Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль

Стоит напомнить, что Ариэль — младшая из семи дочерей морского царя Тритона. Значит ли это, что остальные дочери Тритона тоже чернокожие? Может быть, сам Тритон тоже афроамериканец? Так много вопросов и так мало ответов...

Русскоязычные пользователи сети уже посмеялись над новой Ариэль:

"Ну, "Золушка" и "Питер Пен" уже отхватили свои провалы в прокате и рейтинг хуже, чем у треш-фильмов, и она отхватит. И снова будут говорить, что все расисты и вообще ничего в кино не понимают"