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25 доказательств того, что гримеров недооценивают

25 доказательств того, что гримеров недооценивают

Автор:
07 декабря 2022 13:47
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   грим   до и после   кино   фильмы   фотосравнение   
1714
26

Имена актеров и режиссеров, получшивших "Оскар" в главной номинации, знает каждый киноман. Но кто может сходу назвать имена оскароносных гримеров и художников по костюмам — людей, благодаря которым магия кино обретает форму? А ведь они создают настоящие шедевры, и достаточно лишь взглянуть на эти фотосравнения актеров в гриме и без, чтобы в этом убедиться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   грим   до и после   кино   фильмы   фотосравнение   
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11  комментариев
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3k
Трям Час назад
Во-первых, кто их недооценивать, во-вторых, при чем тут Шлитци?
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24k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
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6k
Copycat 7 минут назад
не особо то тут гример и работал надо сказать как по мне)
художник под костюмам мешок нацепил и извалял в стоге с грязной соломой, вот и весь грим

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4
MrPalych 21 минуту назад
Класс!
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Здесь тоже большой разницы нет.Если с нее смыть всю косметику,то получится юдиш ималэ.
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Этих можно было и не гримировать.
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50k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
прикольно если бы она сфоткалась в таком гриме и голая))) забавно было бы)
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38k
Александр Час назад
А почему две одинаковые фото у Дени де Вито?
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