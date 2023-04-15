<<Как изменились звёзды приключенческой трилогии «Мумия»>>

Помните, когда в 1999 году на экраны вышел фильм режиссёра Стивена Соммерса «Мумия», и все любители сверхъестественного и таинственного буквально взорвались от восторга? Картина имела настолько ошеломительный успех, что создателям пришлось выпускать ещё два фильма (второй вышел в 2001, а третий в 2008).
Забавно, но востребованность в кинопрокате стала огромной неожиданностью для авторов. Проект собрал в пять раз больше денег, чем на него потратили изначально.
Трилогия «Мумия» — это культурный феномен. Это оригинальная картина, которая сочетает в себе лучшие качества увлекательного фильма-приключения. Здесь есть всё необходимое для увлечения зрителя — крутой сюжет, эффектные декорации, отличная актёрская игра и, главное, атмосфера. Даже многие современные фильмы не могут похвастаться таким набором великолепных характеристик.
Кажется, будто фильм «Мумия» вышел совсем недавно. Однако с премьеры первой части прошло целых 24 года. В этот факт верится с трудом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть, как изменились актёры, исполнившие в нём роли.
Эвелин Карнахан — Рэйчел Вайс
Рик О’Коннелл — Брендан Фрейзер
Изначально главную роль предлагали не Фрейзеру, а Тому Крузу, но он отказался. Вместо этого Круз снялся в перезапуске 2017 года. Наверстал, так сказать, упущенное.
Имхотеп — Арнольд Вослу
Бени Габор — Кевин О’Коннор
Царь скорпионов — Дуэйн Джонсон
Ардет Бей — Одед Фер
Джонатан Карнахан — Джон Ханна
Профессор Ален Чемберлен — Джонатан Хайд
Анк-су-намун — Патриция Веласкес
Актриса Патриция Веласкес на протяжении всего периода съёмок ежедневно проводила по 4 часа в кресле гримёра. На её тело наносили краску и сложную роспись — эти украшения являлись главными особенностями её героини, и без них уж никак нельзя было обойтись. Усидчивости и терпения этой девушке точно не занимать! Однако все усилия были не напрасны.
Доктор Терренс Бей — Эрик Авари
Уорден Гад Хассан — Омид Джалили
Источник:
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Держится молодцом
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по ходу, только Дуэйн Джонсон лучше всех сохранился. видимо на анаболиках "мумифицировался" )))))
Рэйчел Вайс так же хороша