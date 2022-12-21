Испанку уволили за тверкинг на больничном

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Жительница Испании проиграла судебный процесс против компании, которая уволила ее за публикацию видео с тверком в соцсети в то время, когда женщина находилась на оплачиваемом больничном из-за сильной боли в спине.
Верховный суд испанского региона Кастилия-и-Леон оставил в силе решение супермаркета об увольнении кассира из-за серии видеороликов в TikTok, которые были сочтены «несовместимыми с ее недугами». Женщина, именуемая в судебных документах «миссис Пьедад», как сообщается, был сотрудником Semark AC Group SA, компании, владеющей сетью супермаркетов Lupa в Испании. Она работала в компании с 2006 года, но в конце января 2021 года ушла в продолжительный оплачиваемый отпуск, заявив, что у нее серьезные проблемы со спиной. Однако ее аккаунт в TikTok говорил об обратном: тамженщина регулярно публиковала видео, на которых исполняла тверк.
По данным испанской газеты La Vanguardia, 14 сентября 2021 года работодатель г-жи Пьедад отправил ей официальное уведомление об увольнении. В документе говорилось, что региональный менеджер получил доступ к ее общедоступной учетной записи TikTok и сообщил компании, что она исполняет танцевальные движения, несовместимые с ее предполагаемым состоянием здоровья.
Отдел кадров Semark AC Group SA продолжил мониторинг аккаунта г-жи Пьедад и подтвердил, что ее спина выглядела достаточно здоровой для танцев. «То, что первоначально было диагностировано как короткий процесс предполагаемого исцеления, превратилось в вирусное распространение видеороликов, демонстрирующих мошенничество в системе льгот и неуважение к компании и коллегам», — говорится в письме об увольнении, цитируемом в судебном процессе.
По данным испанской газеты La Vanguardia, 14 сентября 2021 года работодатель г-жи Пьедад отправил ей официальное уведомление об увольнении. В документе говорилось, что региональный менеджер получил доступ к ее общедоступной учетной записи TikTok и сообщил компании, что она исполняет танцевальные движения, несовместимые с ее предполагаемым состоянием здоровья.
Отдел кадров Semark AC Group SA продолжил мониторинг аккаунта г-жи Пьедад и подтвердил, что ее спина выглядела достаточно здоровой для танцев. «То, что первоначально было диагностировано как короткий процесс предполагаемого исцеления, превратилось в вирусное распространение видеороликов, демонстрирующих мошенничество в системе льгот и неуважение к компании и коллегам», — говорится в письме об увольнении, цитируемом в судебном процессе.
В прошлом году миссис Пьедад подала в суд на уволившую ее Semark AC Group SA, однако суд принял решение не в ее пользу. До сих пор ее усилия по отмене этого решения не увенчались успехом. Высший суд региона оставил в силе приговор, вынесенный общественным судом Бургаса, который встал на сторону работодателя.
Судьи постановили, что в течение восьми с половиной месяцев, которые она находилась в отпуске из-за болей в пояснице, миссис Пьедад выложила в социальную сеть Tik Tok несколько видеороликов, на которых она танцевала и выполняла движения, «несовместимые с ее недугами». Однако уволенная не желает сдаваться и собирается обжаловать свое увольнение в Верховном суде Испании.
Судьи постановили, что в течение восьми с половиной месяцев, которые она находилась в отпуске из-за болей в пояснице, миссис Пьедад выложила в социальную сеть Tik Tok несколько видеороликов, на которых она танцевала и выполняла движения, «несовместимые с ее недугами». Однако уволенная не желает сдаваться и собирается обжаловать свое увольнение в Верховном суде Испании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Похоже, она и не собиралась работать!
Надо врача найти, который ей выписывал тот больничный!
В Испании, как в стране входящей в евросоюз очень сильны социальные институты. Оплачивается больничный из социальных фондов ЕЭС.
Например половина Греции сидит на больничных годами, а вторая половина - вообще инвалиды.
Поэтому туда как в прорву уходят денежки ЕЭС, а в виде налогов возвращается чуть больше чем ничего.
В результате Греция который год под угрозой дефолта.
И все это безобразие оплачивает в основном Германия.