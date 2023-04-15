<<Как изменились звёзды приключенческой трилогии «Мумия»>>

Забавно, но востребованность в кинопрокате стала огромной неожиданностью для авторов. Проект собрал в пять раз больше денег, чем на него потратили изначально.

Трилогия «Мумия» — это культурный феномен. Это оригинальная картина, которая сочетает в себе лучшие качества увлекательного фильма-приключения. Здесь есть всё необходимое для увлечения зрителя — крутой сюжет, эффектные декорации, отличная актёрская игра и, главное, атмосфера. Даже многие современные фильмы не могут похвастаться таким набором великолепных характеристик.

Кажется, будто фильм «Мумия» вышел совсем недавно. Однако с премьеры первой части прошло целых 24 года. В этот факт верится с трудом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть, как изменились актёры, исполнившие в нём роли.

Эвелин Карнахан — Рэйчел Вайс