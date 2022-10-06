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14 пронзительных последствий урагана, или что бывает, когда природа разбушевалась

14 пронзительных последствий урагана, или что бывает, когда природа разбушевалась

Автор:
06 октября 2022 14:24
Метки: jan   последствия   разрушения   торнадо   ураган   ураган ян   фото   
2338
15

Иногда природа демонстрирует свою мощь. Недавно на мир обрушился ураган Ян. Пострадали люди в западной Кубе и юго-восточном США. Мы покажем вам душераздирающие фото того, что природу не остановить.

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А что бы вы делали, если бы жили рядом с местом, где может произойти природный катаклизм?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: jan   последствия   разрушения   торнадо   ураган   ураган ян   фото   
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