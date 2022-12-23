Красотки с постеров: знаменитости, которые были в 90-е настоящими секс-символами

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Те, кто взрослел в 90-е поймут. Перед вами девушки, которых мы считали эталонами красоты и сексуальности. Именно постеры с их фотографиями создавали уют и так здорово поднимали настроение. С кем из них плакат был у вас?
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8. Моника Беллуччи и Леонардо Ди Kaприо на ужине в честь Bepcаче, во время недели моды в Пapиже. 1995 гoд
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