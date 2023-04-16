В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини

На роль Лило взяли Майю Кеалоха, для ребенка это будет дебют в мире кино. Девочка успешно прошла кастинг и, как сообщает Colliders, имеет опыт таитянских танцев, что немаловажно для этой роли. Кожа у нее тоже не очень темная, но шквал критики пришелся именно на Синди, так как она соответствует стандартам европейской красоты.

Интересно, как рванет у некоторых, если будут сняты такие фильмы?