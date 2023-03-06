На заводе в подмосковье прогремел взрыв

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На коксогазовом заводе в подмосковном Видном ночью прогремел взрыв. Очевидцы рассказали о столбе огня высотой 20 метров.
В цеху завода произошел взрыв в цеху улавливания, горит разделительно насосная колонна с бензолом. Происходит открытое горение строения на площади 200 кв. метров и высотой 20 метров, сообщили в пресс-службе.
В МЧС сообщили, что пожар уже локализован, а пострадавших, по утверждению компании «Мечел», владеющей предприятием, нет.
Известно, что завод «Москокс» производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.
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