30 наглядных ответов на вопрос "Что будет, если...?"

Например, в этом письме сказано, что одну почку и поджелудочную получил 50-летний мужчина, который ждал трансплантации больше года, вторую почку - 30-летняя женщина, которая находилась в листе ожидания более пяти лет. Еще один мужчина получил печень, молодая женщина - легкие. Также был спасен человек, которому нужна была пересадка сердца.