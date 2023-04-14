9 случаев, когда актёры появлялись в фильмах не сами, а при помощи цифровых технологий

Но ещё до нейросетей актёров и актрис воссоздавали при помощи компьютерной графики. Чаще всего это происходило с актёрами, которые умирали в период съёмок фильма, не успев закончить свои сцены и которых нельзя было просто заменить дублёрами, не показывая лица.

Примеры подобного встречались уже в 1970-х годах, но в последние десять лет «воскрешение» актёров на экране происходит уже не только потому, что без этого невозможно закончить фильм, а в том числе ради развлечения. Как вы понимаете, такие случаи подвергаются критики со стороны общественности, ведь этичность подобного остаётся под вопросом.

Давайте вспомним несколько сцен или целых фильмов, куда определённые актёры были добавлены не как обычно, а с помощью компьютерных технологий.

Марлон Брандо в фильме «Возвращение Супермена» (2006)