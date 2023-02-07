В «Укрощении строптивого» танцевал под детскую песенку: 10 интересных фактов об Адриано Челентано

Певец, актер, композитор, общественный деятель, режиссер, телеведущий – это все Адриано Челентано. Редкостный талант, мощная харизма, уникальная пластика, неповторимый тембр голоса принесли ему всемирную известность. О его биографии можно говорить бесконечно, настолько она интересна и насыщена.
1. Адриано ощущает себя больше певцом и музыкантом, чем актером. По его признанию, он родился певцом, а кино просто украло немного времени.
Начиная с 90-х годов прошлого столетия, артист перестал сниматься в фильмах, полностью посвятив себя музыке. Когда в голову Адриано приходит мелодия, он бросает все, идет за гитарой и садится играть; если это случается на кухне, семья может остаться без обеда. Страстно любит любую музыку, но рок – в приоритете.
2.Челентано рано почувствовал собственную исключительность. В детстве соседи называли его «босоногим землетрясением». Маленький Адриано был отпетым хулиганом: ни одна разборка или драка не обходились без его участия.
Шумный и веселый мальчик любил розыгрыши и шутки, и не всегда безобидные. Родители Адриано не наказывали: он был младшим в большой семье и его все обожали. Учился отпрыск очень плохо, но мама называла сына самым умным, самым красивым и обаятельным, что благотворным образом сказалось на самооценке будущей знаменитости.
3. Детская травма повлияла на творчество Челентано. Мальчику было 10 лет, когда семья переехала с улицы Глюк в центр Милана. Утопающий в зелени район пришлось поменять на асфальт и выхлопные газы машин. Ребенок долго не мог смириться с потерей и каждый день ездил на трамвае, а если денег не было, ходил пешком, к друзьям, оставшимся на родной улице.
Уже взрослым Адриано вновь посетил дорогой сердцу район, и поразился произошедшим переменам. На месте зеленой зоны были «только дома, смола и цемент», о чем он и спел в песне «Мальчик с улицы Глюк». Душевная боль, пронесенная через годы, воплотилась в творчестве артиста как забота об экологии окружающей среды.
4. Челентано – противник власти телевидения над людьми. В 1987 году музыкант стал ведущим телевизионной программы «Фантастико». Был подписан беспрецедентный контракт, согласно которому Адриано имел право действовать самостоятельно, ни с кем не согласовывая сценарий. Руководители телеканала любимца публики посчитали безобидным и предсказуемым.
Однако на деле все оказалось совсем не так. Первый выпуск начался с молчания ведущего, которое странно затянулось, дальнейший монолог тоже прерывался частыми длительными паузами. Зрители и руководство были потрясены. А Челентано таким образом хотел донести – пора остановиться и задуматься, ведь льющиеся с экранов потоки слов мешают людям мыслить, нарушают гармоничное развитие личности.
В передачах он говорил о многих важных вещах: о качестве продуктов, голоде в Африке, ядерной энергетике. Однажды, чтобы показать силу влияния телевидения на сознание людей, попросил зрителей выключить телевизоры на 5 минут, и 8 миллионов тут же откликнулись на его просьбу.
5. Челентано признавали политической фигурой, хотя сам считает себя аполитичным.
В одном из выпусков «Фантастико» ведущий, осуждая истребление животных, призвал избирателей написать на бюллетенях фразу: «Охота против любви». Этот факт явился нарушением Закона о выборах, но в ходе судебного разбирательства музыкант был оправдан.
Однако в прессе Челентано назвали политической фигурой, тем более что в стране на тот момент появились и стали развиваться общества челентанистов. Их отличало созвучное с кумиром коллективное осознание и поведение, единый образ мыслей, одинаковое отношение к музыке и жизни в целом.
6. В Италии Челентано считают музыкальным новатором. Он первым исполнил рок-н-ролл и рэп на итальянском языке. Так, в 70-х годах артист написал песню, состоящую из набора несуществующих слов, а исполнил ее в стиле рэп, тогда еще неизвестном. По словам Челентано, песня, несмотря на странный текст, имеет глубокий смысл. Она призвана обратить внимание к проблемам общения людей разных национальностей. Через 38 лет хит на «тарабарском языке» обрел вторую жизнь – теперь в интернете.
Адриано первым основал собственную звукозаписывающую компанию под названием «Клан». Это, по сути, артистическая коммуна, где собраны родственники и друзья знаменитости. Директором звукозаписи стала супруга Челентано Клаудиа.
Маэстро первым начал использовать в качестве концертных площадок стадионы, что позволило ему побить все предыдущие рекорды посещаемости.
7. Адриано сумел побороть страсть к азартным играм. Он увлекался бильярдом, покером и рулеткой.
Однажды проиграл значительную сумму, что явило собой реальную угрозу финансовой стабильности «Клана». Челентано осознал опасность, и на могиле отца поклялся победить пагубную страсть. Клятву
сдержал; хоть иногда и присутствует на играх, но только в качестве зрителя.
8. Челентано признался в любви папе римскому. Это произошло в 1997 году.
Папа Войтыла присутствовал на концерте, и после выступления пригласил музыканта к себе. Адриано опустился на колени и поцеловал руку священнослужителя. В ответ папа крепко обнял певца, а тот, испытывая невероятные ощущения, сказал «Я люблю тебя».
9. В «Укрощении строптивого» актер танцует под детскую песенку. Это мое любимое его произведение, он тут прекрасен и харизматичен до безумия!
В далекой Вест-Индии под это произведение дети, взявшись за руки, становятся в круг. Кто-нибудь один выходит на середину и танцует – как это делает в фильме Адриано.
10. Челентано имеет сеть часовых мастерских. В двенадцатилетнем возрасте он работал подмастерьем у часовщика, и с тех пор сохранил трепетное отношение к ремеслу.
Напротив мастерской находился музыкальный магазин с фотографией Элвиса Пресли в окне, песни которого молодой Челентано пел в свободное от работы время. Маэстро говорит: «Сначала я работал часовщиком, а музыка была хобби, а теперь – наоборот».
В его доме есть специальная, оборудованная современными приспособлениями, комната для ремонта часовых механизмов. В ней он занимается любимым делом и думает, что это ремесло могло стать основным в его жизни. Без сомнений, он справился бы отлично – такой уж он человек.
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