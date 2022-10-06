Секс-символы 90-х, плакаты с которыми висели в мужских комнатах и гаражах

Этим девушками благодарны многие парни, чьё взросление и расцвет сил выпал на 90-е года. Именно постеры с их фотографиями создавали уют и так здорово поднимали настроение. Мужчины, с кем из знаменитостей плакат был у вас?

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Кирстен Данст в объективе Марка Батиста, 1999 год 0 Источник:

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Звезда сериалов 90-х Наталья Орейро за своим хобби, 1995 год 0 Источник:

Сельма Хайек, 1996 год 0 Источник:

23-х летняя Памела Андерсон в своей первой фотосессии для журнала "Playboy", 1990 год 0 Источник:

Памела Андерсон на съемках ситкома "Улучшение дома", 1991 год 0 Источник:

Памела Андерсон на съемках сериала "Спасатели Малибу", 1992 год 0 Источник:

Памела Андерсон на съемках телесериала «Спасатели Малибу», 1992 год 0 Источник:

Дженнифер Энистон помогает Кортни Кокс стоять на руках, 1994 год 0 Источник:

Наташа Королева в журнале "Playboy", 1997 год 0 Источник:

Супермодель 90-х Клаудия Шиффер, 1994 год 0 Источник:

Деми Мур на съемках "Стриптиза", 1996 год 0 Источник:

Загадочное фото. Деми Мур, 1992 год 0 Источник:

Героини "Твин Пискса" для обложки октябрьского номера Rolling Stote, 1990 год 0 Источник:

Редкий кадр - молодая Камерон Диас, 1995 год 0 Источник:

Люси Лоулесс в ноябрьском номере журнала FHM, 1999 год 0 Источник: