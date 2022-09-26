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В Ижевской школе неизвестный устроил стрельбу: прямая трансляция

В Ижевской школе неизвестный устроил стрельбу: прямая трансляция

Автор:
26 сентября 2022 10:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Ижевск   Россия   видео   новости   стрелок в школе   фото   школа   
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В городе Ижевск Удмуртской Республики неизвестный открыл огонь в школе №88 на Пушкинской улице. Дети спрятались в кабинетах, здание оцеплено.

Сейчас у школы находятся скорая и полиция. Очевидцы сообщают, что полицию оцепила школу, раненных детей выносят. Readovka сообщает, что погиб охранник.

Ученики школы №88 в Ижевске, где неизвестный открыл стрельбу, находятся в одном классе, рассказала Readovka ученица 8 класса.

Они вместе с учительницей заперлись в классе биологии, они говорят, что им очень страшно и они не понимают, что происходит.

«Мы сидим в классе биологии. Перешли из класса в лаборантскую. Весь класс сидит и плачет. Нам ничего не говорят. Очень страшно», — сказала девочка.

По неофициальным данным , ранены три ребенка, охранник погиб. На месте работают оперативные службы.

Стрелка, открывшего огонь в школе №88 Ижевска, до сих пор не задержали

В настоящий момент поиски злоумышленника продолжаются, сообщили в МВД. Рядом со школой №88 перекрывают улицы. Родители ждут детей возле школы, здание которой оцепили полицейские. На месте работают экстренные службы.

UPD: Глава Удмуртии сообщил: "По ситуации в школе №88: все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, будут оперативно докладывать обо всем, что происходит".

10: 55 Открывший стрельбу в ижевской школе №88 застрелился — СМИ

Ранее он отстреливался от полиции на втором этаже учебного заведения. Между тем, по последним данным, число раненых в результате стрельбы возросло до десяти человек, охранник погиб.

10:56 Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек

11:02 Трое детей погибли в результате стрельбы в школе в Ижевске.

По предварительным данным, нападавший стрелял из двух пистолетов Макарова.

Сам стрелок был одет в футболку с нацистской символикой.

11:04: Кадры из здания школы

11:05 Глава Удмуртии Александр Бречалов подтверждает, что стрелок застрелился

11:10 Количество пострадавших учеников в ижевской школе увеличилось до 9. Дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей.

Шесть семилетних ребят сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, у четырех — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.

11:11 Нападавший в ижевской школе найден мёртвым в одном из кабинетов. Фото в нашем Telegram

11:15 ⚡️Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске, сообщает МВД.

В ведомстве добавили, что полиция обнаружила тело мужчины, открывшего стрельбу. По предварительным данным, он покончил с собой. Теперь уже официально. Среди погибших пять детей в возрасте от 8 до 15 лет.

На видео — первые минуты после происшествия. Спасатели ведут раненых и выводят детей из здания, рядом находятся и родители школьников.

11:23 По предварительной информации, преступник в ижевской школе был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, его личность пока не установлена.

11:25 Дети в момент стрельбы в ижевской школе

11:35 Список раненый и погибших детей при нападении на ижевскую школу №88

11:41 Следственный комитет: жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали девять человек — двое охранников, двое учителей и пятеро школьников, есть раненые.

Расследование уголовного дела о стрельбе передано в центральный аппарат #СК, сообщили в ведомстве.

С количеством жертв и пострадавших, пока, тем не менее, нет ясности. Канал "112", ссылаясь на свои источники, сообщает о тринадцати погибших и девяти раненых.

12:15 По данным канала "112", количество жертв при стрельбе в ижевской школе возросло до 14 человек. Ещё один ребёнок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, сообщает канал.

15:26 Сообщается, что на каждой обойме пистолета, с которыми преступник напал на ижевскую школу, написано "ненависть".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Ижевск   Россия   видео   новости   стрелок в школе   фото   школа   
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27  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Только бы не из легального зарегистрированного оружия, а иначе жди новых ужесточений закона "Об оружии", а то и начало массового изъятия в связи с ...
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1k
Нудник Шпилкес 3 минуты назад
ублюдок!
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11k
harlamov 19 минут назад
Давно пора охранникам в школе травматы выдавать или "черемуху" как у полиции.
А лучше и то и то.
Два человека со спецсредствами, пусть и пожилых, вполне могли бы остановить одного ублюдка.
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8k
Миха 21 минуту назад
Убогий спятивший бесчеловечный ублюдок, потом еще стопудово выяснится, что в детстве был тихим забитым ботаном, над которым изголялись и глумились, и гавнюк затаил обиду...
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14k
hunter 22 минуты назад
бедные дети...
так мало пожили ...
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812k
Митхун Чакрабортенков 24 минуты назад
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−124
Thomsen 39 минут назад
< Алексей 9 минут назад
Откуда эти мрази сегодня лезут? >

Да оттуда же, откуда лезли и вчера, и завтра полезут. Что изменилось? Клинические психопаты исчезли? Сейчас обнаружится, что эта мpaзь в соцсетях жирный шлейф оставила.
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1k
Алексей 54 минуты назад
Откуда эти мрази сегодня лезут? То в военкомате стрелок, то теперь в школе? Почему психи не в палатах, а с оружием бегают?
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138
MAX 55 минут назад
Ну 3.143дец что творят уроды
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1k
Сережа. Час назад
Смерть фашистам и нацистам. П.и.д.о.р.а.с.ы!
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38k
Александр Час назад
девять вроде погибших детей ( и охранник. само дерьмо самоликвидировались
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Очередной "поехавший" наци-отморозок.
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25k
SerGProS 2 часа назад
Таким и огнестрел не нужен..Что всякий раз начинается про законы про эти с оружием?!Психопату коть вилами, хоть вилкой - лишь бы кого ткнуть. Возьмется за пожарный топор, лучше будет?
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