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В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини

В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини

Автор:
16 апреля 2023 08:03
Сообщество : Кино
Метки: Дисней   Лило и Стич .   Майя Кеалоха   Сидни Агудонг   актеры   фильм   
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В последнее время уже никого не удивляет, когда чернокожий актер в кино играет роль белого героя, но этот раз стрелочка повернулась в другую сторону

Собралась студя Дисней снять ремейк милого мультфильма «Лило и Стич», и приняла крайне странное решение, вызвавшее в рядах прогрессивных и обиженных лютое бурление. А все дело в том, что девочка Лило и ее сестра Нани, живущие на Гавайях, в оригинальном мультфильме имели весьма смуглую кожу, а вот актрисы, выбранные на эту роль на них не очень похожи.

Сидни Агудонг, выбранная на роль Нани, коренная гавайка филиппинского происхождения, выросшая на Кауаи, гавайском острове, но вот незадача, у девушки кожа светлая. Как мы все помним, в западном мире светлая кожа нынче моветон.


На роль Лило взяли Майю Кеалоха, для ребенка это будет дебют в мире кино. Девочка успешно прошла кастинг и, как сообщает Colliders, имеет опыт таитянских танцев, что немаловажно для этой роли. Кожа у нее тоже не очень темная, но шквал критики пришелся именно на Синди, так как она соответствует стандартам европейской красоты.

Интересно, как рванет у некоторых, если будут сняты такие фильмы?

Не все же нам смотреть на чернокожих Русалочек и слишком смуглых крепостных.


Источник:

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Метки: Дисней   Лило и Стич .   Майя Кеалоха   Сидни Агудонг   актеры   фильм   
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18  комментариев
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30k
Владимир 2 часа назад
Щас начнётся, угольки и рубероиды возбудятся и начнут гореть пердаками круче хохлов.
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5k
Нуи Хусим 20 минут назад
Нормалек! "Затемнить" это не "отбеливать", по любому проще. А барышня вполне достойная сиграть уроженицу Гаваев. ИМХО.
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23k
hebpat Полчаса назад
Вроде бы и интересная новость, раз чёрные играют белых, то и белые играют черных, может белый сыграет и Мартина Лютера Кинга, но так как выдающихся чёрных в истории раз, два и обчёлся, то скорее всего скатятся к тому, что господ в южных штатах станут играть негры, а рабов белые
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25k
ПаганецЪ Полчаса назад
Небо почернеет от дыма из негритосских пердаков.
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20k
DigitalGod 36 минут назад
Снег по версии Netflix
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2k
Lexx 40 минут назад
Очень даже вдувабельная.
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74k
Viktor 54 минуты назад
А чё, намальна!

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20k
DigitalGod 55 минут назад
Нам нужен фильм про Илона Маска! Netflix - ни слова больше!
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2k
kleyman 58 минут назад
Ну если не фейк, чисто чтоб поржать, то нормально. Да и старшая так-то физиономией ничего выглядит.
Теперь наверно будут выпрашивать лицензию на образ чебурашки, для ститча.
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4k
Барсук Час назад
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2k
qwer Час назад
Осталось на роль кобылы ковбоя взять верблюда, или козу.. Для завершения, так сказать картины.
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8k
Trenzel2003 Час назад
Черное стало белым и наоборот. То ли амеры все поголовно дальтониками стали, то ли это массовое заболевание. В любом случае, лечиться надо.
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18k
Александр Час назад
Вроде и возразить хочется, потому что типаж другой, а вроде, и хрен придраться- она же реально местная из Гавайев.
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37k
Александр Час назад
Да дисней - всЁ ) Вообще голливуд сдулся в целом. Теперь 1-2 более менее проходных фильма в год, заезженные франшизы, которые смотрят фанаты и вездесущий Нетфликс. который снимает что то вразумительное, но пересоленое геями, неграми, трансами и сильными и независимыми женщинами...
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3k
Александр 2 часа назад
Дьявол делает все в темноте, сзади и наоборот.
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