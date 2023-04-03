Окно в 90-е: редкие снимки, передающие дух того непростого времени

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Для кого 90-е были тяжелым временем, а для кого-то - временем возможностей. В этом посте хочется передать ту атмосферу России. А какими 90-е были для вас?
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9. Владимир Жириновский презентует свой музыкальный альбом - "Настоящий полковник" в клубе Dolls, Москва 1999 год
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сохраню,для примера "пьющих русских"
шапито ибучее
пыня шестерит