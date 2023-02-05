В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс

В штате Огайо у пожарных выдался сложный день. С рельсов сошло более 50 вагонов с всякими разными ядовитыми веществами и загорелись. Подходить к вагонам опасно, а тушить нужно.
Авария произошла в 21:00 в пятницу. Поезд вез 140 вагонов из Мэдисона, штат Иллинойс, в Конвей, штат Пенсильвания. Из-за чего более 50 вагонов сошли с рельс, выясняется. Железнодорожный оператор Norfolk Southern пока еще не дал информации по этому поводу.
Начальник пожарной охраны Кит Дрэбик сказал, что пожарные больше всего обеспокоены винилхлоридом. В 14 вагонах перевозили это вещество и по крайней мере один «периодически выпускает содержимое через устройство сброса давления». После схода возник сильнейший пожар, который более суток не могут потушить, так как подходить к вагонам опасно.
В округе введено чрезвычайное положение. Зона эвакуации охватила от 1500 до 2000 человек из 4800-4900 жителей города.
Источник:
Местным жителям настоятельно не рекомендуют подходить к месту аварии, так как это опасно, но в сети продолжается волна фото и видео съемок с разных ракурсов.
По данным Национального института рака федерального правительства, винилхлорид, используемый для изготовления поливинилхлоридной твердой пластиковой смолы, используемой в различных пластиковых изделиях, связан с повышенным риском рака печени и других видов рака. Федеральные чиновники заявили, что они обеспокоены и другими потенциально опасными материалами, которые перевозились в этом поезде.
В настоящий момент пламя практически погасло, но очаги возгорания все еще есть.
Источник:
- Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками
- Момент взрыва в ТЦ Назрани попал на видео
- "Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие
- В Техасе загорелся состав со спиртом
- В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"
Винилхлорид заражает территории?
Или сгорел, улетел и славно.