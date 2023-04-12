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"А вы сколько можете?": девушка рассказала, что ей помогли похудеть 6 часов ежедневного интима

"А вы сколько можете?": девушка рассказала, что ей помогли похудеть 6 часов ежедневного интима

Автор:
12 апреля 2023 14:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: вирусная тема   забавно   мнения пользователей   похудела   соцсети   стройная   тема интима   
2006
14

В Твиттере разыгрался очередной спор на тему похудения. Девушка поделилась своим работающим способом - и понеслось. Подробности читайте в посте.

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Метки: вирусная тема   забавно   мнения пользователей   похудела   соцсети   стройная   тема интима   
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18  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
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34k
russger 13 секунд назад
Хотите похудеть? Спросите меня как. Было мне тогда лет 20, предложили шабашку на 1 день, натяжной потолок запилить. Сейчас может по-другому делается, не знаю, но тогда было так. Комнату всю обклеили и чуть ли не "загерметизировали". Поставили нагревательный аппарат, нужна была температура в комнате 46-47 градусов, что бы материал растягивался. Жарища была такая, что просто стоять трудно было, не то что физически работать, уже через пол-часа я до трусов был мокрый, можно было тазик пота набрать. А ещё перед работой мне бригадир по приколу посоветовал утром взвеситься, а потом после работы.

В общем кое-как добравшись домой взвесился ещё раз, минус 2,2 кг за один рабочий день. И похудел и наипался -_-

Зы: а по сексу, верите-нет, мне врать в принципе незачем, но один раз было (точно не помню) или 7 или 8 раз с одной женщиной в течении часов 2. Я потом недели 3 на баб смотреть не хотел
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14k
kotovski 39 секунд назад
у нее кормилица несотрется?
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2k
Vladislav Grigorenko Минуту назад
Вот одна @бля у людей на уме! Не надо понимать всё буквально! Может у неё по работе такой секас ежедневный, что настоящий даже рядом не стоял!
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14k
FatZilla 11 минут назад
Было уже на фишках:
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11k
paranoid 12 минут назад
Ничего не возможного, для того виагру и придумали ..но нахрена? Задолбаешься в прямом и переносном смысле жеж. А у девушки все сотрётся сколько смазки не лей. Не удовольствие а тяжёлая физическая нагрузка.
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74k
Доктор Джонс Полчаса назад
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3k
веселый просто Полчаса назад
Попадалась один раз такая озабоченная. Пришла на нашу пьянку, прошлись все по кругу, даже самый старый из нашей компании. Потом по второму разу самые оголодавшие. А ей все мало было. Кое как от нее избавились
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3k
Trilik 47 минут назад
Она - под "винтом", партнёров на стимуляторах человек 6-8... Может и получится. Или её просто привязали к кровати и пошел конвейер. И главное - не жрать, тогда точно похудеет.
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29k
Ego sum qui sum 56 минут назад
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14k
banzai7 57 минут назад
Ходить 6 часов с анальной пробкой это не значит заниматься сексом.
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10k
Бритва Час назад
если в течение всего этого времени не пускать к холодильнику, то это поможет.
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11k
Shtoppi 2 часа назад
<<...что ей помогли похудеть 6 часов ежедневного интима>>
----------
ага, жопу так раздолбили, что оттуда все валится не задерживаясь.
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9k
Copycat 2 часа назад
сдается девушка очень сильно преувеличивает или нашла не верную кореляцию
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