10 необычных фильмов ужасов, которые пугают, но не скримерами и монстрами, а совсем по-другому

Термин пост-хоррор впервые появился в статье журналиста The Guardian Стива Роуза. Стив объединил под этим определением фильмы ужасов, которые не следуют привычным правилам хорроров и пугают зрителя совсем другими методами.
В большинстве пост-хорроров вы не увидите скримеров, зло в таких фильмах не всегда очевидно, действия будут разворачиваются достаточно медленно, а акцент делается не на проблеме из вне, а на внутренних психологических проблемах героев. Как же тогда пугают зрителя эти фильмы? А это надо прочувствовать самостоятельно.
Солнцестояние (2019)
Студенты едут на праздник солнцестояния в шведскую общину с целью изучить местные обычаи, но становятся жертвой тех самых обычаев. Казалось бы, банальный слэшер, где студенты оказываются в плену сектантов, но нет. В отличие от привычных фильмов ужасов, все действия на экране происходят при дневном свете, полном отсутствие теней и какого-либо мрака и среди счастливо улыбающихся людей.
Фильм мастерски играет с эмоциями и моральным компасом некоторых зрителей. А зло ли на самом деле то, что творят члены общины?
Прочь (2017)
Сюжет начинается с того, что главный герой планирует познакомиться с родителями своей возлюбленной. Препятствием на пути к налаживанию связей могут стать расовые предрассудки. Но семья девушки хранит куда более ужасающие секреты, которые никак нельзя назвать просто «предрассудками» или «стереотипами».
Ведьма (2015)
Очень мрачная и зловещая сказка, которую точно не стоит смотреть детям. Семью колонистов изгоняют из пуританской общины за поругание законов церкви. И семья переселяется жить на уединённой ферме рядом с лесом. Но вскоре их младший ребёнок исчезает, и причиной этому оказываются вовсе не дикие звери.
Маяк (2019)
Два смотрителя маяка несут вахту на безлюдном острове. Может виной всему алкоголь, может напряжённые отношения между двумя смотрителями, но на острове начинает происходить какая-то чертовщина. Фильм основан на реальных историях сошедших с ума или пропавших без вести смотрителей маяков.
Реинкарнация (2018)
Смерть старушки запускает цепь ужасающих событий, которые в конечном итоге раскрывают правду о страшном семейном проклятии. По словам режиссёра и сценариста Ари Астера, это не фильм ужасов, а «трагедия, которая превращается в кошмар».
Оно приходит ночью (2017)
Вы не страдаете клаустрофобией? Возможно, после этого фильма начнёте. На фоне мировой эпидемии две семьи пытаются выжить в тесном доме.
Оно (2014)
В оригинале фильм называется «It follows», и не стоит его путать с «Оно» Стивена Кинга. Сюжет начинается с сексуальной связи главной героини со своим новым парнем, после чего девушку начинают мучать странные видения и непреодолимое чувство, что кто-то или что-то за ней следит. В основу задумки фильма легли повторяющиеся сны в юности сценариста и режиссера картины Дэвида Роберта Митчелла.
Бабадук (2014)
Замкнутый и тихий мальчик борется с воображаемым монстром, о котором он узнал из детской книжки. Но монстры внутри нас рано или поздно выходят наружу, так что мальчику и его маме придётся победить монстра уже не в воображении, а в реальности.
Агнец (2021)
Появление необычного ребёнка вносит смысл жизни в скучный быт пары фермеров. Только вот ребёнок представляет из себя гибрид человека и ягнёнка. Кинокритик из Rolling Stone написал об этом фильме так: «Это самый милый, самый трогательный кошмар наяву, который вы когда-либо переживали».
Визит (2015)
М. Найт Шьямалан — один из самых неоднозначных режиссёров, но создавать напряжённую, загадочную атмосферу он действительно умеет. Фильм начинается с того, что детей отправляют на выходные погостить к дедушке и бабушке. Вот только постепенно и дети, и родители начинают понимать, что с бабушкой и дедушкой что-то не так.
Источник:
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