Гигантский тектонический разлом в турецкой провинции Хатай показали на видео

По словам экспертов, это очень редкое явление.
После разрушительного землетрясения в турецкой провинции Хатай образовался гигантский тектонический разлом шириной более двухсот и глубиной более 30 метров. Сдвиг почвы произошёл на оливковом роще площадью 35 гектаров и разделил деревню Тапехан надвое.
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По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, появление 200-метрового разлома — это большая редкость, поскольку для подобного явления необходимо, чтобы сработали сразу несколько факторов одновременно.
«Такие разломы являются следствием и землетрясения, и действия сил тяжести, само землетрясение не может вызвать разлом шириной 200 метров на поверхности. Скорее всего, это совместное действие сил тяжести и землетрясения», — отметил Шебалин.
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По последним данным, число погибших из-за землетрясения в Турции уже превысило 30 тысяч человек. По прогнозам ООН, количество жертв природного катаклизма может составить более 50 тысяч человек.
Сейчас в Турции начинают искать виноватых в случившейся катастрофе. Турецкая полиция уже задержала более 30 человек, которые так или иначе связаны с недобросовестными застройщиками.
Власти считают, что строительные компании в попытках сэкономить на возведении зданий использовали некачественные материалы, а архитекторы и инженеры при составлении чертежей будущих зданий не считали необходимым делать дома сейсмостойкими.
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По подсчётам издания Bloomberg, землетрясение нанесло экономике Турции ущерб в 84 млрд долларов, что составляет 10% ВВП страны.
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Напомним, в наиболее пострадавших от землетрясения городах Турции продолжают работать российские спасатели. Вчера вечером они совместно с белорусскими и киргизскими коллегами достали из-под завалов мужчину, который провёл под руинами 6 дней.
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Я вам так скажу, если произойдет такое же землетрясение у нас в КК или где еще на Кавказе, будет скорее всего еще круче.
У нас дендро-фикальная технология строительства ныне возведена в культ, посему х*й его знает, что было бы у нас, если бы так тряхнуло.