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Pornhub сократил единственного сотрудника в России

Pornhub сократил единственного сотрудника в России

Автор:
10 июня 2022 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: pornhub   Россия   мнение   новости   работа   увольнение   
520
4
Работник занимался рекламой, вёл паблик во "ВКонтакте" и общался с прессой. А теперь сайт, видимо, не будет заниматься маркетингом в РФ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: pornhub   Россия   мнение   новости   работа   увольнение   
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14  комментариев
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Шо, москалики, как вам такая санкция?! Всё, хана! В точку! По самому больному месту! Шах и мат!
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224
Карл Борис Карабанов 2 часа назад
Сайт Порнхаб работает, только теперь он будет в России без рекламы, как ютуб.
Ты же в курсе что в России ютуб без рекламы?, и это круто.
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
"SMM-специалист"
------------------
боюсь спросить, это куда и кем,чем?
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23k
ПаганецЪ 20 минут назад
Ничего, без маркетинга мы как-нибудь переживём. ))
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12k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
темные времена грядут
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2k
Daimos 40 минут назад
Коммуникация с моделями, это как?
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2k
Артур Котовой 49 минут назад
"особенно моим коммуникациям с нашими моделями"
особенно моим коммуникациям с нашими дырками. Так нужно было ему говорить. Чего стеснятся? Ну нравится девкам быть дырками по жизни, ну хорошо.
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15k
Bill Час назад
Страна должна знать своих героев в лицо.
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10k
Ivan 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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68k
Доктор Джонс 2 часа назад
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13k
Kucher 3 часа назад
Не отключайте порнохаб

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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Как много проходит мимо меня! Может пора зарегистрироваться хоть в одной социально сети?
Ушел порнохаб, у них в России был один сотрудник, на ресурс было подписано 500к человек. Столько новой информации.
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