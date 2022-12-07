25 доказательств того, что гримеров недооценивают

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Имена актеров и режиссеров, получшивших "Оскар" в главной номинации, знает каждый киноман. Но кто может сходу назвать имена оскароносных гримеров и художников по костюмам — людей, благодаря которым магия кино обретает форму? А ведь они создают настоящие шедевры, и достаточно лишь взглянуть на эти фотосравнения актеров в гриме и без, чтобы в этом убедиться.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актеры голливуд грим до и после кино фильмы фотосравнение
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