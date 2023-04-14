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9 случаев, когда актёры появлялись в фильмах не сами, а при помощи цифровых технологий

9 случаев, когда актёры появлялись в фильмах не сами, а при помощи цифровых технологий

Автор:
14 апреля 2023 08:45
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   съемка   фильм   фото   цифровая технология   
736
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Этот год уже смело можно считать годом нейросетей. Они сейчас повсюду, и их возможности по правдоподобному замещению реальных фото и видео только увеличиваются. Того и гляди, актёры будут не нужны, когда их можно заменить на их цифровые версии.

Но ещё до нейросетей актёров и актрис воссоздавали при помощи компьютерной графики. Чаще всего это происходило с актёрами, которые умирали в период съёмок фильма, не успев закончить свои сцены и которых нельзя было просто заменить дублёрами, не показывая лица.


Примеры подобного встречались уже в 1970-х годах, но в последние десять лет «воскрешение» актёров на экране происходит уже не только потому, что без этого невозможно закончить фильм, а в том числе ради развлечения. Как вы понимаете, такие случаи подвергаются критики со стороны общественности, ведь этичность подобного остаётся под вопросом.


Давайте вспомним несколько сцен или целых фильмов, куда определённые актёры были добавлены не как обычно, а с помощью компьютерных технологий.


Марлон Брандо в фильме «Возвращение Супермена» (2006)

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Сам Брандо не снимался, он умер за два года до выхода картины. Для этого фильма были использованы архивные кадры с актёром, взятые из материалов фильма «Супермен» 1978 года. Там Марлон Брандо сыграл Джор-Эла.


Кэрри Фишер в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (2016)

Воссоздана с помощью CGI, а голос был взят из архивных материалов других фильмов саги. Сама актриса умерла в год выхода фильма.


Питер Кушинг в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

Сам актёр умер ещё в 1994 году и был воссоздан для этого фильма с помощью компьютера. Его «играл» другой актёр Гай Генри, чьё лицо было на постпродакшене заменено на цифровую версию лица Питера Кушинга


Лоренс Оливье в фильме «Небесный капитан и мир будущего» (2004)

Внезапно стал главным злодеем фильма, хотя умер за 15 лет до его выхода. Злодейская голограмма в исполнении Оливье появилась при помощи архивных видео актёра и компьютерной графики.


Брюс Ли в фильме «Игра смерти» (1978)

Актёр умер в период съёмок фильма в 1973 году, из-за чего «Игру смерти» пришлось доснимать без него. Героя Ли играли другие актёры, чьи лица потом заменяли на его. А поскольку на дворе были семидесятые кое-где это выглядело очень заметно.


Пол Уокер в фильме «Форсаж 7» (2015)

Знаменитая финальная сцена под песню «See You Again» снималась уже без Уокера. Актёр погиб в автокатастрофе в 2013 году, и фильм доснимали с помощью его братьев Калеба и Коди Уокеров. В том числе эту сцену. Лицо актёра было наложено с помощью графики.


Оливер Рид в фильме «Гладиатор» (2000)

Актёр умер в период съёмок фильма, поэтому для создания одной из сцен пришлось использовать уже отснятые кадры с Ридом, которые цифровым путём вставили в другие декорации.


Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)

Арни в роли Т-800 выглядит как персонаж видеоигры. Но эта анимационная модель Шварценеггера появлялась именно в фильме. Всё-таки это были технологии нулевых.


Шон Янг в фильме «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Актриса, сыгравшая Рейчел в оригинальном «Бегущем по лезвию» 1982 года, вновь стала молодой в сиквеле, который вышел 35 лет спустя. Всё благодаря тому, что во второй части Рейчел сыграла уже не Шон Янг, а Лорен Пита, чьё лицо было заменено на лицо Янг. Актриса сама обучала свою дублёршу тому, как надо её играть. Кроме того, Янг озвучила реплики героини. 

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Метки: актеры   кино   съемка   фильм   фото   цифровая технология   
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graf72 Полчаса назад
Диверсант 2022 год.
12 лет назад не стало Владислава Галкина - актера, который создал в сериале "Диверсант" образ неунывающего капитана Калтыгина. И вот 9 мая в новом сезоне Галкин вновь вернулся на экраны благодаря новейшим технологиям синтеза изображения, которые используются в истории российского кинематографа впервые.
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4k
Chuna 4 минуты назад
«Игра смерти» (1978)
Ага, супер цифровые технологии...
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