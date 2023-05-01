«Талантливый до неприличия»: жизнь, успех и любовь итальянца Адриано Челентано

Оправдал ли Адриано своё имя? На мой взгляд, да. Главное богатство Челентано – это талант, и ещё любовь...

Парадоксально, что ребёнок появился на свет в бедной многодетной семье, в которой уже росли четверо чад. Безусловно, родители хотели для малыша успешного, «золотого» будущего. И, как ни странно, их желание сбылось, ведь с того дня они начали растить будущую мировую звезду – Адриано Челентано.

Музыка – лейтмотив жизни

С раннего детства мальчик был окружён музыкой: мать Джудитта каждое утро буквально обрушивала на голову ребёнка избранные рок-н-рольные хиты того времени. Кроме того, мальчик проявлял и актёрские способности, даже участвовал в конкурсе двойников комика Джерри Льюиса, в котором занял почётное первое место и пополнил скудную «казну» своей семьи 100 тысячами лир.