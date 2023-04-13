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В США выпустили сериал, посвящённый Екатерине II и темнокожим крестьянам

В США выпустили сериал, посвящённый Екатерине II и темнокожим крестьянам

Автор:
13 апреля 2023 18:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Екатерина II   Крестьяне   Такер Карлсон   кино   крепостные   сериал   
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По мнению авторов проекта, крепостные выглядели именно так.

В последнее время в Америке делают много необычных проектов. Например, Питер Пэн - один из актёров с болезнью Дауна:

Не отстаёт от «тренда» и Hulu - стриминговый сервис, принадлежащий Disney. Недавно он выпустил третий сезон сериала, посвящённого Екатерине II. Так в нём выглядят крепостные:

На эту тему неплохо высказался американский телеведущий Такер Карлсон:

Если раньше была установка на построение лучшего будущего для наших детей и внуков или хотя бы на сохранение того, что досталось нам. Ты получил наследство – не промотай его! А сейчас цель прямо противоположная. Деградация, демонтаж, выдвижение наихудших. Я наблюдаю это повсюду. Взгляните на обложки женских журналов. У их героинь физически отталкивающая внешность. Или это вообще мужики в женском платье. И ты такой: что происходит?! Это не только не про красоту, но про уродство. Нам навязывают уродство, безграмотность, злобу, тупость, разврат. Все то, от чего мы прежде бежали, нынче агрессивно выдвигается на самый передний план. Что это? Что за дух разрушения такой, которому нет рационального объяснения, а есть лишь духовное, сверхъестественное. Что происходит? Цивилизационный суицид!

Интересно, чем это всё закончится.

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Метки: Екатерина II   Крестьяне   Такер Карлсон   кино   крепостные   сериал   
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9  комментариев
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18k
Александр 52 минуты назад
А потом посмотрит какой-то негр в своей Алабаме и будет думать что при царях в России негров угнетали и будет требовать бэлэмиться
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8k
Serjio 13 минут назад
Я всегда говорил - инвалида нужно называть инвалидом, а не особенным. А теперь это всё особенное.
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52
EDRENA ZA NOGU Полчаса назад
Прав был М. Задорнов: ну тупы-ые!
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11k
Shtoppi 36 минут назад
ё_аный стыд продолжает свое триумфальное шествие по западному миру.
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3k
Роман 42 минуты назад
Зато на актеров Брендона Фрейзера и Эдди Редмэйн накинулись за то, что они:
первый - не весит 240 кг,
второй - не инвалид с параличом,
но оба посмели сыграть таких персонажей...
Идея нетфликсу или диснею: что если снять фильм про Флойда, которого задушил полицейский, но с белым актером (которому нечего терять).
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14k
a_komolow Час назад
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21k
Davy Jones Час назад
Среднестатистический российский крепостной, это темнокожий квирт трансгендер с истеричным психозом и страдающий избыточным весом. Я
Ничего не пропустил?
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August

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