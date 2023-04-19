Доктор, демон, Ганнибал: 10 фактов о Дэвиде Теннанте

Дэвиду Теннанту, который способен отыгрывать персонажей с разными настройками морального компаса, исполнилось 52 года.
Дэвид взял псевдоним в честь британского синтипоп-исполнителя
Дэвид Макдональд родился 18 апреля 1971 года в городе Батгейт в Шотландии. Отец будущего актера был пресвитерианским священником, представителем одного из направлений в протестантизме. Помимо Дэвида, в семье было двое детей, сестра Карен и брат Блэр, которые были гораздо старше.
Теннантом же актер стал очень легко, взяв фамилию ведущего вокалиста музыкальной группы Pet Shop Boys Нила Теннанта. Причина такого решения тоже предельно проста: Дэвид не хотел, чтобы его путали с его полным тезкой, Дэвидом Макдональдом — режиссером и продюсером, который скончался в 1983 году.
На пути смены имени Теннант встретил препятствия: Гильдия киноактеров США не позволяла ему оставлять сценический псевдоним. Тогда Макдональд, чтобы работать по обе стороны земного шара, сделал решительный шаг — и сменил имя официально.
Теннант противостоял воле родителей и первое время терпел неудачи
Пока отец убеждал сына стать, как и он сам, священником, мама уверяла, что Дэвид будет отличным юристом или адвокатом. Ни того, ни другую Макдональд, конечно, не послушал — и после школы поступил в Королевскую консерваторию Шотландии в Глазго. Мечта, которую он носил в себе с четырехлетнего возраста, начала исполняться.
После окончания Академии Дэвид снимался в телесериалах и стал членом Королевской шекспировской труппы. С 1994 года актер начал появляться в большом кино, только к 1998-му получив свою минуту славы — в фильме «Лос-Анджелес без карты» Мики Каурисмяки. Еще спустя шесть лет Теннант стал сниматься в фильмах и сериалах от BBC, а через год случились главные кинопробы, которые решили все.
Актер женился на дочери Пятого Доктора Кто
Самая известная роль Теннанта принесла ему не только карьерные успехи, но и приятные изменения в личной жизни. В 2008 году на площадке сериала «Доктор Кто» актер встретил Джорджию Моффетт. Она была его дочерью по сюжету и дочерью Пятого Доктора в исполнении Питера Дэвисона в реальной жизни.
Разница в 14 лет не испугала влюбленных — и в 2011 году в семье Теннантов случилось много приятных событий: они поженились, усыновили Тая, ребенка Джорджии от первого брака, и у них родилась дочь Олив. Всего у пары пятеро детей — последняя на данный момент девочка Берди появилась на свет в 2019 году.
Теннант продолжает пожинать плоды своей «докторской» популярности
Мечты об актерстве появились у юного Дэвида, когда он впервые увидел «Доктора Кто» с версией Тома Бейкера. С тех пор он повсюду носил с собой куклу по мотивам сериала и писал в школе сочинения, вдохновленные им. А в 2005 году, будучи выбранным на роль, Теннант шутил, что первая строка его некролога теперь определена. Однако некоторое время актер сомневался, что сделал правильный выбор, став Десятым Доктором Кто.
«Я помню, что был в восторге, когда меня утвердили, а потом, несколько дней спустя, подумал: “А может, это ужасная идея?”. Благо, эта мысль засела в голове ненадолго, я решил, что время покажет».
Так и произошло. Даже спустя годы после расставания с ролью Теннант все еще неразрывно связан с персонажем — в 2020 году он записал аудиодраму по «Доктору Кто», находясь на самоизоляции в период эпидемии коронавируса.
«“Доктор Кто” — приятное шоу, с которым можно ассоциироваться, потому что люди относятся к нему по-доброму. Может быть, вы и не фанат, но это сидит там, на культурном небосводе. Как нация, я думаю, мы очень гордимся этим сериалом», — отмечает Теннант.
Теннант не читает отзывы о своих кино- и театральных работах
Трудно представить, чтобы Теннант когда-то сталкивался с язвительными отзывами о своем творчестве, но все же он, как и многие другие артисты, не читает отзывы критиков. Однажды актера спросили об одной особо негативной рецензии и его реакции на нее, на что Теннант ответил:
«Плохая рецензия, на которую вы ссылаетесь, на самом деле была написана на немецкую экспрессионистскую пьесу о Круглом столе под названием “Мерлин”. Это был первый подробный обзор, который я когда-либо получал, и он был абсолютно ужасающим, но не то чтобы это каким-то образом врезалось в мою память. В наши дни я стараюсь их не читать. Они созданы не для тех, кто выступает, они не помогают — ни хорошие, ни плохие».
Дэвид Теннант появился на серии английских марок
В 2011 году Королевская почта Великобритании отдала дань уважения 50-летию Королевской Шекспировской труппы — и сделала серию марок, на которых изобразила несколько постановок театра. В том числе на них оказался Дэвид Теннант в роли Гамлета.
Художественный руководитель труппы говорил, что выбор персонажей был практически невыполнимой задачей, так как количество экстраординарных работ с момента основания театра в 1961 году было достаточно большим. И все же работу Теннанта отметили, и он стал одним из десяти счастливчиков.
Теннант мог стать Ганнибалом в одноименном сериале
О том, что на роль Ганнибала продюсер Брайан Фуллер выбрал Мадса Миккельсена, жалеть не стоит. Однако известно, что среди кандидатов с серьезными намерениями был и Дэвид Теннант, поэтому телевизионная адаптация истории про плотоядного серийного убийцу могла быть совершенно иной. Фуллер был настолько впечатлен темной стороной шотландца, что даже пытался устроить камео Теннанта в сериале.
«Я большой поклонник Дэвида Теннанта, и мы уже довольно давно пытаемся заполучить его в шоу. Он такой потрясающий актер, который привносит искрометность в каждое свое выступление. Я бы с удовольствием пригласил Дэвида на шоу, убил бы и съел кого-нибудь, чтобы работать с ним! Он мой любимый Доктор», — говорил Фуллер.
Дэвид мечтает поработать с Аароном Соркиным
Аарон Соркин — один из самых одаренных авторов Голливуда. Из-под его пера вышли сценарии к фильмам «Социальная сеть», «Суд над чикагской семеркой», «Человек, который изменил все» и к сериалу «Служба новостей».
Однажды на вопрос о том, есть ли телешоу, которое Дэвид Теннант смотрел и в котором хотел бы поучаствовать, актер признался, что является большим поклонником сериала «Западное крыло».
«“Западное крыло” уже подошло к концу, но это то, частью чего я бы хотел быть. Я бы с удовольствием поработал над чем-нибудь с Аароном Соркиным. То, как он пишет, говорит о том, что он не боится делать умных персонажей — и мне это нравится. Мне нравится скорость в его историях, то, как люди свободно общаются и взаимодействуют. Такого рода сочинительство очень увлекательно».
Теннант с удовольствием играет злодеев
О темной стороне Дэвида Теннанта знает не только Брайан Фуллер. Примерно половина его ролей в кино — это антигерои с разными отличительными чертами: скряга Скрудж Макдак в «Утиных историях», суперзлодей в сериале «Джессика Джонс», приспешник Волан-де-Морта в саге о Гарри Поттере и так далее. Раз за разом Теннант доказывает, что в его багаже еще немало примочек, чтобы убедительно сыграть коварного персонажа, который в итоге понравится зрителю не меньше, чем протагонист.
За примером не стоит далеко ходить — демон Кроули в «Благих знамениях» после премьеры шоу буквально заполонил интернет. Теннант изобразил падшего ангела с остротой, присущей британскому кинематографу, и неподдельной теплотой, что сделало Кроули более объемным героем. Это идеальная роль для такого актера, как Дэвид.
«В начале третьего эпизода есть замечательная подборка сцен, где мы перескакиваем через несколько сотен лет и видим кусочки из жизни ангела и демона на протяжении тысячелетий. Вы видите эти развивающиеся отношения, в которых они начали на противоположных сторонах, но по ходу истории неизбежно дрейфуют навстречу друг другу и преследуют общую цель — предотвратить апокалипсис. Азирафаэль — ангел, у которого бывают проблески непослушания, а я — демон, который, как известно, время от времени поступал правильно», — рассказывал Теннант.
Актеру присудили немало званий самого сексуального мужчины
Внешность Дэвида Теннанта нельзя назвать идеальной по нынешним стандартам, однако в этом случае все решают харизма и огонь в глазах.
Так, в 2006 году британское издание The Pink Paper назвало Теннанта самым сексуальным мужчиной в мире по мнению читателей. Позади него остались такие секс-символы, как Дэвид Бэкхем и Брэд Питт. В том же 2006-м журнал New Woman присудил ему 20-е место в списке «100 самых привлекательных мужчин», а читатели издания «Доктор Кто» отдали ему свой голос как Лучшему Доктору — и Четвертый Доктор в исполнении Тома Бейкера лишился своего титула.
Источник:
- Отличный отец и чудовищный официант. 10 фактов о Педро Паскале
- Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики
- 9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма
- 10 фактов о фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих"
- 9 фактов о "Затерянных в космосе"