20 ляпов в фильмах, которые не все заметили

Несомненно, создание фильма - это огромнейшая и супер-ответственная работа, которая требует внимания к каждой детали. Во время создания большого кино могут случиться и недочёты, которые мы готовы простить и забыть после просмотра, ведь всем нам свойственно ошибаться. Но посмотреть на некоторые ошибки в фильмах иногда просто любопытно. Взглянем на некоторые из них, которые вы, возможно, не заметили.

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В фильме "Плохие мальчики" (1983) в одной из последних сцен в кадр попал оператор с камерой 0 Источник:

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Джулия Робертс в "Красотке" в одном кадре ест круассан, а в следующем, через несколько секунд - блинчик 0 Источник:

Мужчина в джинсах случайно показался в кадре в одной из сцен "Гладиатора" 0 Источник:

В начале фильма "Армагеддон" мопс вцепляется зубами в маленького пластмассового Годзиллу, а продавец пытается отобрать игрушку у пса. В следующем кадре пёс тащит уже огромного надувного Годзиллу 0 Источник:

В 4 части "Звёздных войн" Люк кричит "Кэрри!" (актрисе Кэрри Фишер) вместо "Лея!", когда он сходит с X-крыла 0 Источник:

В "Гладиаторе" лучникам дают команду "Огонь!" (Fire!) в оригинале - если быть занудой и вдаваться в факты, огнестрельного оружия тогда ещё не существовало 0 Источник:

Дырки от пуль в "Криминальном чтиве" появились ещё до того, как началась стрельба 0 Источник:

В "Терминаторе-3" номер самолёта, когда он стоит в ангаре - N3035C, а когда летит в небе, номер уже другой - N3413F 0 Источник:

В фильме "Назад в будущее" на двух соседних кадрах мистическим образом меняется цвет колёсиков на скейтборде Марти 0

В фильме "Гарри Поттер и Тайная комната" в сцене драки Гарри и Драко видно оператора 0 Источник:

В фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" в одной из сцен видно сотрудника съёмочной команды 0 Источник:

В "Храбром сердце" герой Мела Гибсона носит шотландскую юбку. Но в 13-м веке шотландцы еще не носили никаких юбок-килтов 0 Источник:

В одной из сцен фильма "Черепашки-ниндзя" (1990) видно актёра под костюмом 0 Источник:

Действие картины "Маленькие женщины" разворачивается в XIX веке, однако в кадре присутствует термос и пластиковые бутылки 0 Источник:

В фильме "Одиннадцать друзей Оушена" у Брэда Питта в руках сначала бокал, а в следующую секунду - тарелка 0 Источник:

В сериале "Мерлин" тоже выпивали бутилированную воду "из будущего" 0 Источник:

В фильме "Ноттинг-Хилл" исчезло пятно с рубашки 0 Источник:

В фильме "Квант милосердия" уборщик не касается щёткой земли, а размахивает ей в воздухе для вида 0 Источник:

В фильме "Таксист" (1976) у Роберта де Ниро видно накладную лысину 0 Источник: