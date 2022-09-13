<<Атмосферные фотографии, которые вернут вас в 90-е годы>>

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Многие из вас хотели бы иметь машину времени, чтобы вернуться во времена своего детства. К счастью, этим свойством обладают старые фотографии и наш удивительный мозг. Если в 90-х годах вас ещё не было, то можете погрузиться в эту атмосферу. Если вы застали то время, то почувствуете приступ ностальгии.
Если вдруг приступ ностальгии слишком силён, поиграйте в старые игры и послушайте музыку из 90-х годов!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Кажется фото в посте не до конца показывают атмосферу той декады.
Рост практически одинаковый, коленки на одной высоте, но, бля, где у нее жопа и где у него... Мутант какой-то.