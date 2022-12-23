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Красотки с постеров: знаменитости, которые были в 90-е настоящими секс-символами

Красотки с постеров: знаменитости, которые были в 90-е настоящими секс-символами

Автор:
23 декабря 2022 17:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   девушки   знаменитости   красота   ностальгия   постер   шоу бизнес   
2727
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Те, кто взрослел в 90-е поймут. Перед вами девушки, которых мы считали эталонами красоты и сексуальности. Именно постеры с их фотографиями создавали уют и так здорово поднимали настроение. С кем из них плакат был у вас?
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Метки: 90-е   девушки   знаменитости   красота   ностальгия   постер   шоу бизнес   
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12  комментариев
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10k
wilddewill 57 минут назад
Единственный плакат, точнее постер из какого то журнала, в середине 90х годов, что у меня был на стене это вот. А полуголых девок мне тогда ещё родители не разрешали вешать))) в смысле плакаты на стену)))) а позже мне уже это и не надо было. Там уже девки реальные пошли в дело))))
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1k
Alexandr 39 минут назад
Рэйчел Вайс конечно хороша, но в Мумии она лучше, и играет классно.
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3k
Буратино Час назад
что в этой подборке делает вылитая папина дочка "красавчика" тайлера?
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1k
Тордион 2 часа назад
В иностранных фильмах в комнатах у тинейджеров действительно висели на стенках картинки, но среди своих сверстников я подражания этому не видел. Наверное во многом потому, что во времена моей молодости у большинства молодых людей не было собственной комнаты?
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443
Бывалый Тордион 56 минут назад
А я поставил тебе +, потому что в одной комнате с родителями до 12-ти жил.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Энистон в подборке - как бельмо на глазу.
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Richard

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