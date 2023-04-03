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Окно в 90-е: редкие снимки, передающие дух того непростого времени

Окно в 90-е: редкие снимки, передающие дух того непростого времени

Автор:
03 апреля 2023 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   бедность   жириновский   история   мавроди   ностальгия   
2616
16

Для кого 90-е были тяжелым временем, а для кого-то - временем возможностей. В этом посте хочется передать ту атмосферу России. А какими 90-е были для вас?

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Метки: 90-е   Россия   бедность   жириновский   история   мавроди   ностальгия   
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8  комментариев
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
"Доска почета пятигорского вытрезвителя 1995-98 года"

сохраню,для примера "пьющих русских"
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11k
Касьян Пуздой 12 минут назад
то время я могу описать только двумя словами:
шапито ибучее
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−8
эдуард краузе 49 минут назад
хорошее было время

пыня шестерит
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15k
sonic24a 57 минут назад
Всех покормили. Сами покормились - молодцы.
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22k
ЦСКА 58 минут назад
Разве в конце 90-х "трезвяки" еще работали??
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Richard

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