Pornhub сократил единственного сотрудника в России

"Я хочу сказать, что при всей очевидности такого решения, я до последнего заставлял себя не думать об этом и от того всё же расстроен, так как всей душой лежал к сервису и особенно моим коммуникациям с нашими моделями. Я очень рад, что получил теплые слова официально и в личке от компании. Ещё больше трогает то, что это реально тот случай, когда ребята прям морозились пару недель, до последнего, стараясь оттянуть это уведомление. Это прям очень" - Дмитрий Колодин, бывший SMM-специалист Pornhub.