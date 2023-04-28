19 актеров, которые заболели, покалечились, а то и вовсе чуть не умерли на съемках

По ее словам, съемочная группа не сразу поняла это, потому что все просто решили, что она играет. «Они думали, что я была Мерил Стрип там в резервуаре — а на самом деле я тонула», — сказала она.

В этой сцене ее сковали цепями и погрузили в резервуар с водой. На Фишер были наручники с магнитной цепью, благодаря чему она могла с легкостью их разорвать. По словам актрисы, цепь, которая проходила между ее ногами, никак не хотела разрываться, и она застряла.