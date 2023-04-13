В США выпустили сериал, посвящённый Екатерине II и темнокожим крестьянам

На эту тему неплохо высказался американский телеведущий Такер Карлсон:

Если раньше была установка на построение лучшего будущего для наших детей и внуков или хотя бы на сохранение того, что досталось нам. Ты получил наследство – не промотай его! А сейчас цель прямо противоположная. Деградация, демонтаж, выдвижение наихудших. Я наблюдаю это повсюду. Взгляните на обложки женских журналов. У их героинь физически отталкивающая внешность. Или это вообще мужики в женском платье. И ты такой: что происходит?! Это не только не про красоту, но про уродство. Нам навязывают уродство, безграмотность, злобу, тупость, разврат. Все то, от чего мы прежде бежали, нынче агрессивно выдвигается на самый передний план. Что это? Что за дух разрушения такой, которому нет рационального объяснения, а есть лишь духовное, сверхъестественное. Что происходит? Цивилизационный суицид!