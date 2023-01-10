Поющая телеграмма и желтый из M&M’s: 10 фактов о Дж. К. Симмонсе

Дж. К. Симмонс — один из нескольких звезд, чье полное имя вспомнит далеко не каждый поклонник, настолько устоялась сокращенная версия с инициалами. Это результат осознанного решения актера, которое он принял при регистрации в актерских гильдиях.

Дело в том, что все другие вариации полного имени Симмонса уже были закреплены за другими людьми. Сам актер любит напоминать, что он стал «Джей Кеем» задолго до Дж. К. Роулинг, создательницы серии о Гарри Поттере.

Настоящее имя Дж. К. Симмонса — Джонатан Кимбл Симмонс. При этом Кимбл — также девичья фамилия его матери.

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