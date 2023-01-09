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30 наглядных ответов на вопрос "Что будет, если...?"

30 наглядных ответов на вопрос "Что будет, если...?"

Автор:
09 января 2023 17:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вот что будет   Что будет если   Что произойдет   интересные снимки   интересные фотографии   последствия   причина и следствие   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
2679
31
Настало время одной из самых увлекательных рубрик. Что будет, если положить в работающую микроволновку маркер? Что произойдет, если при ремонте дома удалить несущую стену? А если в песок на пляже ударит молния? Достаточно одного взгляда на последствия.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот что будет   Что будет если   Что произойдет   интересные снимки   интересные фотографии   последствия   причина и следствие   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
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11  комментариев
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2k
Илья 49 минут назад
Какой нафиг пень, сильный мороз и тонкие нежные кристаллы льда???Там зелень вокруг. Это трухлявая коряга, на который вырос гриб. Автору лишь бы подпись к фото сделать
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3k
вася васильев 47 секунд назад
А фотоотчёта о том, что будет, если лом бросить в туалет поезда так и не появилось.....)))
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331
Albert Rost 2 минуты назад
300 000 000 000 000 000 000 000 0000. Вот что происходит...
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2k
Похаб Стебаныч Полчаса назад


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39k
turyst Полчаса назад
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39k
turyst Полчаса назад
Подзарядка.
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4k
Alexbux1 42 минуты назад
Комментарий к фото
Горизонт завален, не?
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7k
sk1LLe 46 минут назад
А где молния на пляже, это загорающего так скрючило?
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33k
russger 51 минуту назад
Без "номерка" под названием «что будет, если бросить лом в унитаз поезда», любой подобный пост считается неинформативным -_-
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12k
Сергей 55 минут назад
Интересно, чел который пытался поменять внешность, брил голову или наоборот отращивал волосы?
Вдруг, он изначально лысый был?
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