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Классный рецепт кваса. Быстро и вкусно. (Немного юмора)

Классный рецепт кваса. Быстро и вкусно. (Немного юмора)

Автор:
25 апреля 2023 18:14
Сообщество : Юмор
Метки: Рецепт   квас   последствия   
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Скоро лето, будет жарко. А что может быть вкуснее холодного домашнего кваска…

Мужик выложил видео по приготовлению пьяного кваса на ютуб. И вот комментарии людей, которые попробовали его рецепт. Я читал и плакал:

1. Чудной квас! Выпил 1 банку, а надристал целых три! Вот, откуда берется материя — из кваса!

 

2. Сварил квас по рецептуре автора, попробовал, минут через 15 почувствовал бурление в животе бегом помчал в туалет, успел..., только сел раздался хлопок, думал жопу разорвало, голова закружилась, по всей видимости потерял сознание минуты на 2-3 пришел в себя на толчке сижу, чувствую тепло и тесноту, осознал что забыл снять штаны, итог вещи в стирке, а я с белого коня не могу слезть часа 2, такое чувство, что высрал важные органы, а так квас вкусный спасибо автору.

 

3. Приготовила мужу Квас по Вашему рецепту. В выходной он остался дома один. Говорит, лег на диван, положил на колени ноутбук, сижу - отдыхаю, потягивая квасок. Тут ему захотелось пукнуть. Ну, говорит, дома один. Стесняться некого. Короче пукнул от души и обосрался. Говорит, что с детского сада такого не было. Спасибо Вам большое за теплые воспоминания о детстве. Квас Огонь! Рекомендую.

 

4. Ехал на маршрутке на дачу, перед выездом выпил кваса. Прихватило живот на половине пути, водитель остановился. На второй раз, я понял, что это не последняя остановка и вышел с маршрутки с сумками. Мне уже было насрать абсолютно на всё. Только бы этот срач прекратился через каждые 10 минут. В итоге шёл до дачи оставшиеся

8 километров около 8 часов. Мне уже ничего не нужно было. Квас вкусный, одобряю!

 

5. Питаюсь только этим квасом уже месяц. Вкус хороший, но живот бурлит как атомный реактор. За время питья килограмм на 40 "похудел". И вкусно и полезно. Только вот на толчке по 6 часов в день как раб на галерах... рекомендую.

 

6. Сделал по вашему рецепту Квасок, решил друзей удивить. Приехали на дачу, сели поели шашель, кваском вашим запили.... Дрыстала вся компания, а туалет один!!!

Обосрали все грядки, парник, за баню вообще страшно зайти.



Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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Метки: Рецепт   квас   последствия   
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10k
Juli Час назад
Эта шутка старше моей бабушки.
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62k
Александр Ломовицкий 12 минут назад
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. и уже под этими обоями газета "Статскъй Фізкультурнікъ", где в разделе смешных историй был напечатан этот баян!
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9k
uehl Полчаса назад
видео чёт не айс совсем. теплой водой из крана заливать, это п.и.з.д.е.ц!
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20k
Alf Полчаса назад
Есть же в нете нормальные рецепты. Можно подумать народ не знает, как сделать домашний квас. У меня сосед, вообще к празднику Лиго, пиво варил. Дали попробовать. И я скажу по вкусу довольно хорошо получилось. Правда это тяжёлое и долгое занятие. Проще в магазине купить. Благо марок для выбора полно.

По результатам проведенного в латвийской социальной сети Draugiem.lv голосования, в котором приняли участие более 30000 латвийцев, самым вкусным пивом в стане признано Užavas gaišais, второе место заняло пиво Valmiermuiža gaišais, третье - Aldara Zelta alus.
В результате голосования, которое проходило две недели, составлен общелатвийский рейтинг самых вкусных сортов пива. Топ выглядит следующим образом:

1. Užavas gaišais– 8257 голосов
2. Valmiermuižas nepasterizēts, filtrēts gaišais - 5806 голосов
3. Aldara Zelta - 5393 голоса
4. Tērvetes - 5348 голосов
5. Cēsu Premium - 5325 голосов
6. Brenguļu gaišais - 4832 голоса
7. Aldara Gaišais - 4481 голос
8. Tērvetes Senču - 4377 голосов
9. Užavas tumšais - 4348 голосов
10. Cēsu Light alus - 4333 голоса
Если честно, то из этого топа я бы вычеркнул несколько видов, потому что ничего особенно вкусного в тех марках нет, но не буду это го делать и не скажу марки, дабы не обижать производителей.
А вот мне нравитя пиво Лачплесис, сколько была плотность не помню, но сейчас таково пива уже не найдёщь. Последний раз пил его после баньки, густое и очень тёмное, продавали из 200 литровых дубовых бочек с краником. Выпил два бокали и уже хорошо. Алдара Портерис 20% плотности, у меня на втором месте. Когда-то ещё было Dizalus (Дижалус), правда оно было сладковатое и 21% плотности. Много просто не влезет. № 3.
А на счёт этих, да первое считается у всех самым лучшим, но его разновидностей очень много. Цена начиная от 1.85 до 2.50€ за бутылку 0.5л.
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7k
М С Час назад
Раньше читал только с тремя первыми пунктами.
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15k
Patmaz 2 часа назад
КГ/АМ
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Александр Маслов
год издания – 1957 (см. фото коллаж).
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