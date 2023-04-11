Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают

Одной из самых лучших фильмов про путешествие во времени всех времен и народов является лента Роберта Земекиса "Назад в будущее". Всего через два года картине стукнет аж 40 лет, а интерес к ней до сих пор не угасает.
И сегодня я хотел бы погрузиться в съемочный процесс данной картины, показать интересные кадры со съемок, а также рассказать несколько интересных фактов о фильме "Назад в будущее". И сразу отмечу, что речь пойдет только о первой части фильма.
1. Роль Марти изначально предназначалась для Майкла Джея Фокса, но из-за загруженности в съемках сериала "Семейные узы" он не смог принять участие.
Тогда на роль Марти взяли актера Эрика Штольца, который провел на съемочной площадке аж три недели. С ним было отснято уже немало сцен (почти половина), но в итоге Земекис понял, что Штольц никак не подходит для этой роли.
Эрик слишком серьезно относился к роли и даже требовал называть его Марти вне съемок. Земекис отметил, что Штольц хороший актер, но он не может выдать именно тот характер Марти, который требуется.
В итоге Земекис решил еще раз попробовать договориться с Маклом Джеем Фоксом, после чего тот согласился. Создатели сериала "Семейные узы" согласились отпустить Фокса на съемки, но только при условии, что это никак не отразиться на съемках сериала "Семейные узы". В результате этого актеру приходилось работать на два фронта, а время его сна не превышало 2 часа в сутки. Но все же это того стоило.
2. Лорейн из прошлого называет Марти Кельвином Кляйном из-за того, что она прочитала эту надпись на его трусах. В Европе в то время мало кто знал об этом бренде, поэтому во французском дубляже звучит Пьер Карден, а в немецком - Леви Штраус.
3. Во многих американских фильмах номера телефона начинаются с цифр 555. Фильм "Назад в будущее не стал исключением". А все дело в том, что данного кода в США не существует. Он используется только в кино, чтобы никто не звонил по этим номерам и не докучал простым людям, номер которых совпал с номером, указанным в фильме.
4. Актер Майкл Джей Фокс на самом деле исполнил и сыграл на гитаре песню "Johnny B. Goodе". Актер самостоятельно разучил эту песню, чтобы сцена выглядела живой. Поэтому, то, что мы видим на экране, это реальное исполнение.
5. Фильм настолько понравился тогдашнему президенту США Рональду Рейгану, что он даже упомянул его в своем обращении в 1986 году, сказав: "И как было сказано в "Назад в будущее", "Там, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся". Напомню ,что одна из сцен в фильме посвящена именно Рональду Рейгану.
6. Машиной времени не сразу стал автомобиль Delorean DMC-12. По изначальной задумке машиной времени должна была служить лазерная установка, а затем ее заменили на холодильник.
Но в итоге от холодильника отказались, так как Земекис не хотел, чтобы дети стали забираться в холодильники, чтобы отправиться в прошлое.
Последним вариантом был фургон, который впоследствии заменили на легковой автомобиль. Кстати, именно из этого фургона изначально выезжает автомобиль Delorean.
7. Подбор актрисы на роль Дженнифер сопровождались некоторыми проблемами. Для фильма требовалась актриса, которая была бы ниже или хотя бы одного роста с Майклом Джеем Фоксом, рост которого составлял всего 164 сантиметра. Поэтому, подавляющее большинство кандидаток были отвергнуты только из-за высокого по сравнению с актером роста.
8. Из-за того, что после выхода первой части фильма Роберт Земекис приступил к картине "Кто подставил кролика Роджера", съемки второй и третьей части пришлось сильно отодвинуть. Зато вторая и третья часть снимались уже одновременно.
9. В первой части фильма роль Дженнифер сыграла актриса Клаудия Уэллс. Но из-за того, что ее мать заболела раком, она отказалась принять участие в съемках продолжения, чтобы проводить с мамой больше времени. В итоге, во второй и третьей части роль Дженнифер исполнила актриса Элизабет Шу. Примечательно, что многие зрители даже не заметили подмены.
10. Изначально, Роберт Земекис принес сценарий на студию "Дисней", но те отказались снимать по ней фильм, так как им не понравилась идея того, что мать влюбилась в собственного сына.
11. Помните того мужчину в очках, которому не понравилась песня "The Power of Love", исполненная Марти МакФлаем и его группой на школьном прослушивании из-за того, что слишком громко? Это Хьюи Льюис, который является автором и исполнителем данной композиции. Интересная пасхалка, которую многие не просекли.
12. Помимо того, что Марти изменил будущее для своей семьи, он еще и изменил название для торгового центра. До того, как отправиться в прошлое, торговый центр назвался "Две сосны" (Сосны-близнецы). Но когда он попал в прошлое на ферму Пибоди, он случайно сбил одно растущую сосну, и когда он вернулся назад, торговый центр назывался уже "Одинокая сосна".
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любой знает что холодильник может отправить только у будущее
Marty’s singing voice was that of Mark Campbell, member of the soul and R&B band Jack Mack and the Heart Attack.
Т.е. не пел и не играл :)
Но это не умаляет его таланта. Один из лучших фильмов, на мой взгляд.
Это был старый добрый Дисней, а не то, что сегодня вышло.
А сейчас бы прокатило , наверное даже рады бы были