Классный рецепт кваса. Быстро и вкусно. (Немного юмора)

1. Чудной квас! Выпил 1 банку, а надристал целых три! Вот, откуда берется материя — из кваса!

2. Сварил квас по рецептуре автора, попробовал, минут через 15 почувствовал бурление в животе бегом помчал в туалет, успел..., только сел раздался хлопок, думал жопу разорвало, голова закружилась, по всей видимости потерял сознание минуты на 2-3 пришел в себя на толчке сижу, чувствую тепло и тесноту, осознал что забыл снять штаны, итог вещи в стирке, а я с белого коня не могу слезть часа 2, такое чувство, что высрал важные органы, а так квас вкусный спасибо автору.

3. Приготовила мужу Квас по Вашему рецепту. В выходной он остался дома один. Говорит, лег на диван, положил на колени ноутбук, сижу - отдыхаю, потягивая квасок. Тут ему захотелось пукнуть. Ну, говорит, дома один. Стесняться некого. Короче пукнул от души и обосрался. Говорит, что с детского сада такого не было. Спасибо Вам большое за теплые воспоминания о детстве. Квас Огонь! Рекомендую.

4. Ехал на маршрутке на дачу, перед выездом выпил кваса. Прихватило живот на половине пути, водитель остановился. На второй раз, я понял, что это не последняя остановка и вышел с маршрутки с сумками. Мне уже было насрать абсолютно на всё. Только бы этот срач прекратился через каждые 10 минут. В итоге шёл до дачи оставшиеся

8 километров около 8 часов. Мне уже ничего не нужно было. Квас вкусный, одобряю!

5. Питаюсь только этим квасом уже месяц. Вкус хороший, но живот бурлит как атомный реактор. За время питья килограмм на 40 "похудел". И вкусно и полезно. Только вот на толчке по 6 часов в день как раб на галерах... рекомендую.

6. Сделал по вашему рецепту Квасок, решил друзей удивить. Приехали на дачу, сели поели шашель, кваском вашим запили.... Дрыстала вся компания, а туалет один!!!

Обосрали все грядки, парник, за баню вообще страшно зайти.