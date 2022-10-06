Секс-символы 90-х, плакаты с которыми висели в мужских комнатах и гаражах

Автор:
06 октября 2022 19:52
Этим девушками благодарны многие парни, чьё взросление и расцвет сил выпал на 90-е года. Именно постеры с их фотографиями создавали уют и так здорово поднимали настроение. Мужчины, с кем из знаменитостей плакат был у вас?
Кирстен Данст в объективе Марка Батиста, 1999 год
Звезда сериалов 90-х Наталья Орейро за своим хобби, 1995 год
23-х летняя Памела Андерсон в своей первой фотосессии для журнала "Playboy", 1990 год
Памела Андерсон на съемках ситкома "Улучшение дома", 1991 год
Памела Андерсон на съемках сериала "Спасатели Малибу", 1992 год
Памела Андерсон на съемках телесериала «Спасатели Малибу», 1992 год
Дженнифер Энистон помогает Кортни Кокс стоять на руках, 1994 год
Наташа Королева в журнале "Playboy", 1997 год
Супермодель 90-х Клаудия Шиффер, 1994 год
Деми Мур на съемках "Стриптиза", 1996 год
Загадочное фото. Деми Мур, 1992 год
Героини "Твин Пискса" для обложки октябрьского номера Rolling Stote, 1990 год
Редкий кадр - молодая Камерон Диас, 1995 год
Люси Лоулесс в ноябрьском номере журнала FHM, 1999 год
Лив Тайлер, 1990-е. В 1997 году она попала в список 50 самых красивых людей планеты по версии журнала PEOPLE
Источник:
АНТИФИШКИ
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