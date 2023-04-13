В США выпустили сериал, посвящённый Екатерине II и темнокожим крестьянам

По мнению авторов проекта, крепостные выглядели именно так.
В последнее время в Америке делают много необычных проектов. Например, Питер Пэн - один из актёров с болезнью Дауна:
Не отстаёт от «тренда» и Hulu - стриминговый сервис, принадлежащий Disney. Недавно он выпустил третий сезон сериала, посвящённого Екатерине II. Так в нём выглядят крепостные:
На эту тему неплохо высказался американский телеведущий Такер Карлсон:
Если раньше была установка на построение лучшего будущего для наших детей и внуков или хотя бы на сохранение того, что досталось нам. Ты получил наследство – не промотай его! А сейчас цель прямо противоположная. Деградация, демонтаж, выдвижение наихудших. Я наблюдаю это повсюду. Взгляните на обложки женских журналов. У их героинь физически отталкивающая внешность. Или это вообще мужики в женском платье. И ты такой: что происходит?! Это не только не про красоту, но про уродство. Нам навязывают уродство, безграмотность, злобу, тупость, разврат. Все то, от чего мы прежде бежали, нынче агрессивно выдвигается на самый передний план. Что это? Что за дух разрушения такой, которому нет рационального объяснения, а есть лишь духовное, сверхъестественное. Что происходит? Цивилизационный суицид!
Источник:
Интересно, чем это всё закончится.
Источник:
- Как выглядят актёры сериала «Отчаянные домохозяйки» спустя 18 лет после выхода первой серии
- Как преобразились актёры и актрисы популярного бразильского сериала «Клон»
- Чудесные мультфильмы из Восточной Европы, которые зайдут и современным детям
- «Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино
- 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5»
первый - не весит 240 кг,
второй - не инвалид с параличом,
но оба посмели сыграть таких персонажей...
Идея нетфликсу или диснею: что если снять фильм про Флойда, которого задушил полицейский, но с белым актером (которому нечего терять).
Ничего не пропустил?
+ без рук/ног.