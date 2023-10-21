9 интересных фактов о фильме "Майор Пейн", о которых многие не знают

5. Сцена в начале фильма, где Пэйна плющит в отеле из-за того, что его списали, является отсылкой к фильму "Апокалипсис сегодня", где была примерно такая же сцена.

6. Фильм "Майор Пэйн" является вольным ремейком фильма "Частные войны майора Бенсона". Примечательно, что самого майора Пэйна зовут Бенсон.

7. Фамилия главного героя пишется как "Payne", но она звучит также как и слово "Pain" (Боль). Это по сути отсылка на сущность майора.