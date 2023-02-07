В «Укрощении строптивого» танцевал под детскую песенку: 10 интересных фактов об Адриано Челентано

2.Челентано рано почувствовал собственную исключительность. В детстве соседи называли его «босоногим землетрясением». Маленький Адриано был отпетым хулиганом: ни одна разборка или драка не обходились без его участия.

Шумный и веселый мальчик любил розыгрыши и шутки, и не всегда безобидные. Родители Адриано не наказывали: он был младшим в большой семье и его все обожали. Учился отпрыск очень плохо, но мама называла сына самым умным, самым красивым и обаятельным, что благотворным образом сказалось на самооценке будущей знаменитости.

3. Детская травма повлияла на творчество Челентано. Мальчику было 10 лет, когда семья переехала с улицы Глюк в центр Милана. Утопающий в зелени район пришлось поменять на асфальт и выхлопные газы машин. Ребенок долго не мог смириться с потерей и каждый день ездил на трамвае, а если денег не было, ходил пешком, к друзьям, оставшимся на родной улице.