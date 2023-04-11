Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают

В итоге Земекис решил еще раз попробовать договориться с Маклом Джеем Фоксом, после чего тот согласился. Создатели сериала "Семейные узы" согласились отпустить Фокса на съемки, но только при условии, что это никак не отразиться на съемках сериала "Семейные узы". В результате этого актеру приходилось работать на два фронта, а время его сна не превышало 2 часа в сутки. Но все же это того стоило.

2. Лорейн из прошлого называет Марти Кельвином Кляйном из-за того, что она прочитала эту надпись на его трусах. В Европе в то время мало кто знал об этом бренде, поэтому во французском дубляже звучит Пьер Карден, а в немецком - Леви Штраус.