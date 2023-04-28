19 актеров, которые заболели, покалечились, а то и вовсе чуть не умерли на съемках

По-настоящему преданные своему делу актеры готовы на всё, чтобы каждая их роль была лучше предыдущей — даже рискнуть жизнью. Впрочем, порой их никто и не спрашивает. Вот несколько известных случаев, когда съемки фильмов едва не оборачивались трагедией — будь то из-за самоотверженности актеров или рокового стечения обстоятельств.
1. Во время съемок смерти своего персонажа в фильме «Девушка, подающая надежды» Кэри Маллиган едва не задохнулась.
Во время одного дубля ее партнер по сцене Крис Лоуэлл так плотно прижал подушку к лицу Кэри, что она не могла дышать. Актер объяснил, что сперва не понял, что происходит, но остановился сразу же, как только Кэрри дала ему сигнал. «Она села и сняла подушку, и слезы просто брызнули из ее глаз, — вспоминает Лоуэлл. — Она знала, что в безопасности и в порядке, но это было ужасно, потому что ей пришлось пережить этот момент».
«[Изгой] отправил меня в больницу. Я провалялся там три дня со штукой, которая, хотите верьте, хотите нет, чуть не убила меня, — рассказал актер. — Я подхватил [стафилококковую] инфекцию из пореза, и она разъедала мою ногу. Я этого не знал; я думал, что у меня обычная рана. Я пошел к врачу, который взглянул на нее и сразу сказал: «Я должен положить вас в больницу; нам нужно вылечить эту инфекцию, прежде чем она отравит вам кровь и вы умрете».
3. Брендан Фрейзер потерял сознание во время съемок «Мумии» с петлей на шее, потому что хотел, чтобы сцена выглядела максимально реалистично.
«Я помню, как приблизилась камера, и я подумал: «Cделаю так, чтобы это выглядело действительно хорошо», так что я сделал несколько глубоких вдохов и поднажал, — рассказал Фрейзер. — И тут я понял, что стою на цыпочках, а веревка поднимается вверх, и мне некуда податься. А затем мир как бы померк».
4. Во время съемок фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Дилан О'Брайен упал с движущегося автомобиля, и его тут же сбил другой автомобиль.
В итоге актер заработал сотрясение мозга, перелом лицевых костей и рваные раны, а также психическую травму. На восстановление у него ушло несколько месяцев, и он долго не решался на съемки следующего боевика.
5. В 2019 году Зак Эфрон заразился брюшным тифом, пока снимал свое шоу «Убить Зака Эфрона» в Папуа — Новая Гвинея.
В итоге актера пришлось доставить по воздуху в Брисбен, Австралия, где его перевели в больницу. К счастью, он довольно быстро поправился и закончил снимать свое шоу.
6. За свою карьеру Джеки Чан успел переломать почти все кости в теле, а в результате трюка во время съемок «Доспехов Бога» и вовсе заработал «дыру» в голове.
В ходе трюка он должен был прыгнуть через дерево, но ветки не выдержали и сломались. В падении Джеки попытался схватиться за другие ветки, но и те сломались. В итоге он упал на землю и раскроил себе череп, все его тело онемело, а из уха хлынула кровь.
7. Шарлиз Терон была «на волоске от полного паралича на всю оставшуюся жизнь» в ходе съемок трюка для фильма «Эон Флакс».
По словам актрисы, в результате «страшного несчастного случая», она упала и неудачно приземлилась на шею, после чего годами страдала от боли и спазмов. Травма была настолько серьезной, что ей пришлось делать спондилодез шеи, чтобы исправить повреждения.
8. Во время съемок «Титаника» Кейт Уинслет чуть не утонула, зацепившись одеждой за подводную декорацию.
«Мне пришлось вывернуться из пальто, чтобы освободиться, — вспоминала она. — У меня не осталось воздуха в легких. Я думала, что лопну. И [режиссер Джеймс Кэмерон] просто сказал: «Ладно, давайте еще раз». Таково было его отношение. Я не хотела показаться слабачкой, поэтому не жаловалась».
9. Кристин Ченовет оказалась в больнице после того, как на съемках «Хорошей жены» осветительное оборудование «ударило ее по лицу, а затем отшвырнуло ее на бордюр».
В итоге актриса заработала 17-сантиметровую трещину в черепе, сломала зубы и ребра и повредила линию роста волос. В то время канал CBS заявил, что осветительное оборудование «сдул порыв ветра». Кристин больше не вернулась в сериал после этого несчастного случая.
10. Сильвестр Сталлоне хотел, чтобы сцены боев в «Рокки IV» выглядели реалистично, поэтому попросил Дольфа Лундгрена забыть о хореографии и «просто попытаться зарядить ему».
В итоге Лундгрен так сильно его избил, что Сталлоне провел в отделении интенсивной терапии девять дней. Его врачи сообщили ему, что удар Дольфа был настолько мощным, что он «зацепил ребра и ударил сердце о грудную клетку» — такая травма обычно наблюдается после лобовых столкновений.
11. Во время съемок фильма «Сириана» Джордж Клуни случайно упал, ударился головой и разорвал твердую мозговую оболочку.
Актер страдал мучительной болью — настолько сильной, что даже задумался о самоубийстве. «Дошло до того, что я начал думать: «Я не могу так существовать. Я не могу по-настоящему жить», — сказал он. — Я лежал на больничной койке с капельницей в руке, не мог двигаться, у меня были головные боли, по ощущениям напоминающие инсульт, и в течение трех недель я начал думать: "Возможно, мне придется поступить радикально"».
12. Айла Фишер чуть не утонула на глазах у всего актерского состава и съемочной группы фильма «Иллюзия обмана».
По ее словам, съемочная группа не сразу поняла это, потому что все просто решили, что она играет. «Они думали, что я была Мерил Стрип там в резервуаре — а на самом деле я тонула», — сказала она.
В этой сцене ее сковали цепями и погрузили в резервуар с водой. На Фишер были наручники с магнитной цепью, благодаря чему она могла с легкостью их разорвать. По словам актрисы, цепь, которая проходила между ее ногами, никак не хотела разрываться, и она застряла.
13. Эштон Катчер заработал себе панкреатит и дважды угодил в больницу, готовясь сыграть Стива Джобса в «Джобсе».
Стив Джобс называл себя «фрукторианцем» и жил преимущественно на фруктовой диете, которую Эштон и пытался воспроизвести. Его жена Мила Кунис объяснила: «Он был таким дураком. В какой-то момент он питался одним виноградом ... мы дважды угодили в больницу. С панкреатитом! Это было действительно глупо!»
14. Во время работы над «Волшебником страны Оз» Маргарет Хэмилтон — Злая Ведьма Запада — заработала ожоги лица второй степени и ожоги руки третьей степени
По сюжету она должна была эффектно исчезнуть в языках пламени, но люк под ее ногами не открылся, и актриса оказалась охвачена пламенем. Хэмилтон восстанавливалась шесть недель, после чего вернулась на съемочную площадку и заявила: «Я знаю, как работает этот бизнес, и больше никогда бы не вернулась к работе. Я вернусь с одним условием — больше никаких фейерверков!».
15. Дженнифер Лопес чуть не упала со скалы во время съемок фильма «Моя пиратская свадьба», но ее спас партнер по фильму Джош Дюамель.
В одной из сцен ее платье должно было якобы зацепиться за машину, падающую со скалы. В ходе съемок Лопес поняла, что ее платье действительно зацепилось — тогда она схватилась за Джоша, который успел ее спасти.
16. Снимая трюк для сериала «База Куантико», Приянка Чопра упала и ударилась головой, в результате чего ее увезла скорая.
«Я, как обычно, должна была кого-то спасать, — рассказала Приянка. — Я была в резиновых сапогах, шел дождь, и на полу был пластик, и я поскользнулась на нем. Только представьте себе: я постоянно делаю столько трюков, и вот так я получаю сотрясение мозга?».
17. Во время съемок «Банды Нью-Йорка» Дэниел Дэй-Льюис заболел пневмонией, отказавшись носить теплую куртку в перерывах, поскольку в 1860-х годах таких не существовало.
Позже актер сказал: «Я признаю, что сошел с ума, абсолютно сбрендил», и что эта роль «не очень хорошо сказалась на моем физическом или психическом здоровье».
18. Гэри Олдман отравился никотином на съемках фильма «Темные времена», выкурив любимых сигар Уинстона Черчилля на сумму 20 000 долларов.
«Я заработал серьезное отравление никотином, — рассказал актер Hollywood Reporter. — У меня была сигара, выкуренная на три четверти, я ее зажигал, а затем после пары затяжек она гасла, и тогда реквизитор давал мне новую сигару — мы повторяли это для 10 или 12 дублей одной сцены».
Хотя репетиции трюка прошли хорошо, Майкл не смог вовремя подставить руку в нужное место, и веревка так туго натянулась, что перекрыла ему кислород. В своих мемуарах «Счастливчик» он написал: «Я несколько секунд проболтался на конце веревки без сознания, прежде чем Боб Земекис, хоть и был моим поклонником, понял, что даже я не настолько хороший актер».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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