Испанку уволили за тверкинг на больничном

Верховный суд испанского региона Кастилия-и-Леон оставил в силе решение супермаркета об увольнении кассира из-за серии видеороликов в TikTok, которые были сочтены «несовместимыми с ее недугами». Женщина, именуемая в судебных документах «миссис Пьедад», как сообщается, был сотрудником Semark AC Group SA, компании, владеющей сетью супермаркетов Lupa в Испании. Она работала в компании с 2006 года, но в конце января 2021 года ушла в продолжительный оплачиваемый отпуск, заявив, что у нее серьезные проблемы со спиной. Однако ее аккаунт в TikTok говорил об обратном: тамженщина регулярно публиковала видео, на которых исполняла тверк.

По данным испанской газеты La Vanguardia, 14 сентября 2021 года работодатель г-жи Пьедад отправил ей официальное уведомление об увольнении. В документе говорилось, что региональный менеджер получил доступ к ее общедоступной учетной записи TikTok и сообщил компании, что она исполняет танцевальные движения, несовместимые с ее предполагаемым состоянием здоровья.

Отдел кадров Semark AC Group SA продолжил мониторинг аккаунта г-жи Пьедад и подтвердил, что ее спина выглядела достаточно здоровой для танцев. «То, что первоначально было диагностировано как короткий процесс предполагаемого исцеления, превратилось в вирусное распространение видеороликов, демонстрирующих мошенничество в системе льгот и неуважение к компании и коллегам», — говорится в письме об увольнении, цитируемом в судебном процессе.