Сильнейший пожар чуть не уничтожил курортный город в Чили

За неделю до Нового года чилийский город Винья-дель-Мар превратился в самый настоящий портал Ада.
По предварительным данным, в четверг, 22 декабря, в лесу, расположенном в верхней части города в секторе Нуэва Эсперанса, возгорание началось. Из-за сухой и ветреной погоды огонь моментально перекинулся на близлежащие постройки из легко воспламеняемых материалов и мусорные свалки. Оттуда огонь быстро распространился на другие части курортного городка, который в это время принимает большое количество туристов.
Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра от 40 до 50 километров в час, что осложняло работу лесничих и пожарных.
Буквально за несколько часов пламя охватило не менее 110 гектаров. Пожар бушевал более суток. «Огонь был окутывающим и за считаные минуты изменился из-за направления ветра», — сказала Алехандра Ластива новостному каналу TVN.
По оценкам Национальной лесной корпорации (Conaf) пожар возник из-за «человеческого фактора». Огонь уничтожил более 500 зданий, в том числе и многоэтажные дома. Известно о двух погибших и 30 пострадавших. Объявлен режим ЧС.
Ночью пламя угрожало сжечь Quinta Vergara , парк, в котором расположен исторический Паласио Вергара, в котором хранятся произведения искусства и объекты, представляющие ценность наследия.
Каждое лето в парке проходит традиционный фестиваль песни в этом городе.
В настоящий момент пожар пока еще не удалось потушить, сейчас есть три крупных очага.
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