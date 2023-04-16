В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини

В последнее время уже никого не удивляет, когда чернокожий актер в кино играет роль белого героя, но этот раз стрелочка повернулась в другую сторону
Собралась студя Дисней снять ремейк милого мультфильма «Лило и Стич», и приняла крайне странное решение, вызвавшее в рядах прогрессивных и обиженных лютое бурление. А все дело в том, что девочка Лило и ее сестра Нани, живущие на Гавайях, в оригинальном мультфильме имели весьма смуглую кожу, а вот актрисы, выбранные на эту роль на них не очень похожи.
Сидни Агудонг, выбранная на роль Нани, коренная гавайка филиппинского происхождения, выросшая на Кауаи, гавайском острове, но вот незадача, у девушки кожа светлая. Как мы все помним, в западном мире светлая кожа нынче моветон.
На роль Лило взяли Майю Кеалоха, для ребенка это будет дебют в мире кино. Девочка успешно прошла кастинг и, как сообщает Colliders, имеет опыт таитянских танцев, что немаловажно для этой роли. Кожа у нее тоже не очень темная, но шквал критики пришелся именно на Синди, так как она соответствует стандартам европейской красоты.
Интересно, как рванет у некоторых, если будут сняты такие фильмы?
Источник:
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Предлагаю ДиКаприо.
Теперь наверно будут выпрашивать лицензию на образ чебурашки, для ститча.