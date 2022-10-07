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35 человек, которые что-то забыли и поделились забавными последствими

35 человек, которые что-то забыли и поделились забавными последствими

Автор:
07 октября 2022 17:52
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   забавно   забывчивость   плохая память   последствия   фотографии из соцсетей   
1168
36

Наверное, всем знакомо ощущение, когда заходишь в комнату и тут же забываешь, зачем, собственно, пришел. Это еще ничего, а вот когда из головы вылетают важные даты или задачи — становится уже неприятно. Но так уж работает наш мозг, а небольшая забывчивость порой приводит к уморительным результатам, и вот тому доказательства.

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9. "Жена забыла оставить мне детское автокресло, чтобы я отвез сына няне. Вот фото, которое я ей отправил в ответ на вопрос, как я собираюсь его везти. А потом я отключил телефон на 4 часа"

"****, с самого твоего рождения ты был нам почти сыном. Кажется, что только вчера мы принесли тебя домой из больницы. По крайней мере, теперь ты приучен к туалету и можешь есть твердую пищу. По мере того, как ты рос, росла и твоя любовь к игре слов, а наша любовь к тебе увядала. Хоть ты и не на первом месте, ты входишь в как минимум четверку наших любимых детей. Ко времени, когда ты это прочитаешь, твои вещи уже будут в пакетах за порогом дома, так что давай-ка уже нагружайся и становись чужой проблемой. С любовью, мама и папа. P.S. Мы переезжаем, так что не пытайся нас найти".

17. "В моем доме для входа нужен брелок. Проблема в том, что я забыл его внутри. Я вышел и позволил двери захлопнуться за собой, прежде чем понял, что он еще не вышел. Теперь мы ждем"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   забавно   забывчивость   плохая память   последствия   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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24k
Matrosskin 2 часа назад
"Забыл, что жена временно уехала, и вот что я увидел, когда проснулся и перевернулся на другой бок" - Панин, начало.
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13k
banzai7 2 часа назад
Когда я обнаружил на полу машины куски зажигалки, понял, что забыл её в машине. В жару.
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707
Антошка 2 часа назад
"Мама утверждала, что приготовила мне вафли, но теперь не может их найти. Тогда она сделала еще одну тарелку, а я полез за вилкой"
Сделала вафли, сделала тарелку, полез за вилкой... Вилкой есть тарелку, вафли??? Что происходит?
Спрей от медведей - дробовик!
"Убрать лестницу..." Так вот что мама в детстве имела ввиду, говоря "убери свою комнату"
Писец ваще, в каждой подписи муета сплошная
Автор, ты когда такую хунью переводишь калькулятором, хоть перепроверяй что получилось
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