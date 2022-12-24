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Сильнейший пожар чуть не уничтожил курортный город в Чили

Сильнейший пожар чуть не уничтожил курортный город в Чили

Автор:
24 декабря 2022 12:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Винья-дель-Мар   ЧП   Чили   видео   курорт   пожар   
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За неделю до Нового года чилийский город Винья-дель-Мар превратился в самый настоящий портал Ада.

По предварительным данным, в четверг, 22 декабря, в лесу, расположенном в верхней части города в секторе Нуэва Эсперанса, возгорание началось. Из-за сухой и ветреной погоды огонь моментально перекинулся на близлежащие постройки из легко воспламеняемых материалов и мусорные свалки. Оттуда огонь быстро распространился на другие части курортного городка, который в это время принимает большое количество туристов.


Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра от 40 до 50 километров в час, что осложняло работу лесничих и пожарных.


Буквально за несколько часов пламя охватило не менее 110 гектаров. Пожар бушевал более суток. «Огонь был окутывающим и за считаные минуты изменился из-за направления ветра», — сказала Алехандра Ластива новостному каналу TVN.


По оценкам Национальной лесной корпорации (Conaf) пожар возник из-за «человеческого фактора». Огонь уничтожил более 500 зданий, в том числе и многоэтажные дома. Известно о двух погибших и 30 пострадавших. Объявлен режим ЧС.


Ночью пламя угрожало сжечь Quinta Vergara , парк, в котором расположен исторический Паласио Вергара, в котором хранятся произведения искусства и объекты, представляющие ценность наследия.

Каждое лето в парке проходит традиционный фестиваль песни в этом городе.


В настоящий момент пожар пока еще не удалось потушить, сейчас есть три крупных очага.


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Метки: Винья-дель-Мар   ЧП   Чили   видео   курорт   пожар   
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1  комментарий
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Allmaster 9 минут назад
Земля нынче дорогая в курортной зоне. Кто то спалил трущобы?
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