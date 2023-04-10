10 интересных фактов о фильме "Няньки"

Кстати, в этом месте есть небольшой ляп. Ребята играют в игру "Super Mario world", которая рассчитана всего на одного игрока. Тем не менее они оба активно щелкают по кнопкам своих джойстиков.

3. Оригинальное название фильма "Twin sitters", что переводится как "Няньки-близнецы". Но в нашей локализации название решено было сократить.

4. Помимо того, что Питер и Дэвид Пол сыграли главные роли в фильме, они же являются продюсерами, а также исполнили для фильма несколько композиций.