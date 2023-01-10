Поющая телеграмма и желтый из M&M’s: 10 фактов о Дж. К. Симмонсе

Дж. К. Симмонс — один из самых плодовитых и знаменитых американских актеров своего поколения. На счету Симмонса уже больше 200 ролей, среди которых многие стали культовыми.
Намеренно взял сокращенное имя
Дж. К. Симмонс — один из нескольких звезд, чье полное имя вспомнит далеко не каждый поклонник, настолько устоялась сокращенная версия с инициалами. Это результат осознанного решения актера, которое он принял при регистрации в актерских гильдиях.
Дело в том, что все другие вариации полного имени Симмонса уже были закреплены за другими людьми. Сам актер любит напоминать, что он стал «Джей Кеем» задолго до Дж. К. Роулинг, создательницы серии о Гарри Поттере.
Настоящее имя Дж. К. Симмонса — Джонатан Кимбл Симмонс. При этом Кимбл — также девичья фамилия его матери.
Ушел из футбола из-за проблем со здоровьем
Свои подростковые годы Симмонс провел в Огайо, где несколько лет играл за местную команду по американскому футболу. Однако вскоре ему пришлось искать другое хобби и сменить круг общения — все из-за начавшихся проблем с коленями.
«Я превратился из спортсмена в хиппи. Это было очень четкое решение: нужно было выбрать либо одно, либо другое. Мне пришлось оставить свое увлечение спортом. Ну или мне казалось, что иначе никак — тогда это довольно грустно. Вскоре я оказался посреди леса с хиппи, которые слушали и качались под расслабленную музыку».
Грамотен в музыке, но почти не умеет играть на инструментах
Симмонс получил высшее музыкальное образование в Университете штата Монтана. Он изучал вокал, композирование и дирижирование. Позже он забросил музыкальную сферу ради актерского мастерства. При этом Дж. К. так и не овладел каким-либо инструментом на уровне, достаточном для исполнения сложных мелодий.
«Я не играл ничего толкового. Я был певцом, композитором и дирижером. Я играл Twinkle Twinkle Little Star на каждом инструменте оркестра, но ни на одном из них — хорошо. Оба моих ребенка играют на пианино гораздо лучше меня».
Получил почти полсотни наград за одну роль
Тем не менее музыкальный бэкграунд все-таки пригодился Симмонсу гораздо позже, когда он сыграл роль дирижера-перфекциониста в драме «Одержимость» 2014 года.
Запоминающаяся и крайне эмоциональная работа принесла Дж. К. Симмонсу аж 47 профессиональных наград, в том числе первый личный «Оскар».
У него была очень странная подработка
До начала актерской карьеры Симмонс, как и многие нынешние звезды, зарабатывал на жизнь порой очень нетривиальными способами. Некоторое время он работал в компании, занимавшейся «поющими телеграммами».
Симмонс получал адрес, брал несколько воздушных шариков и приходил к адресату, нарядившись в балетную пачку. Затем он пел текст телеграммы фальцетом и уходил.
Почти попал в Голливуд голышом
Изначально Дж. К. Симмонс мог появиться на большом экране в фильме «Уолл-стрит» 1987 года. Хотя ему досталась лишь эпизодическая роль без слов, Джонатана точно бы запомнили: он должен был сыграть «голого или одетого в джоки мужчину» в сцене в раздевалке.
К сожалению или к счастью, это так и не случилось. Дело в том, что на момент начала съемок фильма Симмонс оказался занят в театральной постановке в другом городе — ему пришлось отказаться от второго проекта.
Дебютировал только к 40 годам
Когда первый фильм с участием Симмонса, «Осторожно, заложник!», вышел в прокат в 1994 году, актеру было больше 39 лет. И даже такой поздний старт не помешал Дж. К. стать одним из самых громких имен современного Голливуда.
Предыдущие десятилетия актер провел преимущественно на театральной сцене. После участия в нескольких региональных и среднекалиберных постановках Симмонс выступал на Бродвее в «Питере Пене», «Парнях и куклах» и «Смехе на 23-м этаже». Только после закрепления успеха в кино и рождения детей актер завершил театральную главу своей карьеры.
Почти 20 лет озвучивал известную сладость
Портфолио Дж. К. Симмонса, разумеется, не ограничивается ролями в фильмах и сериалах. Помимо этого, он озвучил многих персонажей, в том числе во всевозможных англоязычных рекламных роликах.
Главным вкладом Симмонса в продвижение товаров стало его 20-летнее сотрудничество с Mars Incorporated: Дж. К. озвучивал Желтого M&M аж с 1996 года.
Однажды его чуть не убила камера
Прорывной ролью Симмонса считается образ своеобразного антагониста сериала «Тюрьма “ОZ”», где он играл на протяжении всех шести сезонов. При этом вживаться в образ отвратительного человека было не только изнурительно тяжело, но и смертельно опасно — все из-за одного инцидента на съемках.
«Однажды на съемках OZ в мою голову вонзился осколок камеры — я потерял сознание, истекая кровью, в то время как медик из съемочной команды стоял надо мной в панике… Меня увезли на скорой, после чего мне сделали девять швов на голове — прямо в духе Франкенштейна. Когда я вернулся на площадку, меня целый день снимали с другой стороны».
Голос актера хорошо знаком геймерам
Часть карьеры Дж. К. Симмонса связана с озвучиванием различных персонажей видеоигр.
В 2005-м актер подарил свой голос журналисту Джоне Джеймсону в игре Spider-Man 2: The Video Game — все потому, что он же исполнял эту роль и в оригинальной кинотрилогии. В 2008-м Симмонс сыграл вымышленного американского президента Говарда Т. Акермана в стратегии Command & Conquer: Red Alert 3. Помимо этого, актер озвучил одного из персонажей культовой головоломки Portal 2.
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