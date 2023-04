Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели

Тем не менее, именно Клаудиа Уэллс озвучила Дженнифер в игре "Back to the future: the game" (2010).

9. В первой части фильма Джорджа Макфлая сыграл актер Криспин Гловер. Но к моменту съемок второй части он затребовал, чтобы его гонорар был таким же как и у Майкла Джея Фокса, в чем ему было отказано. Тогда он отказался сниматься в продолжении.