В Ижевской школе неизвестный устроил стрельбу: прямая трансляция

В городе Ижевск Удмуртской Республики неизвестный открыл огонь в школе №88 на Пушкинской улице. Дети спрятались в кабинетах, здание оцеплено.
Сейчас у школы находятся скорая и полиция. Очевидцы сообщают, что полицию оцепила школу, раненных детей выносят. Readovka сообщает, что погиб охранник.
Ученики школы №88 в Ижевске, где неизвестный открыл стрельбу, находятся в одном классе, рассказала Readovka ученица 8 класса.
Они вместе с учительницей заперлись в классе биологии, они говорят, что им очень страшно и они не понимают, что происходит.
«Мы сидим в классе биологии. Перешли из класса в лаборантскую. Весь класс сидит и плачет. Нам ничего не говорят. Очень страшно», — сказала девочка.
По неофициальным данным , ранены три ребенка, охранник погиб. На месте работают оперативные службы.
Стрелка, открывшего огонь в школе №88 Ижевска, до сих пор не задержали
В настоящий момент поиски злоумышленника продолжаются, сообщили в МВД. Рядом со школой №88 перекрывают улицы. Родители ждут детей возле школы, здание которой оцепили полицейские. На месте работают экстренные службы.
UPD: Глава Удмуртии сообщил: "По ситуации в школе №88: все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, будут оперативно докладывать обо всем, что происходит".
10:54 Первые кадры с ранеными при стрельбе в Ижевске — ученика выносят на носилках, он весь в крови
10: 55 Открывший стрельбу в ижевской школе №88 застрелился — СМИ
Ранее он отстреливался от полиции на втором этаже учебного заведения. Между тем, по последним данным, число раненых в результате стрельбы возросло до десяти человек, охранник погиб.
10:56 Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек
11:02 Трое детей погибли в результате стрельбы в школе в Ижевске.
По предварительным данным, нападавший стрелял из двух пистолетов Макарова.
Сам стрелок был одет в футболку с нацистской символикой.
11:04: Кадры из здания школы
11:05 Глава Удмуртии Александр Бречалов подтверждает, что стрелок застрелился
11:10 Количество пострадавших учеников в ижевской школе увеличилось до 9. Дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей.
Шесть семилетних ребят сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, у четырех — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.
11:11 Нападавший в ижевской школе найден мёртвым в одном из кабинетов. Фото в нашем Telegram
11:15 ⚡️Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске, сообщает МВД.
В ведомстве добавили, что полиция обнаружила тело мужчины, открывшего стрельбу. По предварительным данным, он покончил с собой. Теперь уже официально. Среди погибших пять детей в возрасте от 8 до 15 лет.
На видео — первые минуты после происшествия. Спасатели ведут раненых и выводят детей из здания, рядом находятся и родители школьников.
11:23 По предварительной информации, преступник в ижевской школе был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, его личность пока не установлена.
11:25 Дети в момент стрельбы в ижевской школе
11:35 Список раненый и погибших детей при нападении на ижевскую школу №88
11:41 Следственный комитет: жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали девять человек — двое охранников, двое учителей и пятеро школьников, есть раненые.
Расследование уголовного дела о стрельбе передано в центральный аппарат #СК, сообщили в ведомстве.
С количеством жертв и пострадавших, пока, тем не менее, нет ясности. Канал "112", ссылаясь на свои источники, сообщает о тринадцати погибших и девяти раненых.
12:15 По данным канала "112", количество жертв при стрельбе в ижевской школе возросло до 14 человек. Ещё один ребёнок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, сообщает канал.
15:26 Сообщается, что на каждой обойме пистолета, с которыми преступник напал на ижевскую школу, написано "ненависть".
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АНТИФИШКИ
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А лучше и то и то.
Два человека со спецсредствами, пусть и пожилых, вполне могли бы остановить одного ублюдка.
так мало пожили ...
Откуда эти мрази сегодня лезут? >
Да оттуда же, откуда лезли и вчера, и завтра полезут. Что изменилось? Клинические психопаты исчезли? Сейчас обнаружится, что эта мpaзь в соцсетях жирный шлейф оставила.