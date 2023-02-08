Мошенник уговорил мужчину поджечь банк

Аферисты, звонящие по телефону, изощряются как могут. Представляться сыновьями, попавшими в аварию, уже не в моде. Теперь они предлагают устроить пожар.
48-летнему жителю Подмосковья позвонил человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Он уговорил жертву взять кредит, а после перевести на другие счета чуть меньше полутора миллионов рублей.
Всё это, по словам мошенника, было сделано для защиты сбережений от аферистов. После получения денег "сотрудник" сказал жертве, что теперь надо сходить и поджечь офис банка для выявления злоумышленников.
Аферист рассказал, как правильно сделать зажигательную гранату, мужчина послушно сделал её, пошёл и закинул в здание банка. Полицейские приехали быстро и задержали вандала, а возгорание потушили сами сотрудники банка.
Как говорится, у самурая нет цели - есть только путь...
Источник:
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(лнм) Но у меня на счету копейки.
(в) Хорошо, возьмите срочно кредит и обезопасьте появившиеся деньги!!! Иначе всё украдут.
(лнм)Хм, звучит логично! И перевести Вам на счета физ лиц?
(в)Да! Ах, да. Сожгите ещё банк!
(лнм)Будет исполнено!
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в- обманщик
лнм- его жертва
Удивляют люди, которые попадаются на подобное. А ведь не только сеть пестрит подобными историями.
PS верните же old.fishki изверги!!!