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На заводе в подмосковье прогремел взрыв

На заводе в подмосковье прогремел взрыв

Автор:
06 марта 2023 06:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   ЧП   авария   взрыв   видео   завод   интересное   пожар   фото   
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На коксогазовом заводе в подмосковном Видном ночью прогремел взрыв. Очевидцы рассказали о столбе огня высотой 20 метров.

В цеху завода произошел взрыв в цеху улавливания, горит разделительно насосная колонна с бензолом. Происходит открытое горение строения на площади 200 кв. метров и высотой 20 метров, сообщили в пресс-службе.

Очевидцы рассказали Readovka, что в округе слышен сильный резкий запах.

В МЧС сообщили, что пожар уже локализован, а пострадавших, по утверждению компании «Мечел», владеющей предприятием, нет.

Известно, что завод «Москокс» производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.

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Метки: Подмосковье   ЧП   авария   взрыв   видео   завод   интересное   пожар   фото   
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1  комментарий
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babuby 16 минут назад
А почему в Британии ничего не взрывается!? За что им такие привилегии?
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