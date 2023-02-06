В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео

На территории центральной Турции зафиксировано крупнейшее землетрясение XXI века. Его эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантеп с населением более 1 млн человек. Сообщение об этом появилось на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.





Толчки были настолько сильными, что их ощущали не только в Турции, но и на Северном Кипре, а также в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). В самой Турции максимально сильный удар пришёлся по Кахраманмарашу (магнитуда 7,4) и другим провинциям и городам: Килис, Диярбакыр, Адану, Османие, Малатья, Газиантеп и другим. Там зафиксировано огромное количество разрушений, пожаров и других последствий землетрясения.



