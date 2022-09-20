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Лихие и свободные: воспоминания о России 90-х в фотографиях

Лихие и свободные: воспоминания о России 90-х в фотографиях

Автор:
20 сентября 2022 09:49
Сообщество : Лихие 90-е
Метки: 90-е   Москва   Россия   история   криминал   лихие 90-е   ностальгия   ретро   фотоархив   
4722
17
Удивительно, но многие из нас вспоминают лихие 90-е с ностальгией и теплотой, хотя время было не из простых. Всё это из-за свойства памяти - плохое быстро забывается, а хорошее остается с нами надолго.
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Источник:

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Метки: 90-е   Москва   Россия   история   криминал   лихие 90-е   ностальгия   ретро   фотоархив   
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15  комментариев
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11k
Андрей А 2 часа назад
"Женщины обедают в ресторане не снимая шапок. Так было модно, ну, и чтобы не украли"
В ресторанах снимали шапки, а на снимке какая-то из многочисленных тогда забегаловок скорее всего в обеденный перерыв

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132
Sata33 16 минут назад
По чему там можно ностальгировать , до сих пор не понятно как мы из того дерьма вылезли ...
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730
Джонни 44 минуты назад
"...многие из нас вспоминают лихие 90-е с ностальгией и теплотой..."
Серьёзно? Я бы сказал: с отвращением и содроганием.
С теплотой я вспоминаю 83-86й - счастливое детство.
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937
ezh28 46 минут назад
Комментарий к фото
Какая же она "пробка"
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−58
Муса 51 минуту назад
№15 ах-хах, ну и Вовы и прическа - с какой канализации его тогда вытащили?

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2k
Froll Час назад
Автор лихо звание присвоил.Или скопипастил даже не посмотрев.
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132
Sata33 Уставший кот 14 минут назад
у десантников черные тельники ?
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1k
Sergius SPb Час назад
Королева в компании Бориса Ельцина на Красной площади. 1994 год
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Видел я ее кортеж когда она в Питер приезжала. На наб Фонтанки.
Скромный такой кортеж в отличие от. И машина где она сидела не тонированная была.
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11k
Андрей А 2 часа назад
"Наркокурьер, прибывший рейсом Душанбе-Москва, в ожидании клизмирования"
Он не в ожидании, его уже клизмировали

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20k
babuby 2 часа назад
11. А чего сержант? Давай уж сразу полковник!
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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