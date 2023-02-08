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Мошенник уговорил мужчину поджечь банк

Мошенник уговорил мужчину поджечь банк

Автор:
08 февраля 2023 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   аферисты   мошенники   новости   странное   
1190
3

Аферисты, звонящие по телефону, изощряются как могут. Представляться сыновьями, попавшими в аварию, уже не в моде. Теперь они предлагают устроить пожар.

48-летнему жителю Подмосковья позвонил человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Он уговорил жертву взять кредит, а после перевести на другие счета чуть меньше полутора миллионов рублей.


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Всё это, по словам мошенника, было сделано для защиты сбережений от аферистов. После получения денег "сотрудник" сказал жертве, что теперь надо сходить и поджечь офис банка для выявления злоумышленников.


Аферист рассказал, как правильно сделать зажигательную гранату, мужчина послушно сделал её, пошёл и закинул в здание банка. Полицейские приехали быстро и задержали вандала, а возгорание потушили сами сотрудники банка.

Как говорится, у самурая нет цели - есть только путь...

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Метки: Москва   Россия   аферисты   мошенники   новости   странное   
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7  комментариев
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251
ruslan d 2 часа назад
Мать моя , это просто чемпион ... поджечь банк
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708
Kra 41 минуту назад
мужик себя возомнил, как минимум, бойцом невидимого фронта
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Слабоумие и отвага
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12k
Ivan Час назад
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6k
Станислав Час назад
Ума нет, считай - калека
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3
ЛогинПароль 2 часа назад
Разводчик слабый попался.Мог бы целый квест устроить.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
(в)Ваши деньги в опасности!
(лнм) Но у меня на счету копейки.
(в) Хорошо, возьмите срочно кредит и обезопасьте появившиеся деньги!!! Иначе всё украдут.
(лнм)Хм, звучит логично! И перевести Вам на счета физ лиц?
(в)Да! Ах, да. Сожгите ещё банк!
(лнм)Будет исполнено!

*
в- обманщик
лнм- его жертва

Удивляют люди, которые попадаются на подобное. А ведь не только сеть пестрит подобными историями.

PS верните же old.fishki изверги!!!
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