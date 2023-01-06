20 ляпов в фильмах, которые не все заметили

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Несомненно, создание фильма - это огромнейшая и супер-ответственная работа, которая требует внимания к каждой детали. Во время создания большого кино могут случиться и недочёты, которые мы готовы простить и забыть после просмотра, ведь всем нам свойственно ошибаться. Но посмотреть на некоторые ошибки в фильмах иногда просто любопытно. Взглянем на некоторые из них, которые вы, возможно, не заметили.
В фильме "Плохие мальчики" (1983) в одной из последних сцен в кадр попал оператор с камерой
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Джулия Робертс в "Красотке" в одном кадре ест круассан, а в следующем, через несколько секунд - блинчик
В начале фильма "Армагеддон" мопс вцепляется зубами в маленького пластмассового Годзиллу, а продавец пытается отобрать игрушку у пса. В следующем кадре пёс тащит уже огромного надувного Годзиллу
В 4 части "Звёздных войн" Люк кричит "Кэрри!" (актрисе Кэрри Фишер) вместо "Лея!", когда он сходит с X-крыла
В "Гладиаторе" лучникам дают команду "Огонь!" (Fire!) в оригинале - если быть занудой и вдаваться в факты, огнестрельного оружия тогда ещё не существовало
В "Терминаторе-3" номер самолёта, когда он стоит в ангаре - N3035C, а когда летит в небе, номер уже другой - N3413F
В фильме "Назад в будущее" на двух соседних кадрах мистическим образом меняется цвет колёсиков на скейтборде Марти
В фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" в одной из сцен видно сотрудника съёмочной команды
В "Храбром сердце" герой Мела Гибсона носит шотландскую юбку. Но в 13-м веке шотландцы еще не носили никаких юбок-килтов
Действие картины "Маленькие женщины" разворачивается в XIX веке, однако в кадре присутствует термос и пластиковые бутылки
В фильме "Одиннадцать друзей Оушена" у Брэда Питта в руках сначала бокал, а в следующую секунду - тарелка
В фильме "Квант милосердия" уборщик не касается щёткой земли, а размахивает ей в воздухе для вида
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Времена правления Нерона. Гонца посылают за подмогой из Армении в Сирию. Он всю дорогу бежит самым коротким путём забравшись по скале. Другой путь в обход длинее. В итоге почти наподступах к лагерю римлян его перехватывает преследователь, который шел в обход пешком (горы, на лошади невозможно), бодренький такой, словно проделал весь путь на самолёте.
Как он умудрился проделать этот путь быстрее гонца хз.
Далее, благородный преследователь предлагает поединок на мечах. Мечи он притащил с собой. Два каролинга. Во времена Нерона.
Далее. Военачальник за столом. На столе стоят два современных стеклянных тонкостенных бокала для вина на тонкой высокой ножке.
Повторю - правление Нерона.
А все эти перечисленные косяки всего лишь издержки процесса .
Например. Когда в фильме про Великую Отечественную Войну все политруки садисты и конченая сволочь - это Ляп, при том с большой буквы, а когда Гидеван Александрович вдруг оказывается в галстуке другого фасона - это издержки процесса.
И что мешает великому Мерлину притащить в средневековье жалкую бутылку воды из XXI века?
Но потом, лет десять назад, нам про это рассказали.
А потом ещё раз ... А потом раз десять каждый год об этих ляпах нам кто-нибудь рассказывал.
И вот, когда мы всё это уж стали основательно забывать (после того как нам месяц назад про это напомнили), автор нам НАКОНЕЦ то раскрыл глаза.
Спасибо тебе за это, добрый человек!
А поп, осеняющий самогон левой рукой!?
А самогон, выливающийся струёй под давлением из прострелянной крынки!?
А выкинутые слова из песни про сатану: "виновата ли в чём мужняя жена - в ней с рожденья сидит сатана".
И т.д. и т.п.
Но вы же не душнила так, что сделайте вид, что не заметили ошибку.
Как будто все уборщики всегда на самом деле работают, а не размахивают порой для вида... Еще недавно снег с крыш убирали для тренировок когда он еще не выпал - без всяких кинофильмов!
За несколько секунд можно съесть и круассан, и блинчик.
Продавец отобрал игрушку - пёс нашел другую.
Действие картины происходит в 1860-х годах, первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году.
автор дрочер-душнила пересевший с диалапа на изернет до компа.