10 необычных фильмов ужасов, которые пугают, но не скримерами и монстрами, а совсем по-другому

Студенты едут на праздник солнцестояния в шведскую общину с целью изучить местные обычаи, но становятся жертвой тех самых обычаев. Казалось бы, банальный слэшер, где студенты оказываются в плену сектантов, но нет. В отличие от привычных фильмов ужасов, все действия на экране происходят при дневном свете, полном отсутствие теней и какого-либо мрака и среди счастливо улыбающихся людей.

Фильм мастерски играет с эмоциями и моральным компасом некоторых зрителей. А зло ли на самом деле то, что творят члены общины?

Прочь (2017)