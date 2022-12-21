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Испанку уволили за тверкинг на больничном

Испанку уволили за тверкинг на больничном

Автор:
21 декабря 2022 13:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Испания   больничный   новости   работодатель   суд   тверк   увольнение   
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Жительница Испании проиграла судебный процесс против компании, которая уволила ее за публикацию видео с тверком в соцсети в то время, когда женщина находилась на оплачиваемом больничном из-за сильной боли в спине.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Испания   больничный   новости   работодатель   суд   тверк   увольнение   
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15  комментариев
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52k
Олег 53 минуты назад
муха родила говнопост
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607
Kra 5 минут назад
8,5 месяцев на больничном!!

Похоже, она и не собиралась работать!
Надо врача найти, который ей выписывал тот больничный!
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54
Spoyler XXX 41 минуту назад
Разве публикация в соц сети может являться доказательством в суде? Она могла записать эти видео в прошлом году например... А как онабыла на "оплачиваемом без б/л от врача?
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5k
V2.Smirnov 45 минут назад
Я что-то не понял. Там что - от врача никаких подтверждений диагноза не нужно? Ну как у нас - больничные? Леди верят на слово?
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24k
ПаганецЪ 50 минут назад
Она что, не могла сказать, что это упражнение для лечения?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
Ещё одно доказательство того, что тверк - зло...
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27k
Юрьевич 57 минут назад
Спалилась...
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3k
Дмитрий Час назад
Друг спрашивает, а где пруфы?
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2k
PbIBOK 2 часа назад
Это шафл а не тверк.
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13
Serg PbIBOK Час назад
Да вы батенька специалист :)
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17k
Александр 2 часа назад
Был у нас мужик, ходил всё время с палочкой. А когда его никто не видел, то поднимал палку и шёл спокойно без неё, а вдруг кого видит, начинал хромать.
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