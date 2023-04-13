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"Уложила 3-недельного малыша спать и поехала развлекаться": ситуация с молодой ЯЖЕМАТерью

"Уложила 3-недельного малыша спать и поехала развлекаться": ситуация с молодой ЯЖЕМАТерью

Автор:
13 апреля 2023 13:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: идиотка   история из жизни   молодая мама   осуждение   ситуация с родителем   соцсети   яжемать   
2917
16

Поведение современных родителей вызывает много вопросов. В Твиттере вызвало бурную реакцию ситуация с мамой, которая уложила младенца спать и отправилась развлечься. Нормальное ли это поведение? Решаем вместе в посте.

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А вас оставляли дома одних в детстве?

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Метки: идиотка   история из жизни   молодая мама   осуждение   ситуация с родителем   соцсети   яжемать   
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12  комментариев
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1k
Злодей 2 часа назад
Вброс говна на вентилятор.
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42k
Игорь 11 минут назад
У какого процента современных семей был перед глазами пример, как надо ухаживать за маленькими детьми? Если она единственный или младший ребёнок в семье, то она может просто не помнить как за ней ухаживали, а как ухаживали за её младшими братьями и сёстрами просто не видела (по причине их отсутствия).

За последние 120лет в нашей стране прозошли две страшные вещи:
1. Революциями, войнами, комсомольскими стройками, перестройками, и т.п. разорвало семьи. Одно поколение живёт в одном конце страны, другое в другом, а третье в третьем.
2. Произошло сокращение рождаемости. Русских многотетных семей стало не так много.
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180
twincam Полчаса назад
какой кошмар ))
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10k
Juli 41 минуту назад
Как-то очень похоже на попытку хайпануть, привлечь внимания и может даже мести сестре.
Не представляю если бы моя племяшка была в опасности, я бы пошла писать в твиттер.
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321
Человек Наблюдающий 44 минуты назад
МАТ
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6k
sedoisever 58 минут назад
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17k
Марина Час назад
Я так поняла, что сестра оставила трёхнедельного ребёнка на авторшу, а она изошла на навоз по этому поводу и пишет об этом в Твитер. Тут не сказано, что ребёнок один, тут сказано, что сестра ушла, а на кого она его оставила... может там полный дом нянек.
Интересно, а как раньше было: Моя сестра оставила трёхнедельного ребёнка и пошла косить сено/ на работу/ доить корову, выгребать навоз/ за водой к колодцу на другой край деревни и т.д. И вроде народ не возмущался.
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285
Александр Марина 15 минут назад
Просто детская смертность чуток повыше была, а так всё норм - никто не возмущался, рожали-то тоже побольше.
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12k
GROMOZEKA Час назад
Комментарий номер 12, всё четко, кратко и по делу
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10k
Бритва 2 часа назад
часто ли младенцы задыхаются от собственной неуклюжести?
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285
Александр А.Берестенко 13 минут назад
Так может это потому что их одних не оставляют, ну большинство подавляющее))
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