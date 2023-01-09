30 наглядных ответов на вопрос "Что будет, если...?"

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Настало время одной из самых увлекательных рубрик. Что будет, если положить в работающую микроволновку маркер? Что произойдет, если при ремонте дома удалить несущую стену? А если в песок на пляже ударит молния? Достаточно одного взгляда на последствия.
1. В Великобритании, когда умирает человек, внесенный в реестр донором, его родственники получают письмо. В нем рассказывается, какие органы кому были пересажены
Например, в этом письме сказано, что одну почку и поджелудочную получил 50-летний мужчина, который ждал трансплантации больше года, вторую почку - 30-летняя женщина, которая находилась в листе ожидания более пяти лет. Еще один мужчина получил печень, молодая женщина - легкие. Также был спасен человек, которому нужна была пересадка сердца.
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3. Так выглядит иглу, если развести внутри огонь. Огонь плавит внутренний слой льда, а холод снаружи снова замораживает его, добавляя слой изоляции
4. Закат в ясную погоду плюс затмение — супер редкое явление, и когда оно происходит, получаются вот такие апокалиптические пейзажи
7. Вот что происходит, когда в Финляндии под водой не тает снег. "Ледяная лапша" на озере Суолиярви
15. Вот что может произойти, когда мокрый пень подвергается сильному морозу: ледяной мех! Это толстый слой тонких, нежных ледяных кристаллов
21. Так выглядит человек, который совершил преступление и был арестован в тот момент, когда пытался изменить внешность, но не успел
24. Вот что происходит, когда вы попадаете в автомобильную аварию, перевозя несколько ведер с краской
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вдруг, он изначально лысый был?
Поэтому и не успел.