«Талантливый до неприличия»: жизнь, успех и любовь итальянца Адриано Челентано

Много лет прошло с того дня, как на жужжащей от праздничных голосов улице Глюк в Милане родилось это «маленькое чудо». Точнее, прошло уже 85 с лишним лет. Мальчик появился на свет 6 января 1938 года. Назвали его просто, но со вкусом – Адриано, что означает «богатый».
Оправдал ли Адриано своё имя? На мой взгляд, да. Главное богатство Челентано – это талант, и ещё любовь...
Парадоксально, что ребёнок появился на свет в бедной многодетной семье, в которой уже росли четверо чад. Безусловно, родители хотели для малыша успешного, «золотого» будущего. И, как ни странно, их желание сбылось, ведь с того дня они начали растить будущую мировую звезду – Адриано Челентано.
Музыка – лейтмотив жизни
С раннего детства мальчик был окружён музыкой: мать Джудитта каждое утро буквально обрушивала на голову ребёнка избранные рок-н-рольные хиты того времени. Кроме того, мальчик проявлял и актёрские способности, даже участвовал в конкурсе двойников комика Джерри Льюиса, в котором занял почётное первое место и пополнил скудную «казну» своей семьи 100 тысячами лир.
Уже к 17 годам Адриано был полон творческих идей и энергии, чтобы пустить её в русло великого искусства. В это же время он стал участником нескольких рок-групп, среди которых нельзя не отметить «Rock Boys». Небольшим составом ребята с помощью своей бунтарской натуры смогли завоевать первое место на «Первом итальянском фестивале рок-н-рола» в 1957 году.
А через год Челентано выступил сольно на фестивале лёгкой музыки, где его приметила компания Jolly. С ней молодой человек заключил свой первый контракт и выпустил дебютный альбом.
Шли годы, разрывались контракты, подписывались новые, создавались проекты, а главное, появлялись удивительной красоты песни, которые возглавляли любые хит-парады. Формировалась истинная звезда, которую окрестили «голосом итальянского рок-н-рола».
Успехи в кино
Параллельно с музыкальной карьерой развивалась и карьера в киноиндустрии. Первый фильм, в котором появился Адриано, назывался «Ребята и музыкальный автомат», а следом вышла картина Фредерико Феллини «Сладкая жизнь» с начинающим артистом в роли рок-музыканта.
Дальше предложения сняться в кино посыпались градом, но, чтобы удовлетворить ещё одну творческую жилу, Челентано принялся сам режиссировать фильмы: «Суперограбление в Милане», «Юппи-ду», «Безумец Джеппо» и другие.
Безусловно, одной из самых просматриваемых картин с участием актёра стал фильм «Укрощение строптивого». В прокате этот шедевр собрал около двадцати миллиардов лир. А вспомните «Бинго Бонго» и «Блеф».
Одной из последних режиссёрских работ Челентано стал киберпанковый анимационный сериал «Adrian» 2019-го года. Эта работа очень уютная и семейная, рассказывает она об авантюристе часовщике и его подруге. В каждой серии они попадают в курьёзные ситуации, из которых выбираются самыми неожиданными способами.
В том же году актёр, сценарист, режиссёр и в конце концов музыкант выпустил одноимённый альбом с саундтреками к данному сериалу.
О личном
Горячий, страстный, талантливый и обладающий невероятной харизмой итальянец, по всем канонам стереотипов, должен бы пользоваться «своим богатством» направо и налево. Однако укротить строптивого Челентано удалось лишь единственной и вечной его спутнице – Клаудии Мори.
Она «заарканила» его, а он покорил её на съёмках комедии «Какой-то странный тип». Позже пара тайно поженилась, и с тех пор не разлучалась, почти...
У актёра был соблазн отвлечься на чувства к красавице Орнелле Мути. На съёмках комедии «Укрощение строптивого» 42-летний Челентанто увлёкся 25-летней актрисой.
Слухи дошли до Клаудии, она собрала детей и уехала из дома. Такого фиаско Адриано допустить не мог, ведь поклонники пару Челентано и Мори безумно любили. Актёр одумался, а супруга вернулась.
Адриано и Клаудия воспитали троих детей: Розиту, Розалинду и Джакомо. Вся «орава» связала жизнь с творчеством: Розита и Джакомо – музыканты, а Розалинда – успешная актриса. Кстати, в 2006 года Адриано и Клаудия впервые стали дедушкой и бабушкой.
Как выразился когда-то музыкант: «Семья — это либо постоянный саботаж, либо надёжная опора». Как же хорошо, что мужчине повезло на этом поприще получить второе.
Наши дни
В последнее время Челентано почти не появляется на экранах. Он ведёт спокойную семейную жизнь, болеет за миланский «Интер», а также, что интересно, ремонтирует часы – это его неизменное хобби.
Кстати, с годами его дух бунтарства не утих. Не удивительно, что актёр выступает за оппозиционеров. «Я бунтую против всех политиков», – сказал как-то Челентано в интервью.
И ещё, несколько интересных фактов о легендарном Челентано:
✔️ Итальянский романтик боится полётов на самолётах.
✔️ С детства приучен пить много кофе со сливочным маслом
✔️ Челентано отметился даже в космосе: в честь него назван астероид.
✔️ Всего снялся в более, чем сорока фильмах.
✔️ Также яро поддерживает вегетарианство и сам придерживается такой философии в еде.
Источник:
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Я так понимаю, что его мама и изобрела рок-н-ролл, иначе откуда бы ей знать музыку начала 50-х в начале 40-х...