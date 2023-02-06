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В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео

В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео

Автор:
06 февраля 2023 08:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Турция   ЧП   Эрдоган   видео   завалы   землетрясение   пожар   разрушения   спасатели   
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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло близ города-миллионника Газиантеп. В СМИ публикуют ужасающие кадры разрушений.

На территории центральной Турции зафиксировано крупнейшее землетрясение XXI века. Его эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантеп с населением более 1 млн человек. Сообщение об этом появилось на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.


Толчки были настолько сильными, что их ощущали не только в Турции, но и на Северном Кипре, а также в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). В самой Турции максимально сильный удар пришёлся по Кахраманмарашу (магнитуда 7,4) и другим провинциям и городам: Килис, Диярбакыр, Адану, Османие, Малатья, Газиантеп и другим. Там зафиксировано огромное количество разрушений, пожаров и других последствий землетрясения.


В городе Адана на юге Турции полностью обрушились 17- и 14-этажные жилые здания. Пока известно о пятерых пострадавших, которых вытащили из-под обломков.


Обрушение восьмиэтажного здания в городе Диярбакыр в районе Енишехир попало на видео. Известно, что там погибли 6 человек, еще 70 пострадали. К сожалению, это пока лишь приблизительные цифры, т.к. продолжается разбор завалов.


И такая обстановка сейчас - в десятках городов и посёлков Турции.



Продолжаются спасательные операции. Людей вытаскивают из-под обломков.



А на этом видео - один из городов в провинции Газиантеп, на который налетела мощнейшая буря. Слышен лишь страшный звук - это дрожат стены. Электричество пропало за секунды.



В Кахраманмараше из-за землетрясения начался сильный пожар на газопроводе. Это видео опубликовало издание Sözcü.



Президент Турции Эрдоган принёс соболезнования всем гражданам, пострадавшим от землетрясения и заявил, что в зону бедствий направлены поисково-спасательные отряды. Власти страны объявили тревогу четвертого уровня и обратились за международной помощью.



Число жертв продолжает расти.


Между тем, 3 февраля на своей странице в Твиттере сейсмолог из Нидерландов предупредил о возможном землетрясении в Турции.


"Рано или поздно в этом регионе (Юг, центр Турции, Иордания, Сирия и Ливан) произойдёт землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5 балла" - сообщил Фрэнк Хугенбитс. Сейчас, после информации о случившемся, учёного считают чуть ли не пророком. Кстати, он же предупреждал в 2015 году о грядущем землетрясении в Непале. Тогда погибло больше 8000 человек.

Источник:

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Метки: Ynews   Турция   ЧП   Эрдоган   видео   завалы   землетрясение   пожар   разрушения   спасатели   
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10  комментариев
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992
Виктор Час назад
Это страшно... Беспомощность перед природой, кем бы ты ни был - спасатель, военный, торговец, IT-специалист - противопоставить в моменте нечего и это страшней всего.
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0
Иван Верный Полчаса назад
Соболезнования пострадавшим от землетрясения людям...
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Ужас! Жуть жуткая.

P.S. Этого сейсмолога нужно на ковер и пусть все выкладывает.
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835
bohemia 41 минуту назад
Дома рядом стояли, и вот один сложился как будто из песка, а другой стоит, это что, так амплитуда колебаний решила или качество строительства
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15k
Patmaz Час назад
Ссылка youtu.be
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115
imho Вячеслав 15 минут назад
И не актуально. По последней повестке они там мерзнут без нашего газа.
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875
Arti Час назад
Вот надо было пиндосам шарик сбивать, дичь начяла теперь происходить везде
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