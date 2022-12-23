Красотки с постеров: знаменитости, которые были в 90-е настоящими секс-символами

Те, кто взрослел в 90-е поймут. Перед вами девушки, которых мы считали эталонами красоты и сексуальности. Именно постеры с их фотографиями создавали уют и так здорово поднимали настроение. С кем из них плакат был у вас?

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1. Нинибет Леаль (Венесуэла), Мисс мира 1991 года 0 Источник:

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2. Шарлиз Терон, 1994 год 0 Источник:

3. Синди Кроуфорд с солдатами армии обороны Израиля, 1992 год 0 Источник:

4. Памела Андерсон на съемках сериала "Спасатели Малибу", 1992 год 0 Источник:

5. Лив Тайлер, 1995 год 0 Источник:

6. Рэйчел Вайс, 1992 год 0 Источник:

7. Анджелина Джоли, 1991 год 0 Источник:

8. Моника Беллуччи и Леонардо Ди Kaприо на ужине в честь Bepcаче, во время недели моды в Пapиже. 1995 гoд 0 Источник:

9. Синди Кроуфорд для Vogue US, июнь 1991 год 0 Источник:

10. Клаудия Шиффер, 1992 год 0 Источник:

11. Элизабет Херли, 1994 год 0 Источник:

12. Адpиана Лима, 1990-e 0 Источник:

13. Звезда сериалов 90-х Наталья Орейро за своим хобби, 1995 год 0 Источник:

14. Молодая Камерон Диас, 1995 год 0 Источник:

15. На сладкое - неподражаемая Дженнифер Энистон образца середины 90-х 0 Источник: