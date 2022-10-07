35 человек, которые что-то забыли и поделились забавными последствими

"****, с самого твоего рождения ты был нам почти сыном. Кажется, что только вчера мы принесли тебя домой из больницы. По крайней мере, теперь ты приучен к туалету и можешь есть твердую пищу. По мере того, как ты рос, росла и твоя любовь к игре слов, а наша любовь к тебе увядала. Хоть ты и не на первом месте, ты входишь в как минимум четверку наших любимых детей. Ко времени, когда ты это прочитаешь, твои вещи уже будут в пакетах за порогом дома, так что давай-ка уже нагружайся и становись чужой проблемой. С любовью, мама и папа. P.S. Мы переезжаем, так что не пытайся нас найти".