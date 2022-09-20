Лихие и свободные: воспоминания о России 90-х в фотографиях

Автор:
20 сентября 2022 09:49
Удивительно, но многие из нас вспоминают лихие 90-е с ностальгией и теплотой, хотя время было не из простых. Всё это из-за свойства памяти - плохое быстро забывается, а хорошее остается с нами надолго.
1. Государственный визит королевы Елизаветы II в Россию. 19 октября 1994 года
2. Королева в компании Бориса Ельцина на Красной площади. 1994 год
3. Ещё одно фото с того визита
4. Девушки на пляже в Серебряном бору. 1992 год
5. Подружки отдыхают на берегу Волги. 1998 год
6. Огнестрельное оружие оставляют при входе на дискотеку
7. Реферальный рекрутинг. Конец 90-х
8. Наркокурьер, прибывший рейсом Душанбе-Москва, в ожидании клизмирования. 1999 год
9. "Если бы я на каждом этапе соответствовала вашим вкусам, меня бы... я не существовала бы вообще"
10. Московские неформалы. Арбат, 1998 год
11. Старослужащий учит молодого призывника в одном из военных комиссариатов Москвы. 17 ноября 1995 года
12. Дана Борисова в "Армейском магазине"
13. Чётенький банкетик. Середина 90-х
14. Надгробия криминальных авторитетов 90-х
15. Вице-мэр Владимир Путин на открытии первого в городе магазина компьютерной техники. Санкт-Петербург, 1993 год
16. Женщины обедают в ресторане не снимая шапок. Так было модно, ну, и чтобы не украли
Источник:
АНТИФИШКИ
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В ресторанах снимали шапки, а на снимке какая-то из многочисленных тогда забегаловок скорее всего в обеденный перерыв
Серьёзно? Я бы сказал: с отвращением и содроганием.
С теплотой я вспоминаю 83-86й - счастливое детство.
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Видел я ее кортеж когда она в Питер приезжала. На наб Фонтанки.
Скромный такой кортеж в отличие от. И машина где она сидела не тонированная была.
Он не в ожидании, его уже клизмировали