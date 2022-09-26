В Ижевской школе неизвестный устроил стрельбу: прямая трансляция

Стрелка, открывшего огонь в школе №88 Ижевска, до сих пор не задержали

В настоящий момент поиски злоумышленника продолжаются, сообщили в МВД. Рядом со школой №88 перекрывают улицы. Родители ждут детей возле школы, здание которой оцепили полицейские. На месте работают экстренные службы.



UPD: Глава Удмуртии сообщил: "По ситуации в школе №88: все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, будут оперативно докладывать обо всем, что происходит".