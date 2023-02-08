Мошенник уговорил мужчину поджечь банк

Аферист рассказал, как правильно сделать зажигательную гранату, мужчина послушно сделал её, пошёл и закинул в здание банка. Полицейские приехали быстро и задержали вандала, а возгорание потушили сами сотрудники банка.

Как говорится, у самурая нет цели - есть только путь...