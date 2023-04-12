Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 апреля

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Что сегодня было новенького в социальных сетях? Нетипичные мемы типичной среды. Сегодня был первый и последний мем с Киркоровым. Фриков и без него хватает.
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