Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели

В 1989 году вышло долгожданное продолжение культового фильма "Назад в будущее", где герои побывали не только в прошлом, но и в будущем. И сегодня я хотел бы рассказать несколько интересных фактов о съемках данного фильма, а также показать несколько интересных кадров со съемок. Предыдущая часть тут
1. Помните рубашку дока Брауна? Многие не обращали внимания, но на ней изображен летающий локомотив, который намекает на события третьей части. Кстати, в третьей части фильма док Браун будет использовать обрывок своей рубашки как шейный платок.
2. Сложнее всего давались съемки с летающими скейтбордами (ховербордами). Для того, чтобы отснять эти сцены, актеров приходилось подвешивать на тросах.
Причем, чтобы они не соскакивали, их обувь приходилось привинчивать к доскам.
Гораздо легче было, когда сцены погони на ховербордах снимали по пояс. В такие моменты ребята гоняли на обычных скейтбордах или специальных платформах.
Кстати, для того, чтобы кататься на скейте в первой части фильма, Майкл Джей Фокс специально этому обучался. Но так как съемки второй части наступили лишь через 4 года после съемок первой части, Майкл разучился кататься и ему пришлось заново вспоминать все свои навыки.
3. Для того чтобы показать летающие машины, использовали их уменьшенные копии.
Но для того, чтобы показать момент взлета или приземления приходилось обращаться за помощью к тяжелой технике.
4. Майкл Джей Фокс сыграл не только Марти Макфлая, но и 47-летнего Марти и его детей - Марти младшего и Марту.
Для того чтобы показать всех членов семьи в одном кадре, приходилось обращаться к помощи дублеров.
Кстати, реквизит приходилось приклеивать, чтобы ничего не сдвигалось при наложении кадров при монтаже.
5. Для того чтобы сын Марти и внук Биффа отличались от своих родственников, актеры Макйл Джей Фокс и Томас Уилсон носили линзы, чтобы их цвет глаз отличался.
6. Чтобы футуристичная куртка Марти автоматом села ему по размеру, несколько человек одновременно тянула куртку за специальные лески.
7. В фильме есть немало отсылок и на другие известные фильмы. Например, фильм "Челюсти-19" - это отсылка к фильму Стивена Спилберга "Челюсти". Режиссером 19-й части фильма значится сын Стивена - Марк Спилберг. Напомню, что в фильме "Назад в будущее" Спилберг является продюсером.
Другая отсылка - это робот из фильма "Батарейки не прилагаются", который здесь выгуливал собаку. Продюсером фильма "Батарейки не прилагаются" также является Стивен Спилберг.
А вот кукла кролика Роджера из антикварного магазина - это отсылка на фильм Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера", из-за которого, кстати, режиссер и отложил съемки фильма "Назад в будущее 2".
8. Роль Дженнифер во второй части фильма исполнила актриса Элизабет Шу, тогда как в первой части эту роль сыграла Клаудиа Уэллс. Актриса Клаудиа Уэллс отказалась от съемок в продолжениях, чтобы провести как можно больше времени с больной онкологией мамой. Поэтому начальная сцена второй части так сильно отличается от финальной сцены первой части.
Тем не менее, именно Клаудиа Уэллс озвучила Дженнифер в игре "Back to the future: the game" (2010).
9. В первой части фильма Джорджа Макфлая сыграл актер Криспин Гловер. Но к моменту съемок второй части он затребовал, чтобы его гонорар был таким же как и у Майкла Джея Фокса, в чем ему было отказано. Тогда он отказался сниматься в продолжении.
В результате, роль Джорджа было решено сильно сократить. Именно поэтому, в альтернативном настоящем он был убит Биффом.
Что касается сцен в будущем, то для этой роли нашли более менее похожего актера Джеффри Вайсамана. Но чтобы зритель не заметил подмены, старого Джорджа решено было подвесить вверх ногами, типа он потянул спину.
Ну а в сценах в прошлом были просто использованы кадры из первой части, что очень сильно разозлило Криспина Гловера, из-за чего он подал на создателей в суд.
Интересные кадры со съемок
Майкл Джей Фокс со своими дублерами
Редкий кадр. Бифф из будущего веселит Лорейн из прошлого.
Если я что-то упустил, поделитесь другими фактами в комментариях.
Источник:
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Да уж, народ там быстро о.х.у.е.в.а.е.т от успеха. Я кроме первой части "Назад в будущее" этого х.у.я. морковкина Криспина Гловера, больше нигде в запоминающихся фильмах и не видел. Походу д.о.в.ы.е.б.ы.в.а.л.с.я чувак перед Спилбергом.
Сейчас это были бы самокаты