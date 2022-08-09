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«Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы, выселили из отеля и отменили все брони

«Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы, выселили из отеля и отменили все брони

Автор:
09 августа 2022 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   австрия   беженцы   блогерша   интересное   новости   провокация   фото   херсон   
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Российская блогерша Юлия Прохорова проехала в Австрию в отпуск и на улице задавала украинкам провокационные вопросы. «Чей Херсон?», «Россия победит», «Н***уй вашу Украину», — говорила девушка. Перфоманс девушка выкладывала в Telegram.

Началось всё с того, что Юлия Прохорова в Австрии встретила украинок и решила над ними посмеяться. Россиянка задавала им провокационные вопросы: «Чей Херсон?», «Россия победит», а в конце заявила «Н***уй вашу Украину». Этот разговор разлетелся по сети.

После провокационного ролика Юлия пожаловалась на то, что ей отменили все брони в отелях и заблокировали аккаунт на букинге. Блогерша была в бешенстве и сыпала матами, ведь теперь ей негде жить.

В итоге Юлия заявила, что отпуск тогда проведёт в России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   австрия   беженцы   блогерша   интересное   новости   провокация   фото   херсон   
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39  комментариев
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−77
Thomsen 42 минуты назад
< в Австрии встретила украинок и решила над ними посмеяться. Россиянка задавала им провокационные вопросы: «Чей Херсон?», «Россия победит», а в конце заявила «Н***уй вашу Украину» >

И ведь найдутся те, кто будет аплодировать этой прыщавой хайпососке...Хотя, в принципе по этому уё*бищному перформансу можно судить о степени деградации.
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3k
Vlamir Минуту назад
Блин! С такими "землячками" и врагов не нужно!
Рубаните ей гражданство, или заберите загранпаспорт, чтобы страну не позорила!
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91
Аврашалом Маркович 2 минуты назад
Инсайдер сообщил, что ее пригласили на собеседование в МИД.
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34k
Монферран Z V Ø 3 минуты назад
На всякий случай, идите на х$й с такими постами.
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618
Гиви 5 минут назад
Зачем уподобляться свидомым?
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37
Konstantin Kuts 6 минут назад
Как сказал классик: "Жалуйтесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ!"

Девушка просто не представляет себе, как она легко отделалась. Сейчас в Германии, Австрии и Швейцарии, если попадутся молодые, ретивые полицаи - приход по почкам и незабываемая ночь в зугундыре гарантирована вне зависимости от пола за одобрение действий России.
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25k
SerGProS 8 минут назад
Взяла и опозорила..
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369
Чешира 9 минут назад
Что я могу сказать... Если мозгов нет, то сама себе злобный буратино. Хочешь хайпа - пожинай плоды.
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591
комнатный сибиряк 11 минут назад
Вот если бы она саои белые труселя кетчупом измазала, то за гостинцу платить не нужно было бы
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1k
Sergius SPb 14 минут назад
Актуальнее вопрос-чья Украина?))))
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2k
Лёха 15 минут назад
Надо было этой дуре ещё пи@дов накидать...
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−82
кузовок 17 минут назад
ахаха
нужно было ее еще обосцать
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18k
Alush 18 минут назад
И что?
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13k
Kristian 19 минут назад
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144
HalloFreeSpace 21 минуту назад
Очень "умный" поступок ...
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28k
Григорий 21 минуту назад
Ну и дура. Нельзя называть коричневый цвет коричневым в некоторых странах. Люди знают, что он коричневый, даже дети видят. Но надо соблюдать их е.банутую политику.
Россия агрессор. Путин тиран, а это просто лепесток на улочке Донецка. Расцвёл.
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2k
Semen 23 минуты назад
))) Да фиг сней, другое важно, что она там говорит и т.д. ее дело... Важен результат, исподтишка ей устроили проблемы... вот она свобода слова...
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369
Чешира Semen 6 минут назад
Ну вообще-то ее действия попадают под статью "разжигание межнациональной розни", что является в некоторых странах уголовным преступлением. С ней еще мягко обошлись.
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19k
nobody® Полчаса назад
Калинку сплясала - молодец. Но вот это некрасиво. Не стоит уподобляться, не наши это методы.
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Нормально она систему обнажила, сразу вся толерантность у гейропейцев кончились.
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188
Flint Полчаса назад
Дура
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81
Lev A. Полчаса назад
Хайпанула дегенератка? Из-за таких животных потом у нормальных людей проблемы на ровном месте выскакивают. Блогерша, мать ее.
Это кстати не первая ее выходка.

При этом биография "патриотки" тоже не лишена интересных моментов.

В аккаунте Visegrád 24 в Twitter, который собирает новости из стран Запада, отметили, что россиянка создает провокационные ситуации и публикует видео с оскорблениями украинцев в своем Telegram-канале. Судя по открытым данным, она живет с мужем в Германии. Также женщина хвасталась, что с 20 апреля находится в Германии нелегально. Вида на жительство у нее нет, только виза. По неподтвержденным данным, Юлия Прохорова развелась со своим российским супругом в 2016 году и приехала в Германию из Самары, чтобы выйти замуж за немца. До этого она пыталась стать женой тайваньца, но он только воспользовался ею и отказался жениться. В соцсетях женщина врет о месте жительстве. Она не живет в Мюнхене, ее дом находится в селе в 50 км от этого города.

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