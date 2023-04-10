10 интересных фактов о фильме "Няньки"

Одной из самых культовых комедий в жизни детей 90-х является фильм "Няньки" (1994) с качками Питером и Дэвидом Полом в главных ролях. Трудно поверить, но в следующем году фильму исполнится аж 30 лет.
И сегодня хочу рассказать несколько фактов о съемках данной ленты, чтобы немного вернуть всех нас в детство.
1. Сценарий изначально писался под братьев Питера и Дэвида Пола, поэтому и персонажей по сценарию зовут точно также. Разве что фамилия в фильме у них другая — Фальконе.
2. Часть денег для съемок фильма предоставила компания "Nintendo", поэтому неудивительно, что мальчики играют в приставку SNES (Super Nintendo).
Кстати, в этом месте есть небольшой ляп. Ребята играют в игру "Super Mario world", которая рассчитана всего на одного игрока. Тем не менее они оба активно щелкают по кнопкам своих джойстиков.
3. Оригинальное название фильма "Twin sitters", что переводится как "Няньки-близнецы". Но в нашей локализации название решено было сократить.
4. Помимо того, что Питер и Дэвид Пол сыграли главные роли в фильме, они же являются продюсерами, а также исполнили для фильма несколько композиций.
5. За год до фильма "Няньки" вышел фильм "Мистер Няня" с Халком Хоганом в главной роли. Сюжет данных фильмов почти одинаковый: богатый бизнесмен (вдовец) нанимает бывшего рестлера, чтобы тот приглядывал за его детьми. А те в свою очередь начинают прикалываться над новой мускулистой няней, но затем сближаются. Также, не обходится без криминала и похищения.
6. После того как фильм был отснят, его хронометраж составлял примерно 2 часа. Для 90-х такой хронометраж был довольно большим, так как стандартные картины шли по 1,5 часа. В итоге из фильма пришлось вырезать много моментов, чтобы сократить его до 93 минут.
7. Несмотря на то, что в России данная комедия является культовой, в остальном мире она не пользовалась таким огромным успехом. А в родной Америке фильм даже не вышел в кинотеатрах. Его выпустили сразу на видеоносителях.
8. В 2014 году Кристиан Казинс (один из мальчиков-близнецов) совершил каминг-аут, признавшись, что он любит мальчиков.
9. У нас в стране частенько можно было увидеть фильм "Няньки 2" с Дэвидом и Питером Полом в главных ролях. Но на самом деле это был всего лишь рекламный ход, чтобы подогреть интерес аудитории. Никакого фильма "Няньки 2" нет, а под этим названием вы могли видеть фильм "Двойные неприятности" с другими персонажами, сыгранными теми же братьями. Весь прикол заключается в том, что фильм "Двойные неприятности" вышел в 1992 году, тогда как "Няньки" вышли лишь 2 года спустя.
10. 6 марта 2020 года не стало актера Дэвида Пола. На момент смерти ему было 62 года.
А вам нравился фильм "Няньки" в детстве? Напишите пожалуйста в комментариях.
Источник:
- 15 любопытных фактов о фильме “Игры разума" и его реальных героях
- «На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался культовый фильм 90-х
- «Золотая малина 2023»: победители премии за сомнительные заслуги в области кинематографа
- 12 отличных фильмов, снятых НЕ на английском языке, которые получили мировую славу
- 15 коротких фактов о фильме "Мама"