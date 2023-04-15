История группы из 90-х «Восток». Что с ней стало

Этот поп-коллектив был одним из самых коммерчески успешных и популярных в 90-х на рынке отечественной эстрады. Сумев поймать нужный стиль и вдохновившись успехом шведского квартета Ace of Base, эта четвёрка собирала полные залы, а песни группы звучали буквально из каждого утюга. Речь идёт о группе «Восток». Как сложился творческий путь участников коллектива и где сейчас «Восток», вы узнаете из этого поста.
Первый состав группы «Восток»
Идея создания музыкального проекта принадлежит Геннадию Филлипову и Андрею Русаковскому, выпускникам педагогического института.
На первых порах проект носил другое название - «Maxi». Под этим именем в начале 90-х коллектив отправился в Швецию для записи своего пробного сингла. Оттуда группа вернулась под несколько другим названием «New Maxi». Однако премьера хита так и не состоялась.
Свой первый альбом музыканты выпустили в 1993-м. Но, после его записи группа снова сменила название на «East Meets West» (произношение весьма созвучно с Ace of Base). Для нового альбома, была приглашена вокалистка Наталья Сигаева, выступавшая раннее на бэк-вокале у Алексея Глызина. И в таком составе, группа в 1994 году записывает в американском городе Нешвилле альбом «Feel The World», на котором основной вокал принадлежал Филиппову.
По окончании контракта коллектив возвращается на родину уже в формате квартета. В группе появляется ещё одна солистка, блондинка Лариса Юдчиц , которая впоследствии выйдет замуж за Геннадия Филиппова.
В 1996 году четверка подписывает контракт с продюсером Александром Толмацким (позже страна его узнает как папу Децла) и меняет название на «Восток».
Тогда же в российские чарты попал первый трек музыкантов – песня «Миражи». Далее последовал выпуск дебютного альбома «Восток», который назывался «Всё небо».
В нём появился первый хит "Миражи".
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И ещё одна неплохая песня из данного альбома «Только дождь»
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По данным хит-парада ИТАР-ТАСС, песня «Миражи» заняла 36 строчку в Москве, и вторую в городе Тамбов, и первую в Казани (по итогам 1996 года).
Дебютный альбом «Всё небо» был выпущен компанией PolyGram, автором всех композиций выступил Геннадий Филиппов. По данным PolyGram, альбом за две недели попал в десятку самых продаваемых российских альбомов компании. Презентация альбома состоялась 4 сентября 1996 года в клубе «Станиславский», также состоялась премьера видеоклипа «Всё небо», режиссёр Сергей Баженов. В ноябре группа закончила работу над вторым альбомом «До встречи», записанного на студии «Микс-Медиа», автором песен вновь стал Геннадий Филиппов.
В том же году группа приняла участие в фестивалях «Бабье лето-96» и «Фантазия-96». В конце года за песню «Миражи» группа получила «Золотой Граммофон».
7 марта 1997 года группа презентовала альбом «До встречи», выпущенный студией «Союз» при поддержке «Радио России», «7 Дней» и газеты«Живой звук». Также был выпущен одноимённый видеоклип, режиссёр — Роман Прыгунов.
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И клип на песню «Снежная королева»
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Новый «Восток»
Действительно, проект «Восток» в буквальном смысле выстрелил и набирал бешеную популярность среди российских слушателей. Однако просуществовать длительное время в исконном составе и прежнем формате коллективу было не суждено. Уже 2 марта 1998 года состоялась пресс-конференция, на которой участники группы заявили о завершении концертного тура «До встречи в Ла Манге». А продюсер Александр Толмацкий и вовсе сообщил о смене состава. Причиной кадровых перестановок, как выяснилось позже, стал межличностный конфликт импресарио с музыкантами.
9 апреля в клубе Fellini состоялась презентация нового состава группы под прежним названием.
В его основу вошли исполнители из казахского музыкального коллектива под названием «Дуэт Л». Женскую партию в группе исполняли уже Людмила Ким и Лариса Иванова. Сильную половину группы составили Андрей Меркулов и Андрей Саповский.
Этот состав запомнился лишь по песне «Донна Осень» и выпущенному на неё клипу, а также по одноименному альбому.
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Она была достаточно тепло принята слушателями и критиками, однако внешние изменения вызывали у зрителя множество вопросов. Примечательно, что 10 из 12 треков нового альбома группы были записаны голосами прежних участников и только две остальные исполнили новые члены группы. На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку права на музыкальный материал старого «Востока» в сотрудничестве с Толмацким остались у него.
Летом 1999 года состоялась премьера альбома «Не ерунда»[37]. В обновлённом составе группа просуществовала до 2001 года.
Старый «Восток»
После ухода от продюсера коллектив изменил название на «Запад» и уехал за границу. В конце 1998 года группа вернулась с новым репертуаром и альбомом. По словам участников группы, спонсорством коллектива занимался Филипп Киркоров. В СМИ часто группу называли «Восток-1». Летом 1999 года стало известно о распаде коллектива.
Наталья Сигаева стала выступать сольно под псевдонимом Natasha, а Геннадий и Лариса Филипповы создали проект «Лорис». Но, былой популярности никому из них было уже не достичь.
А в 2004 году группа «Лорис» появляется с новым названием «Экс-Восток» и альбомом «Позвони».
Альбом содержал как ремиксы на уже известные хиты, так и новые композиции, в том числе и заглавную «Позвони».
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Клип на песню "Позвони"
Возвращения группы «Восток»
В 2009 году группа «Восток» неожиданно возвращается практически в старом составе. Только Андрея Русаковского (переехал заграницу) заменил муж Натальи – Дмитрий Волков. Артисты выступили на фестивале «Легенды Ретро FM» со своими хитами «До встречи», «Миражи» и «Снежная королева».
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Следующие несколько лет о группе «Восток» ничего не было слышно. Однако в какой-то момент Наталья и Лариса вновь стали выступать со старым репертуаром. Без Геннадия Филиппова, с которым Лариса развелась.
Так продолжалось до 2018 года. Тогда на ретро-дискотеках неожиданно появился новый «Восток» – Геннадий Филиппов и две девушки – блондинка и рыженькая, но лет на 20 моложе «золотых голосов» группы Ларисы и Натальи.
Оказалось, что это Геннадий Филиппов с двумя новыми солистками Ларисой и Натальей организовал ещё одну группу с прежним названием.
Повторилась и «история любви». Новая блондинка – Наташа Родина стала новой супругой Геннадия Филиппова. При этом Филиппов запретил своей бывшей супруге и ее напарнице использовать название «Восток» и репертуар группы.
Vostok Band: Лариса Филиппова и Наталья Сигаева
– О том, что мы не являемся участницами группы «Восток», мы узнали из соцсетей. Вместо нас на сцене работают две женщины, на нас похожие. Официально заявляем, это не мы! Господин Филиппов заявил, что мы ему мешаем, отнимая его хлеб. Так из людей, отдавших «Востоку» почти 25 лет, мы превратились во врагов и предателей, – сказала Наталья Сигаева в обращении к поклонникам «золотого состава».
Певицы теперь выступают под брендом Vostok Band с новым репертуаром и кавер-версиями известных песен.
– Мы подумать не могли, что будем петь какие-то новые песни. Казалось, встретим пенсию вместе со старым репертуаром. Это так здорово – не чувствовать больше себя заезженной пластинкой! – говорят Лариса и Наталья.
Правда, радовались подруги недолго. Им на глаза попалось интервью Геннадия Филиппова, где он нелестно о них отзывался.
– Вроде как мы клоны и подделка. Сидим и офигеваем, честно говоря. Нас выкинули из группы, отняли название, запретили петь песни, которые мы не один десяток лет исполняли, теперь что? Свои песни нам тоже петь нельзя? – обратились к общественности Филиппова и Сигаева. – Друзья, рассудите, как мы можем быть клонами самих себя?
А в группе «Восток» вновь появляется новая солистка. Теперь это бывшая фотомодель Натэлла Ас (Наталья Жданова). Как потом выяснилось, новенькая рыженькая в группе не задержалась. Какое-то время Геннадий Филиппов с молодой супругой выступали вдвоем. Затем мужчина пригласил в группу Натэллу Ас (Наталья Жданова).
Натэлла проработала в группе практически год и исполняла как классические песни группы, так и новый репертуар.
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И вот 23 января тело 48-летней певицы прохожие обнаруживают на улице Теплый Стан в Москве. Женщина лежала под окнами одной из высоток. Было предположение, что это несчастный случай. Однако, некоторые знакомые рассказали, что у Натэллы была затяжная депрессия, вызванная невостребованностью в профессии. Это опровергают коллеги по группе, рассказывая, что она была позитивным человеком и с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях группы. Её выгодно отличали яркая внешность и артистические способности, ввиду того, что прежде она была моделью.
- Секс-символы 90-х, плакаты с которыми висели в мужских комнатах и гаражах
- Окно в 90-е: редкие снимки, передающие дух того непростого времени
- Девушки из лихих 90-х: курортницы, студентки, модели
- Красотки с постеров: знаменитости, которые были в 90-е настоящими секс-символами
- Такие разные 90-е: фотоподборка того неоднозначного времени
Я их не видел и не слышал. Наверное просто утюга под рукой не оказалось.