. В районе 17:00 прогремел мощный взрыв и практически сразу начался сильный пожар. Участок шоссе Шяуляй – Пасвалис перекрыли. Проводится эвакуация села Валакеле, расположенного примерно в четырёх километрах от города Пасвалис, где проживает около 250 человек. Пожар удалось потушить через несколько часов.
Генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс (литовский оператор газотранспортной системы) заявил, что взрыв повредил один из двух параллельных газопроводов, идущих из Литвы в Латвию. На трубопроводе, построенном в 1978 году недавно проводились ремонтные работы, но по заверениям гендира признаков внешнего воздействия обнаружено не было.
Компания AS Conexus Baltic Grid сообщила, что инцидент не сказался на обеспечении газом Латвии. Они оперативно перешли на резервы подземного газохранилища.
Источник:
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Ну а чему удивляться?
Тут куча дебилов, которые смотрят на свастики и кричат что в 404 нет фашизма, а тут такая зрада
Газ то откуда? Во! Непорядок! Надо брать "сжижку", сами знаете, откуда... Неначто? Кредит дадут
Короче, "трещит" Европа, ну а виноват, конечно, кто?
Явно не в пример ситуации с Северными потоками
Дальше знаете, кто виноват