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20 ляпов в фильмах, которые не все заметили

20 ляпов в фильмах, которые не все заметили

Автор:
06 января 2023 19:12
Сообщество : Кино
Метки: актёры   кино   киноляпы   ляпы   подборка   съёмки   фильм   фильмы   фото   фотографии   
10846
21
Несомненно, создание фильма - это огромнейшая и супер-ответственная работа, которая требует внимания к каждой детали. Во время создания большого кино могут случиться и недочёты, которые мы готовы простить и забыть после просмотра, ведь всем нам свойственно ошибаться. Но посмотреть на некоторые ошибки в фильмах иногда просто любопытно. Взглянем на некоторые из них, которые вы, возможно, не заметили.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актёры   кино   киноляпы   ляпы   подборка   съёмки   фильм   фильмы   фото   фотографии   
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69  комментариев
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9k
Nero 11 часов назад
Вчера смотрел фильм.
Времена правления Нерона. Гонца посылают за подмогой из Армении в Сирию. Он всю дорогу бежит самым коротким путём забравшись по скале. Другой путь в обход длинее. В итоге почти наподступах к лагерю римлян его перехватывает преследователь, который шел в обход пешком (горы, на лошади невозможно), бодренький такой, словно проделал весь путь на самолёте.
Как он умудрился проделать этот путь быстрее гонца хз.
Далее, благородный преследователь предлагает поединок на мечах. Мечи он притащил с собой. Два каролинга. Во времена Нерона.
Далее. Военачальник за столом. На столе стоят два современных стеклянных тонкостенных бокала для вина на тонкой высокой ножке.
Повторю - правление Нерона.
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2k
Павел Христенко 4 часа назад
Ляпы в кино - это когда съёмочная группа не понимает , что творит.
А все эти перечисленные косяки всего лишь издержки процесса .
Например. Когда в фильме про Великую Отечественную Войну все политруки садисты и конченая сволочь - это Ляп, при том с большой буквы, а когда Гидеван Александрович вдруг оказывается в галстуке другого фасона - это издержки процесса.
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2k
.357 magnum 5 часов назад
Разве в скейтборде будущего колёса не могут менять цвета по задумке производителя?
И что мешает великому Мерлину притащить в средневековье жалкую бутылку воды из XXI века?
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1k
Vladislav Grigorenko 6 часов назад
"20 ляпов в фильмах, которые не все заметили" - это не беда! Беда, когда весь фильм -ляп, и все это заметили, но сделали вид, что так и надо.
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0
adrdlareg 8 часов назад
Автор - слоупок. Все эти ляпы терты и перетерты всеми, кому не лень. И если уж пиз*дишь откуда-то, то хоть переведи норм. Что значит "сходит с х крыла"? facepalm.jpg
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48k
Войнов 8 часов назад
Комментарий к фото
Тут не только мужик в джинсах, но и камера левее него.
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7k
Кружок 9 часов назад
Блин ... А ведь и правда, мы это не заметили
Но потом, лет десять назад, нам про это рассказали.
А потом ещё раз ... А потом раз десять каждый год об этих ляпах нам кто-нибудь рассказывал.
И вот, когда мы всё это уж стали основательно забывать (после того как нам месяц назад про это напомнили), автор нам НАКОНЕЦ то раскрыл глаза.
Спасибо тебе за это, добрый человек!
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94
Константин Вичужанин 9 часов назад
в фильмах, где идёт мордобой - после неплохой такой драки у главгероя на лице почти ничего нет, хотя вчера его мутузила толпа плохих парней.
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201
la_Contra 9 часов назад
Первое очём подумал, а будет ли самолёт в небе Трои - забыли.
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21k
Сталкер 9 часов назад
Зануды.
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7k
Zhora 11 часов назад
Ляпы можно найти в абсолютно любом фильме. Но если фильм интересный - они его не испортят.
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901
Graboid 11 часов назад
а мне в гладиаторе нравится сцена "freezing", после которой Максимус сбегает ..
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817
гоша гога 11 часов назад
Комментарий к фото
В Гладиаторе была и колесница с баллонами высокого давления.
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10k
nihilists 11 часов назад
Душнилы!!!!!!!!!!! В крайнем фото не понял где Люси, где Берримор? А где овсянка?
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46k
Alex Ivanov 11 часов назад
Нормальное явление - косяк монтажа и реквизита. У нас например в неуловимых, Яшка цыган в сцене погони и поезд (конец фильма) волшебным образом то в сапогах, то босиком...
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6k
HUBLOT 11 часов назад
Узнали фильм?
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2k
Bar 11 часов назад
Кто выискивает эти ляпы в фильмах - душнилы ссаные.
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352
Давид Leo Sun 9 часов назад
Работа мозга никогда не отключается. А если использовать критическое мышление при просмотре кинофильмов, через пять минут можно выключать табло, всё враки, от первого и до последнего кадра. Особенно в "исторических" шедеврах.
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973k
NAZARETH (модер) 12 часов назад
Я, почему-то ждал ещё и это...
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2k
ДК 12 часов назад
"уборщик не касается щёткой земли, а размахивает ей в воздухе для вида"
Как будто все уборщики всегда на самом деле работают, а не размахивают порой для вида... Еще недавно снег с крыш убирали для тренировок когда он еще не выпал - без всяких кинофильмов!
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37k
Mamin Sibiriak 12 часов назад


За несколько секунд можно съесть и круассан, и блинчик.




Продавец отобрал игрушку - пёс нашел другую.




Действие картины происходит в 1860-х годах, первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году.
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10k
kaboza 12 часов назад
Этож каки душнилой быть надо что-бы в хороших фильмах ляпы выскрябать, я там кроме кина нисмотю ни на что, и каким надо быть дрочером чтобы собрать все это из неособо новых фильмов, вывод:
автор дрочер-душнила пересевший с диалапа на изернет до компа.
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