«Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы, выселили из отеля и отменили все брони

Российская блогерша Юлия Прохорова проехала в Австрию в отпуск и на улице задавала украинкам провокационные вопросы. «Чей Херсон?», «Россия победит», «Н***уй вашу Украину», — говорила девушка. Перфоманс девушка выкладывала в Telegram.
Началось всё с того, что Юлия Прохорова в Австрии встретила украинок и решила над ними посмеяться. Россиянка задавала им провокационные вопросы: «Чей Херсон?», «Россия победит», а в конце заявила «Н***уй вашу Украину». Этот разговор разлетелся по сети.
После провокационного ролика Юлия пожаловалась на то, что ей отменили все брони в отелях и заблокировали аккаунт на букинге. Блогерша была в бешенстве и сыпала матами, ведь теперь ей негде жить.
В итоге Юлия заявила, что отпуск тогда проведёт в России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И ведь найдутся те, кто будет аплодировать этой прыщавой хайпососке...Хотя, в принципе по этому уё*бищному перформансу можно судить о степени деградации.
Рубаните ей гражданство, или заберите загранпаспорт, чтобы страну не позорила!
Девушка просто не представляет себе, как она легко отделалась. Сейчас в Германии, Австрии и Швейцарии, если попадутся молодые, ретивые полицаи - приход по почкам и незабываемая ночь в зугундыре гарантирована вне зависимости от пола за одобрение действий России.
Россия агрессор. Путин тиран, а это просто лепесток на улочке Донецка. Расцвёл.
Это кстати не первая ее выходка.
При этом биография "патриотки" тоже не лишена интересных моментов.
В аккаунте Visegrád 24 в Twitter, который собирает новости из стран Запада, отметили, что россиянка создает провокационные ситуации и публикует видео с оскорблениями украинцев в своем Telegram-канале. Судя по открытым данным, она живет с мужем в Германии. Также женщина хвасталась, что с 20 апреля находится в Германии нелегально. Вида на жительство у нее нет, только виза. По неподтвержденным данным, Юлия Прохорова развелась со своим российским супругом в 2016 году и приехала в Германию из Самары, чтобы выйти замуж за немца. До этого она пыталась стать женой тайваньца, но он только воспользовался ею и отказался жениться. В соцсетях женщина врет о месте жительстве. Она не живет в Мюнхене, ее дом находится в селе в 50 км от этого города.