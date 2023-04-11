Жмурлицо и пивобинт: новейшая подборка каламбуров и лингвошуток

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Заждались хороших мемов? Что ж, придётся подождать ещё, а пока предлагаем посмеяться над тем, что имеется. Продукт каламбурный юморосодержащий идентичный натуральному.
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