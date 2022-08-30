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17 провальных случаев, когда люди сделали всё, как сказано в рецепте, но результат всё равно не вдохновил

17 провальных случаев, когда люди сделали всё, как сказано в рецепте, но результат всё равно не вдохновил

Автор:
30 августа 2022 10:02
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Рецепт   Юмор   забавно   не получилось   фото   
717
18

Быть шеф-поваром дано не каждому. Кому-то покажется легче простого приготовить что-то экзотическое и вкусненькое, а с кого-то семь потов сойдёт, пока он варит макароны с сыром.

Для этого гуру кулинарии давно решили облегчить жизнь поварам-первоклашкам и создали для них подробные рецепты, в которых расписан каждый шаг. Помогло ли им это? Скажем так — не всем.


Торт «Корпорация монстров»

×
×

Испекла сама себе торт на день рождения!

Согласно инструкции…

Я просто решила попробовать сделать японский воздушный бисквит…

Ожидание vs реальность

Первый раз попробовала приготовить фаршированные перцы. Ожидание и реальность не совпали. Научитесь пользоваться фритюрницей, друзья!


Кто-то печёт лучше других… особенно лучше меня

«Воздушные» блинчики

Друг пытался приготовить блин в форме Дональда Дака

Сделано строго по рецепту на коробке

Муж пытался сделать дочери торт на день рождения. Могу найти сходства

С инструкцией всё в порядке. Может, они просто использовали крошечные кружки?

Во всём виноват рецепт

Я пытался произвести впечатление на свою девушку какой-нибудь простой выпечкой. Инструкция неправильная.

Фламинго решили прилечь

И это мы ещё использовали меньше глазури, чем было рекомендовано на упаковке

Только два ингредиента для домашней пасты… что могло пойти не так?

В планах сегодня приготовить самый вкусный домашний бургер

Перевоплощение ёжика

Пока я был на карантине, моя девушка приложила все усилия, чтобы испечь торт в виде ёжика. Но он превратился в злую маску вуду.



Источник:

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Метки: Еда   Рецепт   Юмор   забавно   не получилось   фото   
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5  комментариев
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6k
Кружок 51 минуту назад
Фаршированный перец во фритюрнице?
Однако ...
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8k
Григорий Бабкин Минуту назад
Комментарий к фото
Перестреляли и они лежат в луже собственной кровищи.
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4k
Дмитрий ! 2 минуты назад
Ну, если готовить фаршированные перцы во фритюрнице, то результат будет соответствующий.
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4k
kleyman Полчаса назад
"Первый раз попробовала приготовить фаршированные перцы. Ожидание и реальность не совпали. Научитесь пользоваться фритюрницей, друзья!"

А зачем нужна фритюрница, когда его тушат в кастрюле, а не запекают?
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523
Легендарный В-ий 41 минуту назад
имху, на входе значение имеет только вкус.
а на выходе и красивые и некрасивые блюда выглядят одинаково
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