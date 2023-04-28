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19 актеров, которые заболели, покалечились, а то и вовсе чуть не умерли на съемках

19 актеров, которые заболели, покалечились, а то и вовсе чуть не умерли на съемках

Автор:
28 апреля 2023 21:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   кино   несчастные случаи   съемки   трюки   фильмы   
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По-настоящему преданные своему делу актеры готовы на всё, чтобы каждая их роль была лучше предыдущей — даже рискнуть жизнью. Впрочем, порой их никто и не спрашивает. Вот несколько известных случаев, когда съемки фильмов едва не оборачивались трагедией — будь то из-за самоотверженности актеров или рокового стечения обстоятельств.

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Во время одного дубля ее партнер по сцене Крис Лоуэлл так плотно прижал подушку к лицу Кэри, что она не могла дышать. Актер объяснил, что сперва не понял, что происходит, но остановился сразу же, как только Кэрри дала ему сигнал. «Она села и сняла подушку, и слезы просто брызнули из ее глаз, — вспоминает Лоуэлл. — Она знала, что в безопасности и в порядке, но это было ужасно, потому что ей пришлось пережить этот момент».

«[Изгой] отправил меня в больницу. Я провалялся там три дня со штукой, которая, хотите верьте, хотите нет, чуть не убила меня, — рассказал актер. — Я подхватил [стафилококковую] инфекцию из пореза, и она разъедала мою ногу. Я этого не знал; я думал, что у меня обычная рана. Я пошел к врачу, который взглянул на нее и сразу сказал: «Я должен положить вас в больницу; нам нужно вылечить эту инфекцию, прежде чем она отравит вам кровь и вы умрете».

«Я помню, как приблизилась камера, и я подумал: «Cделаю так, чтобы это выглядело действительно хорошо», так что я сделал несколько глубоких вдохов и поднажал, — рассказал Фрейзер. — И тут я понял, что стою на цыпочках, а веревка поднимается вверх, и мне некуда податься. А затем мир как бы померк».

В итоге актер заработал сотрясение мозга, перелом лицевых костей и рваные раны, а также психическую травму. На восстановление у него ушло несколько месяцев, и он долго не решался на съемки следующего боевика.

В итоге актера пришлось доставить по воздуху в Брисбен, Австралия, где его перевели в больницу. К счастью, он довольно быстро поправился и закончил снимать свое шоу.

В ходе трюка он должен был прыгнуть через дерево, но ветки не выдержали и сломались. В падении Джеки попытался схватиться за другие ветки, но и те сломались. В итоге он упал на землю и раскроил себе череп, все его тело онемело, а из уха хлынула кровь.

По словам актрисы, в результате «страшного несчастного случая», она упала и неудачно приземлилась на шею, после чего годами страдала от боли и спазмов. Травма была настолько серьезной, что ей пришлось делать спондилодез шеи, чтобы исправить повреждения.

«Мне пришлось вывернуться из пальто, чтобы освободиться, — вспоминала она. — У меня не осталось воздуха в легких. Я думала, что лопну. И [режиссер Джеймс Кэмерон] просто сказал: «Ладно, давайте еще раз». Таково было его отношение. Я не хотела показаться слабачкой, поэтому не жаловалась».

В итоге актриса заработала 17-сантиметровую трещину в черепе, сломала зубы и ребра и повредила линию роста волос. В то время канал CBS заявил, что осветительное оборудование «сдул порыв ветра». Кристин больше не вернулась в сериал после этого несчастного случая.

В итоге Лундгрен так сильно его избил, что Сталлоне провел в отделении интенсивной терапии девять дней. Его врачи сообщили ему, что удар Дольфа был настолько мощным, что он «зацепил ребра и ударил сердце о грудную клетку» — такая травма обычно наблюдается после лобовых столкновений.

11. Во время съемок фильма «Сириана» Джордж Клуни случайно упал, ударился головой и разорвал твердую мозговую оболочку.

Актер страдал мучительной болью — настолько сильной, что даже задумался о самоубийстве. «Дошло до того, что я начал думать: «Я не могу так существовать. Я не могу по-настоящему жить», — сказал он. — Я лежал на больничной койке с капельницей в руке, не мог двигаться, у меня были головные боли, по ощущениям напоминающие инсульт, и в течение трех недель я начал думать: "Возможно, мне придется поступить радикально"».

По ее словам, съемочная группа не сразу поняла это, потому что все просто решили, что она играет. «Они думали, что я была Мерил Стрип там в резервуаре — а на самом деле я тонула», — сказала она.

В этой сцене ее сковали цепями и погрузили в резервуар с водой. На Фишер были наручники с магнитной цепью, благодаря чему она могла с легкостью их разорвать. По словам актрисы, цепь, которая проходила между ее ногами, никак не хотела разрываться, и она застряла.

Стив Джобс называл себя «фрукторианцем» и жил преимущественно на фруктовой диете, которую Эштон и пытался воспроизвести. Его жена Мила Кунис объяснила: «Он был таким дураком. В какой-то момент он питался одним виноградом ... мы дважды угодили в больницу. С панкреатитом! Это было действительно глупо!»

По сюжету она должна была эффектно исчезнуть в языках пламени, но люк под ее ногами не открылся, и актриса оказалась охвачена пламенем. Хэмилтон восстанавливалась шесть недель, после чего вернулась на съемочную площадку и заявила: «Я знаю, как работает этот бизнес, и больше никогда бы не вернулась к работе. Я вернусь с одним условием — больше никаких фейерверков!».

В одной из сцен ее платье должно было якобы зацепиться за машину, падающую со скалы. В ходе съемок Лопес поняла, что ее платье действительно зацепилось — тогда она схватилась за Джоша, который успел ее спасти.

 «Я, как обычно, должна была кого-то спасать, — рассказала Приянка. — Я была в резиновых сапогах, шел дождь, и на полу был пластик, и я поскользнулась на нем. Только представьте себе: я постоянно делаю столько трюков, и вот так я получаю сотрясение мозга?».

Позже актер сказал: «Я признаю, что сошел с ума, абсолютно сбрендил», и что эта роль «не очень хорошо сказалась на моем физическом или психическом здоровье».

«Я заработал серьезное отравление никотином, — рассказал актер Hollywood Reporter. — У меня была сигара, выкуренная на три четверти, я ее зажигал, а затем после пары затяжек она гасла, и тогда реквизитор давал мне новую сигару — мы повторяли это для 10 или 12 дублей одной сцены».

Хотя репетиции трюка прошли хорошо, Майкл не смог вовремя подставить руку в нужное место, и веревка так туго натянулась, что перекрыла ему кислород. В своих мемуарах «Счастливчик» он написал: «Я несколько секунд проболтался на конце веревки без сознания, прежде чем Боб Земекис, хоть и был моим поклонником, понял, что даже я не настолько хороший актер».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   кино   несчастные случаи   съемки   трюки   фильмы   
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