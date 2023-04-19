Доктор, демон, Ганнибал: 10 фактов о Дэвиде Теннанте

Дэвид Макдональд родился 18 апреля 1971 года в городе Батгейт в Шотландии. Отец будущего актера был пресвитерианским священником, представителем одного из направлений в протестантизме. Помимо Дэвида, в семье было двое детей, сестра Карен и брат Блэр, которые были гораздо старше.

Теннантом же актер стал очень легко, взяв фамилию ведущего вокалиста музыкальной группы Pet Shop Boys Нила Теннанта. Причина такого решения тоже предельно проста: Дэвид не хотел, чтобы его путали с его полным тезкой, Дэвидом Макдональдом — режиссером и продюсером, который скончался в 1983 году.

На пути смены имени Теннант встретил препятствия: Гильдия киноактеров США не позволяла ему оставлять сценический псевдоним. Тогда Макдональд, чтобы работать по обе стороны земного шара, сделал решительный шаг — и сменил имя официально.

Теннант противостоял воле родителей и первое время терпел неудачи