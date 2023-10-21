9 интересных фактов о фильме "Майор Пейн", о которых многие не знают

В 1995 году вышла убойная комедия "Майор Пэйн" про прожженного жестокого вояку, который волею судьбы оправляется работать офицером-воспитателем в кадетскую школу.
1. Наверняка вы знаете, что Дэймон Уайнс, сыгравший майора Пэйна, является родным братом актеров Шона, Марлона Уайнса и Кинена Уайансов.
Но на самом деле членов этой семьи гораздо больше, и почти все они так или иначе связали свою карьеру с кино и шоу-бизнесом. Но речь не об этом. В фильме "Майор Пейн" одного из кадетов, который называл Пэйна братом, сыграл Дэмиен Данте Уэйанс, который является родным племянником Дэймона Уайанса.
2. Для того, чтобы вжиться в роль майора Пэйна, Дэймон Уайанс проходил специальную военную подготовку под личным присмотром инструктора морской пехоты США. По его словам, именно благодаря этому он и перенес на экран фирменную походку Пэйна и привычку приближаться к кадетам лицом к лицу.
3. В конце фильма Пэйн называет слепого кадета-новичка Эйсом Вентурой, из-за того, что тот пришел с собакой. На самом деле это импровизация Дэймона Уайнса. В сценарии такой фразы не было. И что самое интересное, они с Джимом Керри очень хорошо подружились во время съемок сериала "В ярких красках".
Кстати, также рекомендую вам почитать мою статью о том, как снимали фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".
4. Роль байкера, которого наняли кадеты с целью проучить и отмутузить Пэйна, сыграл знаменитый рестлер Скот Бигелоу, известный по прозвищу Бам Бам Бигелоу.
За него, кстати, можно было поиграть в игре "WWF Wrestlemania" на приставке Sega mega drive 2. Про интересные факты об этой игре вы можете прочитать в моей отдельной статье.
5. Сцена в начале фильма, где Пэйна плющит в отеле из-за того, что его списали, является отсылкой к фильму "Апокалипсис сегодня", где была примерно такая же сцена.
6. Фильм "Майор Пэйн" является вольным ремейком фильма "Частные войны майора Бенсона". Примечательно, что самого майора Пэйна зовут Бенсон.
7. Фамилия главного героя пишется как "Payne", но она звучит также как и слово "Pain" (Боль). Это по сути отсылка на сущность майора.
8. Одним из самых запоминающихся моментов в фильме является сцена, где майор Пэйн рассказывает Тигренку сказку про Паровозик, который смог. Примечательно, что такая сказка действительно существует. Она вышла еще в первой половине XX века, но сюжет там был несколько другой.
По сюжету данной сказки, поезд дальнего следования не мог проехать через гору, поэтому он стал просить мощные локомотивы помочь ему, но те находили сотни причин, чтобы отказать ему. И лишь маленький паровозик согласился помочь поезду, и ему удалось сделать так, чтобы поезд все таки пересек гору. То есть, по сути книга о том, что благодаря своему упорству можно достичь любых целей, даже тех, которые кажутся на первый взгляд недостижимыми.
Правда, Пэйн рассказал свою интерпретацию данной книги, вкропив в свой рассказ историю из своего жестокого военного прошлого, а потом и вовсе забыв про паровозик.
9. Бюджет картины составил 15 миллионов долларов, а сборы - 30 миллионов. С учетом того, что в среднем кинопрокатчики забирают себе в среднем 50% прибыли, можно сказать, что фильм вышел в ноль.
Лучшие моменты из фильма
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Дважды такое не смотрят.