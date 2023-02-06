В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло близ города-миллионника Газиантеп. В СМИ публикуют ужасающие кадры разрушений.
На территории центральной Турции зафиксировано крупнейшее землетрясение XXI века. Его эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантеп с населением более 1 млн человек. Сообщение об этом появилось на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Толчки были настолько сильными, что их ощущали не только в Турции, но и на Северном Кипре, а также в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). В самой Турции максимально сильный удар пришёлся по Кахраманмарашу (магнитуда 7,4) и другим провинциям и городам: Килис, Диярбакыр, Адану, Османие, Малатья, Газиантеп и другим. Там зафиксировано огромное количество разрушений, пожаров и других последствий землетрясения.
В городе Адана на юге Турции полностью обрушились 17- и 14-этажные жилые здания. Пока известно о пятерых пострадавших, которых вытащили из-под обломков.
Обрушение восьмиэтажного здания в городе Диярбакыр в районе Енишехир попало на видео. Известно, что там погибли 6 человек, еще 70 пострадали. К сожалению, это пока лишь приблизительные цифры, т.к. продолжается разбор завалов.
И такая обстановка сейчас - в десятках городов и посёлков Турции.
За мгновение многоэтажное здание превратилось в груду развалин
Продолжаются спасательные операции. Людей вытаскивают из-под обломков.
А на этом видео - один из городов в провинции Газиантеп, на который налетела мощнейшая буря. Слышен лишь страшный звук - это дрожат стены. Электричество пропало за секунды.
В Кахраманмараше из-за землетрясения начался сильный пожар на газопроводе. Это видео опубликовало издание Sözcü.
Президент Турции Эрдоган принёс соболезнования всем гражданам, пострадавшим от землетрясения и заявил, что в зону бедствий направлены поисково-спасательные отряды. Власти страны объявили тревогу четвертого уровня и обратились за международной помощью.
Число жертв продолжает расти.
Между тем, 3 февраля на своей странице в Твиттере сейсмолог из Нидерландов предупредил о возможном землетрясении в Турции.
"Рано или поздно в этом регионе (Юг, центр Турции, Иордания, Сирия и Ливан) произойдёт землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5 балла" - сообщил Фрэнк Хугенбитс. Сейчас, после информации о случившемся, учёного считают чуть ли не пророком. Кстати, он же предупреждал в 2015 году о грядущем землетрясении в Непале. Тогда погибло больше 8000 человек.
Источник:
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P.S. Этого сейсмолога нужно на ковер и пусть все выкладывает.