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Жмурлицо и пивобинт: новейшая подборка каламбуров и лингвошуток

Жмурлицо и пивобинт: новейшая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
11 апреля 2023 18:48
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   жмурлицо   каламбуры   линшвошутки   русский   смешно   соцсети   язык   
1501
19

Заждались хороших мемов? Что ж, придётся подождать ещё, а пока предлагаем посмеяться над тем, что имеется. Продукт каламбурный юморосодержащий идентичный натуральному.

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Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   жмурлицо   каламбуры   линшвошутки   русский   смешно   соцсети   язык   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Для попуГАЕЧНОГО ключа нужна ПопуГАЙКА.
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16k
Alex 39 минут назад
Переработай меня полностью........
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31k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Да ладно. Там рядом кости не обглоданные. Ещё жрать и жрать.
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