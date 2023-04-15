История группы из 90-х «Восток». Что с ней стало

Она была достаточно тепло принята слушателями и критиками, однако внешние изменения вызывали у зрителя множество вопросов. Примечательно, что 10 из 12 треков нового альбома группы были записаны голосами прежних участников и только две остальные исполнили новые члены группы. На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку права на музыкальный материал старого «Востока» в сотрудничестве с Толмацким остались у него.

Летом 1999 года состоялась премьера альбома «Не ерунда»[37]. В обновлённом составе группа просуществовала до 2001 года.

Старый «Восток»

После ухода от продюсера коллектив изменил название на «Запад» и уехал за границу. В конце 1998 года группа вернулась с новым репертуаром и альбомом. По словам участников группы, спонсорством коллектива занимался Филипп Киркоров. В СМИ часто группу называли «Восток-1». Летом 1999 года стало известно о распаде коллектива.

Наталья Сигаева стала выступать сольно под псевдонимом Natasha, а Геннадий и Лариса Филипповы создали проект «Лорис». Но, былой популярности никому из них было уже не достичь.

А в 2004 году группа «Лорис» появляется с новым названием «Экс-Восток» и альбомом «Позвони».

Альбом содержал как ремиксы на уже известные хиты, так и новые композиции, в том числе и заглавную «Позвони».