Pornhub сократил единственного сотрудника в России

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Работник занимался рекламой, вёл паблик во "ВКонтакте" и общался с прессой. А теперь сайт, видимо, не будет заниматься маркетингом в РФ.
Колодин Дмитрий поведал в своём телеграм-канале, что Pornhub разорвал контракт с ним. В штате компании Колодин не состоял, а был наёмным консультантом с 2017 года.
Дмитрий честно признался, что ждал сокращения ещё с конца февраля, но офис компании "не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов": "Что касается моей работы, я понял, что все встало на стоп и было очевидно, что стоп этот сильно надолго".
"Я хочу сказать, что при всей очевидности такого решения, я до последнего заставлял себя не думать об этом и от того всё же расстроен, так как всей душой лежал к сервису и особенно моим коммуникациям с нашими моделями. Я очень рад, что получил теплые слова официально и в личке от компании. Ещё больше трогает то, что это реально тот случай, когда ребята прям морозились пару недель, до последнего, стараясь оттянуть это уведомление. Это прям очень" - Дмитрий Колодин, бывший SMM-специалист Pornhub.
Также он рассказал, что в конце февраля в социальных сетях распространяли фейк, что Pornhub заблокировал доступ россиянам. В Твиттере также распространялась ложная информация, что на порносайте появилась плашка в поддержку военных Украины. Колодину из-за этого угрожали с незнакомых номеров, а компания предлагала выехать из России.
Увольнение Колодина означает, что Pornhub замораживает рекламную активность в стране, включая паблик во "ВКонтакте", где почти полмиллиона подписчиков.
Но сайт, тем временем, продолжает свою работу в России.
Увольнение Колодина означает, что Pornhub замораживает рекламную активность в стране, включая паблик во "ВКонтакте", где почти полмиллиона подписчиков.
Но сайт, тем временем, продолжает свою работу в России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ты же в курсе что в России ютуб без рекламы?, и это круто.
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боюсь спросить, это куда и кем,чем?
особенно моим коммуникациям с нашими дырками. Так нужно было ему говорить. Чего стеснятся? Ну нравится девкам быть дырками по жизни, ну хорошо.
Ушел порнохаб, у них в России был один сотрудник, на ресурс было подписано 500к человек. Столько новой информации.