25 доказательств того, что гримеров недооценивают

Имена актеров и режиссеров, получшивших "Оскар" в главной номинации, знает каждый киноман. Но кто может сходу назвать имена оскароносных гримеров и художников по костюмам — людей, благодаря которым магия кино обретает форму? А ведь они создают настоящие шедевры, и достаточно лишь взглянуть на эти фотосравнения актеров в гриме и без, чтобы в этом убедиться.