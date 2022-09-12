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Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль

Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль

Автор:
12 сентября 2022 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: ариэль   видео   дисней   интересное   русалочка   трейлер   фото   чернокожая Ариэль   
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Дисней продолжает позориться. В след за "Золушкой" и "Питером Пеном" к провалу готовится "Русалочка". Фильм выйдет в 2023 году, главную роль в нём сыграет американская актриса Холли Бейли.

Так Disney ещё не топили в дизлайках. Трейлер новой "Русалочки" набрал почти миллион дизлайков.

В трейлере чернокожая Русалочка поёт песенку. Также можно увидеть Флаундера (рыбка). Даже несмотря на красивый подводный мир, пользователи YouTube остались недовольны.

Сейчас счётчик дизлайков отключен. Но до этого момента ролик набрал почти миллион отрицательных реакций.

Стоит напомнить, что Ариэль — младшая из семи дочерей морского царя Тритона. Значит ли это, что остальные дочери Тритона тоже чернокожие? Может быть, сам Тритон тоже афроамериканец? Так много вопросов и так мало ответов...

Русскоязычные пользователи сети уже посмеялись над новой Ариэль:

"Ну, "Золушка" и "Питер Пен" уже отхватили свои провалы в прокате и рейтинг хуже, чем у треш-фильмов, и она отхватит. И снова будут говорить, что все расисты и вообще ничего в кино не понимают"

"Специально нашли похожую на рыбу", "А чего без мужских половых признаков? Непорядок!"




Источник:

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Метки: ариэль   видео   дисней   интересное   русалочка   трейлер   фото   чернокожая Ариэль   
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16  комментариев
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14k
Patmaz Час назад
Так им 3.14дарасам и надо!
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1k
Иван Иванов 8 минут назад
Сраная повесточка
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725
Kanifolkin 22 минуты назад
Да. В гавнофильмах и таких же сериалах западный мир сильно преуспел. Недавно посмотрел мультфильм про База Лайтера и охирел - прямая пропаганда однополых браков и сплошные негры, которые спасают мир. Потом попался мультик "Морские чудовища" - свеженький, там просто треш - морское судно на котором половина команды женщины и часть из них негритоски и это (по прикидкам) на середину 18-го века, когда негров и за полноценных людей-то, если быть честными, даже не считали. А самое главное негритянская девочка (8-12 лет) совершает государственный переворот, свергает монархию, меняет мир к лучшему, борьба за всё хорошее против всего плохого - ой, чет меня занесло. И всё это путем одной пламенной речи. Хотя чего удивляться, с точки зрения Марвелл дочь Бога Одина (скандинавского бога), валькирия - негритянка. Фу, гавновысер на гавновысере. Хотя чего тут странного - все действия чётко укладываются в построение "окна Овертона". Только нахрена им такое окно - вот не пойму никак.
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780
lashadko 22 минуты назад
Счетчик дизлайков никто не отключал после какого-то значения.. .
Он на ютубе в принципе спрятан теперь для всех, и чтобы его опять видеть, нужно в браузер поставить плагин "Return Youtube Dislike"
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6k
ГГалка Полчаса назад
ну кстати можно этому найти объяснение. море загрязнено, пластик и гниющие химикаты.. вот бедолага и почернела. гангрена у неё. точнее и голливудских киношников, гангрена головы.
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10k
Ivan Полчаса назад
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Неужели нет африканских сказок? ну снимайте там чернокожих... ведь много национальных сказок которые экранизировали, в который никого не нужно перекрашивать, к примеру Муана, или Энканто, или Тайна Коко, или китайские сказки
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1k
Одынат 40 минут назад
А чё такого то, симпатяшка такая получилась. Чё, я п в.. . а ладно уж.
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−5
ЛехаЧифирь 42 минуты назад
Конечно же русалка не может быть чернокожей..
Она должна быть как дельфин - сверху черной, а брюхо -белым!)
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7
cmacy ЛехаЧифирь 6 минут назад
Ну да, сказку то дельфины написали. А твой комментарий тоже они? Или не они но тоже на букву Д?
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−38
Thomsen Час назад
Философская дилемма, прямо как у Лиса в "Маленьком принце" - нету гармонии) Американцы умеют снимать кино, но тренды заставляют втыкать в сюжет педерастов и ниггеров, что у меня, как консервативного зрителя, вызывает тошноту. В российском кино нет чёрных и педиков, но снимать его, мягко говоря, у нас не умеют. Люди, мнящие себя творческой солью нации, заняты, в основном, попилом бабла и выяснением, кто из них патриотичнее и ближе власти. Наблюдать за их вылизыванием жопы президента так же отвратительно, как и навязывание Голливудом чёрных русалочек, негров-иисусов, педерастических экстазов и прочей пое*бени. А пересматривать вечно золотой фонд кинематографа - тоже, знаете ли, наскучивает.
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7
cmacy Thomsen 10 минут назад
Как же вы живете в этом ужасном мире, такой идеальный? Никто вам не может угодить, ни педики ни президент. Может вам не надо жить в этом ужасном мире. Сделайте его лучше!
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4k
Copycat Час назад
им бы успокоиться) ведь не для них снимают это
это русалочка для LGBTQA+++++BLM и пр. обиженных)

вот они пущай в кино и идут на это и делают кассу, а остальные могут с удовольствием поглядеть оригинал)
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3k
kleyman Час назад
Ссылка vk.com
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298
Максим Минаев Час назад
почему хвост не черный?
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