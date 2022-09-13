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Атмосферные фотографии, которые вернут вас в 90-е годы

Атмосферные фотографии, которые вернут вас в 90-е годы

Автор:
13 сентября 2022 15:36
Сообщество : Юмор
Метки: 90-е   атмосфера   атмосфера 90-х   девяностые   интересное   ностальгия   подборка   фото   
1235
14

Многие из вас хотели бы иметь машину времени, чтобы вернуться во времена своего детства. К счастью, этим свойством обладают старые фотографии и наш удивительный мозг. Если в 90-х годах вас ещё не было, то можете погрузиться в эту атмосферу. Если вы застали то время, то почувствуете приступ ностальгии.

Если вдруг приступ ностальгии слишком силён, поиграйте в старые игры и послушайте музыку из 90-х годов!

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Источник:

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Метки: 90-е   атмосфера   атмосфера 90-х   девяностые   интересное   ностальгия   подборка   фото   
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15  комментариев
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7k
hairov 2 часа назад
Кто из них Николай Фоменко?!
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7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Атмосферные фотографии, которые вернут вас в 90-е годы>>
Кажется фото в посте не до конца показывают атмосферу той декады.
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Номера у "братков" Саратовские, если мне память не изменяет
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а кто тут фоменко? это ж вроде диджей грув... или вообще хз кто)
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382
Максим Макашев 2 часа назад
Автор! А почему ты забыл про детей, "смотрящих мультики" при помощи "Момента"? Это же тоже было в "святые 90е", как про них говорила жена одного сдохшего алкоголика, ставшего президентом России?
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3k
Трям 2 часа назад
Писец!
Рост практически одинаковый, коленки на одной высоте, но, бля, где у нее жопа и где у него... Мутант какой-то.
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