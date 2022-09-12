Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль

Дисней продолжает позориться. В след за "Золушкой" и "Питером Пеном" к провалу готовится "Русалочка". Фильм выйдет в 2023 году, главную роль в нём сыграет американская актриса Холли Бейли.
Так Disney ещё не топили в дизлайках. Трейлер новой "Русалочки" набрал почти миллион дизлайков.
В трейлере чернокожая Русалочка поёт песенку. Также можно увидеть Флаундера (рыбка). Даже несмотря на красивый подводный мир, пользователи YouTube остались недовольны.
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Сейчас счётчик дизлайков отключен. Но до этого момента ролик набрал почти миллион отрицательных реакций.
Стоит напомнить, что Ариэль — младшая из семи дочерей морского царя Тритона. Значит ли это, что остальные дочери Тритона тоже чернокожие? Может быть, сам Тритон тоже афроамериканец? Так много вопросов и так мало ответов...
Русскоязычные пользователи сети уже посмеялись над новой Ариэль:
"Ну, "Золушка" и "Питер Пен" уже отхватили свои провалы в прокате и рейтинг хуже, чем у треш-фильмов, и она отхватит. И снова будут говорить, что все расисты и вообще ничего в кино не понимают"
"Специально нашли похожую на рыбу", "А чего без мужских половых признаков? Непорядок!"
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Он на ютубе в принципе спрятан теперь для всех, и чтобы его опять видеть, нужно в браузер поставить плагин "Return Youtube Dislike"
Она должна быть как дельфин - сверху черной, а брюхо -белым!)
это русалочка для LGBTQA+++++BLM и пр. обиженных)
вот они пущай в кино и идут на это и делают кассу, а остальные могут с удовольствием поглядеть оригинал)