Сильнейший пожар чуть не уничтожил курортный город в Чили

По предварительным данным, в четверг, 22 декабря, в лесу, расположенном в верхней части города в секторе Нуэва Эсперанса, возгорание началось. Из-за сухой и ветреной погоды огонь моментально перекинулся на близлежащие постройки из легко воспламеняемых материалов и мусорные свалки. Оттуда огонь быстро распространился на другие части курортного городка, который в это время принимает большое количество туристов.