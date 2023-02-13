Гигантский тектонический разлом в турецкой провинции Хатай показали на видео

По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, появление 200-метрового разлома — это большая редкость, поскольку для подобного явления необходимо, чтобы сработали сразу несколько факторов одновременно.



«Такие разломы являются следствием и землетрясения, и действия сил тяжести, само землетрясение не может вызвать разлом шириной 200 метров на поверхности. Скорее всего, это совместное действие сил тяжести и землетрясения», — отметил Шебалин.