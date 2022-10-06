14 пронзительных последствий урагана, или что бывает, когда природа разбушевалась

2338
15
Иногда природа демонстрирует свою мощь. Недавно на мир обрушился ураган Ян. Пострадали люди в западной Кубе и юго-восточном США. Мы покажем вам душераздирающие фото того, что природу не остановить.
×
×
Можно сказать, что жизнь важнее в этой ситуации, но бросать то, ради чего многие трудились половину жизни - хотят не все
А что бы вы делали, если бы жили рядом с местом, где может произойти природный катаклизм?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сильный торнадо прошелся по Уханю
- Смерчи: причины возникновения и способы прогнозирования
- Разрушительный торнадо, уничтоживший в Чехии несколько сел, попал на видео
- Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт
- Торнадо налетел на Чехию
Метки: jan последствия разрушения торнадо ураган ураган ян фото
Новости партнёров