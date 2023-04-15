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Как изменились звёзды приключенческой трилогии «Мумия»

Как изменились звёзды приключенческой трилогии «Мумия»

Автор:
15 апреля 2023 09:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   мумия   роль   съемка   тогда и сейчас   фильм   
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Помните, когда в 1999 году на экраны вышел фильм режиссёра Стивена Соммерса «Мумия», и все любители сверхъестественного и таинственного буквально взорвались от восторга? Картина имела настолько ошеломительный успех, что создателям пришлось выпускать ещё два фильма (второй вышел в 2001, а третий в 2008).

Забавно, но востребованность в кинопрокате стала огромной неожиданностью для авторов. Проект собрал в пять раз больше денег, чем на него потратили изначально.

Трилогия «Мумия» — это культурный феномен. Это оригинальная картина, которая сочетает в себе лучшие качества увлекательного фильма-приключения. Здесь есть всё необходимое для увлечения зрителя — крутой сюжет, эффектные декорации, отличная актёрская игра и, главное, атмосфера. Даже многие современные фильмы не могут похвастаться таким набором великолепных характеристик.

Кажется, будто фильм «Мумия» вышел совсем недавно. Однако с премьеры первой части прошло целых 24 года. В этот факт верится с трудом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть, как изменились актёры, исполнившие в нём роли.


Эвелин Карнахан — Рэйчел Вайс

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Рик О’Коннелл — Брендан Фрейзер

Изначально главную роль предлагали не Фрейзеру, а Тому Крузу, но он отказался. Вместо этого Круз снялся в перезапуске 2017 года. Наверстал, так сказать, упущенное.


Имхотеп — Арнольд Вослу


Бени Габор — Кевин О’Коннор


Царь скорпионов — Дуэйн Джонсон


Ардет Бей — Одед Фер


Джонатан Карнахан — Джон Ханна


Профессор Ален Чемберлен — Джонатан Хайд


Анк-су-намун — Патриция Веласкес

Актриса Патриция Веласкес на протяжении всего периода съёмок ежедневно проводила по 4 часа в кресле гримёра. На её тело наносили краску и сложную роспись — эти украшения являлись главными особенностями её героини, и без них уж никак нельзя было обойтись. Усидчивости и терпения этой девушке точно не занимать! Однако все усилия были не напрасны.


Доктор Терренс Бей — Эрик Авари

Уорден Гад Хассан — Омид Джалили

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Метки: актеры   кино   мумия   роль   съемка   тогда и сейчас   фильм   
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GROMOZEKA 41 минуту назад
Анубис вообще не постарел.
Держится молодцом

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Shtoppi 54 минуты назад
<<Как изменились звёзды приключенческой трилогии «Мумия»>>
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по ходу, только Дуэйн Джонсон лучше всех сохранился. видимо на анаболиках "мумифицировался" )))))
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