В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс

Начальник пожарной охраны Кит Дрэбик сказал, что пожарные больше всего обеспокоены винилхлоридом. В 14 вагонах перевозили это вещество и по крайней мере один «периодически выпускает содержимое через устройство сброса давления». После схода возник сильнейший пожар, который более суток не могут потушить, так как подходить к вагонам опасно.