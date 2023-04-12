"А вы сколько можете?": девушка рассказала, что ей помогли похудеть 6 часов ежедневного интима

2006
14
В Твиттере разыгрался очередной спор на тему похудения. Девушка поделилась своим работающим способом - и понеслось. Подробности читайте в посте.
1. Блогеры регулярно ведут разные курсы, на которых делятся своими откровениями. Одна дама рассказала, что похудеть ей помогли регулярный секс по 6 часов в день
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В общем кое-как добравшись домой взвесился ещё раз, минус 2,2 кг за один рабочий день. И похудел и наипался -_-
Зы: а по сексу, верите-нет, мне врать в принципе незачем, но один раз было (точно не помню) или 7 или 8 раз с одной женщиной в течении часов 2. Я потом недели 3 на баб смотреть не хотел
Проходит два месяца. Старик приходит на прием, радостный весь такой. "Спасибо, доктор... моя жена беременна! Это просто чудо!" Доктор "Ну вот видите, я же говорил! Все будет хорошо... А как Ваш референт себя чувствует?" - "Отлично, доктор! Она тоже беременна!"
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ага, жопу так раздолбили, что оттуда все валится не задерживаясь.