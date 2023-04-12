Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели

Другая отсылка - это робот из фильма "Батарейки не прилагаются", который здесь выгуливал собаку. Продюсером фильма "Батарейки не прилагаются" также является Стивен Спилберг.

А вот кукла кролика Роджера из антикварного магазина - это отсылка на фильм Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера", из-за которого, кстати, режиссер и отложил съемки фильма "Назад в будущее 2".

8. Роль Дженнифер во второй части фильма исполнила актриса Элизабет Шу, тогда как в первой части эту роль сыграла Клаудиа Уэллс. Актриса Клаудиа Уэллс отказалась от съемок в продолжениях, чтобы провести как можно больше времени с больной онкологией мамой. Поэтому начальная сцена второй части так сильно отличается от финальной сцены первой части.