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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 187 постов • 18 подписчиков подписаться
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В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс

В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс

Автор:
05 февраля 2023 11:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   ЧП   вагоны   видео   винилхлорид   железная дорога   пожар   
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В штате Огайо у пожарных выдался сложный день. С рельсов сошло более 50 вагонов с всякими разными ядовитыми веществами и загорелись. Подходить к вагонам опасно, а тушить нужно.

Авария произошла в 21:00 в пятницу. Поезд вез 140 вагонов из Мэдисона, штат Иллинойс, в Конвей, штат Пенсильвания. Из-за чего более 50 вагонов сошли с рельс, выясняется. Железнодорожный оператор Norfolk Southern пока еще не дал информации по этому поводу.


Начальник пожарной охраны Кит Дрэбик сказал, что пожарные больше всего обеспокоены винилхлоридом. В 14 вагонах перевозили это вещество и по крайней мере один «периодически выпускает содержимое через устройство сброса давления». После схода возник сильнейший пожар, который более суток не могут потушить, так как подходить к вагонам опасно.


В округе введено чрезвычайное положение. Зона эвакуации охватила от 1500 до 2000 человек из 4800-4900 жителей города.

Местным жителям настоятельно не рекомендуют подходить к месту аварии, так как это опасно, но в сети продолжается волна фото и видео съемок с разных ракурсов.



По данным Национального института рака федерального правительства, винилхлорид, используемый для изготовления поливинилхлоридной твердой пластиковой смолы, используемой в различных пластиковых изделиях, связан с повышенным риском рака печени и других видов рака. Федеральные чиновники заявили, что они обеспокоены и другими потенциально опасными материалами, которые перевозились в этом поезде.

В настоящий момент пламя практически погасло, но очаги возгорания все еще есть.

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Метки: США   ЧП   вагоны   видео   винилхлорид   железная дорога   пожар   
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16  комментариев
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5k
Михаил 47 минут назад
случись такое в России, то телега и другие либеральные инфо помойки трещали бы по швам от визга про русское распи.здяйство, но это случилось в святых сша и это нужно понимать.
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735
Sumrak58100 Минуту назад
Чёй-то там после взрывов северных потоков разные неприятности происходят.
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1M
Великий Немой 5 минут назад
Что тут непонятного? Это Путин виноват!
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765
vadimbar 14 минут назад
Местные думали, что должен был проехать состав с пряниками. Но просчитались.
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1k
K_II_T 20 минут назад
Тут есть химики?
Винилхлорид заражает территории?
Или сгорел, улетел и славно.
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
печалька для экологии.
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875
Arti 40 минут назад
Нефиг трубы газовые и шарики подрывать
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7k
Axel 45 минут назад
А не хрен было китайский шарик сбивать!
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5k
просто Дмитрий 57 минут назад
Вот пусть теперь оплатят штраф за загрязнение окружающей среды. Кстати пусть оплатят и за сожженные Майдановские покрышки
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13k
Александр Час назад
Фильм "Крепкий орешек" 1967 год))) Спустить немецкий эшелон с рельс ради бритвы)))
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1k
Alex Час назад
Хоть одна хорошая новость
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9k
Владимир Час назад
Карма! И...
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