"Уложила 3-недельного малыша спать и поехала развлекаться": ситуация с молодой ЯЖЕМАТерью

2917
16
Поведение современных родителей вызывает много вопросов. В Твиттере вызвало бурную реакцию ситуация с мамой, которая уложила младенца спать и отправилась развлечься. Нормальное ли это поведение? Решаем вместе в посте.
×
×
А вас оставляли дома одних в детстве?
Источник:
Ссылки по теме:
- Жмурлицо и пивобинт: новейшая подборка каламбуров и лингвошуток
- Парень из ревности облил девушку кислотой, но она восстала из пепла, как Феникс, и живёт счастливо
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 апреля
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 апреля
- "А вы сколько можете?": девушка рассказала, что ей помогли похудеть 6 часов ежедневного интима
Новости партнёров
За последние 120лет в нашей стране прозошли две страшные вещи:
1. Революциями, войнами, комсомольскими стройками, перестройками, и т.п. разорвало семьи. Одно поколение живёт в одном конце страны, другое в другом, а третье в третьем.
2. Произошло сокращение рождаемости. Русских многотетных семей стало не так много.
Не представляю если бы моя племяшка была в опасности, я бы пошла писать в твиттер.
Интересно, а как раньше было: Моя сестра оставила трёхнедельного ребёнка и пошла косить сено/ на работу/ доить корову, выгребать навоз/ за водой к колодцу на другой край деревни и т.д. И вроде народ не возмущался.